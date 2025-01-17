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Lider Galatasaray'a Hatayspor'dan Çelme Geldi: 1-1

Lider Galatasaray'a Hatayspor'dan Çelme Geldi: 1-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2025 - 22:01

İkinci devrenin açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor, Cemali ile öne geçmeyi başardı. Galatasaray'ın VAR kararlarına takıldığı gecede VAR'dan gelen penaltı golüyle eşitliği sağladı. Osimhen'in gollerine devam ettiği maçta heyecan son saniyeye kadar sürdü. Hatayspor yeni teknik direktörü Murat Şahin ile ilk maçında iyi bir görüntü sergilediği dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında Hatayspor'un konuğu oldu. Deplasmanda sarı kırmızılılar oldukça zorlandı.

Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında Hatayspor'un konuğu oldu. Deplasmanda sarı kırmızılılar oldukça zorlandı.

Galatasaray ilk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koymayı başardı. Ancak Galatasaray bir türlü şanssızlığını kıramadı.

Galatasaray ilk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koymayı başardı. Ancak Galatasaray bir türlü şanssızlığını kıramadı.

28.dakikada sürpriz şekilde öne geçen takım Hatayspor oldu. Hatayspor devreyi de bu skorla önde kapattı.

28.dakikada sürpriz şekilde öne geçen takım Hatayspor oldu. Hatayspor devreyi de bu skorla önde kapattı.

Galatasaray ise Mertens'in yerde kalması sonucunda kazandığı penaltıyı Osimhen'in ayağından gole çevirdi ve eşitliği sağladı.

Galatasaray ise Mertens'in yerde kalması sonucunda kazandığı penaltıyı Osimhen'in ayağından gole çevirdi ve eşitliği sağladı.

Son bölümde ataklarını sıklaştıran sarı kırmızılılar ağları bulsa da VAR kararlarına takıldı. 7 dakikalık oynanamamış sürede de sonuç değişmedi.

Son bölümde ataklarını sıklaştıran sarı kırmızılılar ağları bulsa da VAR kararlarına takıldı. 7 dakikalık oynanamamış sürede de sonuç değişmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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