Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Maçının Ardından "Yabancı VAR'dan Memnunuz" Dedi

TFF'nin almış olduğu yeni kararla bu hafta yeniden yabancı VAR hakemleri görev almaya başladı. Ligde Hatayspor-Galatasaray maçı itibariyle ilk yabancı VAR hakemi iş başı yaptı. Bugün de yine Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi yabancıydı. Fenerbahçe'nin iki golü VAR kararıyla bu gece iptal edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonu açıklamalarda bulundu.