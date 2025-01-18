"Beşiktaş'tan Samsunspor'un Teknik Direktörüne Teklif Gitti mi?" Sorusu İkilem Yarattı
"Beşiktaş'tan Samsunspor'un Teknik Direktörüne Teklif Gitti mi?" Sorusu İkilem Yarattı
Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu. Ancak bu ismi bulana kadar adı birçok kulüple de anıldı. İbrahim Üzülmez, Sinan Kaloğlu gibi hiç ihtimal verilmeyen isimler bile bu süreçte anıldı. Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis de anılan ismlerdendi. Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'a göre teklif yapıldı, Reis'e göreyse yapılmadı.
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın Thomas Reis'e teklif yaptığını iddia etti.
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"Neden Sergen, Beşiktaş'a gelmedi. Akıllı bir hoca. Bu kaosa girmek istemez. Benim hocam da onu gördü." diyen Yıldırım tepki de çekti.
Yıldırım, "Hocamızın menajerine Beşiktaş'tan dolaylı olarak teklif gelmiş. Hoca kabul etmemiş. O da biliyor tabii, salak mı? Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. Niye macera arasın?" diye ekledi.
Bu durumu Thomas Reis'e basın toplantısında gazeteci Vahittin Çiçek sordu. Reis'in cevabı ise Yıldırım'ı yalanlar nitelikteydi.
Reis, başkanın sözleri sorulması üzerine "Sanırım yanlış numarayı aradılar. Benimle kimse konuşmadı. Samsun'da mutluyum. Beşiktaş'ın da yeni bir hocası var." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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