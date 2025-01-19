Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Maçının Ardından "Yabancı VAR'dan Memnunuz" Dedi
Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Maçının Ardından "Yabancı VAR'dan Memnunuz" Dedi
TFF'nin almış olduğu yeni kararla bu hafta yeniden yabancı VAR hakemleri görev almaya başladı. Ligde Hatayspor-Galatasaray maçı itibariyle ilk yabancı VAR hakemi iş başı yaptı. Bugün de yine Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi yabancıydı. Fenerbahçe'nin iki golü VAR kararıyla bu gece iptal edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonu açıklamalarda bulundu.
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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili açıklama yaptı.
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Acun Ilıcalı, yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili "Artık hakem kararlarında bir nebze art niyet aramayacağız. Çok mutluyum." dedi.
Ilıcalı, "Bu konuda ısrar ettik. Ağustos ayından beri aynı şeyleri söylüyorum, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Artık niyet sorgulamayacağımız bir dönemdeyiz." dedi.
Niyet kısmına özellikle vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Gerilim düşecek artık. Maçlarda hakemler kararlar veriyor, bazen yanlış olabilir bazen doğru olabilir ama en önemlisi niyet." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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