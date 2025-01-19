Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Sakatlığının Şoku Yaşanıyor

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Juventus'ta artık kendini tamamen kabul ettirdi. Del Piero'dan adeta 'el alan' Kenan on numarayı sırtına geçirdi ve kadronun bir parçası oldu. Milan maçına da on birde başlayan Kenan maçı tamamlayamadı. Sakatlanarak kenara gelen yıldız oyuncu sevenlerini korkuttu. Juventus'tan ise henüz açıklama gelmedi.