"Beşiktaş'tan Samsunspor'un Teknik Direktörüne Teklif Gitti mi?" Sorusu İkilem Yarattı

Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu. Ancak bu ismi bulana kadar adı birçok kulüple de anıldı. İbrahim Üzülmez, Sinan Kaloğlu gibi hiç ihtimal verilmeyen isimler bile bu süreçte anıldı. Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis de anılan ismlerdendi. Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'a göre teklif yapıldı, Reis'e göreyse yapılmadı.