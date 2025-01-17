Lider Galatasaray'a Hatayspor'dan Çelme Geldi: 1-1

İkinci devrenin açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor, Cemali ile öne geçmeyi başardı. Galatasaray'ın VAR kararlarına takıldığı gecede VAR'dan gelen penaltı golüyle eşitliği sağladı. Osimhen'in gollerine devam ettiği maçta heyecan son saniyeye kadar sürdü. Hatayspor yeni teknik direktörü Murat Şahin ile ilk maçında iyi bir görüntü sergilediği dikkatlerden kaçmadı.