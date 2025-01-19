Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Sakatlığının Şoku Yaşanıyor
Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Sakatlığının Şoku Yaşanıyor
Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Juventus'ta artık kendini tamamen kabul ettirdi. Del Piero'dan adeta 'el alan' Kenan on numarayı sırtına geçirdi ve kadronun bir parçası oldu. Milan maçına da on birde başlayan Kenan maçı tamamlayamadı. Sakatlanarak kenara gelen yıldız oyuncu sevenlerini korkuttu. Juventus'tan ise henüz açıklama gelmedi.
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Kenan Yıldız, Juventus'un Milan'la karşı karşıya geldiği maçta yine ilk on birdeki yerini almıştı.
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Ancak Kenan Yıldız, 46.dakikada sakatlık sebebiyle yerini Weah'a bıraktı ve maça devam edemedi.
Sky Sports İtalya'da yer alan habere göre Kenan hafta içi oynananacak Club Brugge maçında forma giyemeyecek.
MR'a gönderilen Kenan'ın durumu yapılan tetkikler sonrasında belli olacak ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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