Manchester United Taraftarı Onana'nın Hataları Sonrası Çıldırdı, Altay İçin Kampanya Başlattı

Altay Bayındır'ın Ten Hag döneminde şans bulamaması herkesi şaşırtıyordu. Hatta Altay'ın kariyeri sorgulanmaya başlamıştı. Ancak Amorim'in gelişi ile talihi tersine döndü. Arsenal maçında kurtardığı iki penaltıyla yıldızlaşan Altay güvenini de geri kazandı. Onana'nın ise hataları devam ediyor. Son maçın ardından taraftarlar artık kalede Altay'ı görmek istiyor.

Onana sabır taşını çatlattı, taraftarlar kampanya başlattı: Altay Bayındır için bu tweeti beğenin! - Fanatik Gazetesi Futbol Haberleri - Spor - Sayfa 4