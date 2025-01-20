Manchester United Taraftarı Onana'nın Hataları Sonrası Çıldırdı, Altay İçin Kampanya Başlattı
Manchester United Taraftarı Onana'nın Hataları Sonrası Çıldırdı, Altay İçin Kampanya Başlattı
Altay Bayındır'ın Ten Hag döneminde şans bulamaması herkesi şaşırtıyordu. Hatta Altay'ın kariyeri sorgulanmaya başlamıştı. Ancak Amorim'in gelişi ile talihi tersine döndü. Arsenal maçında kurtardığı iki penaltıyla yıldızlaşan Altay güvenini de geri kazandı. Onana'nın ise hataları devam ediyor. Son maçın ardından taraftarlar artık kalede Altay'ı görmek istiyor.
Onana sabır taşını çatlattı, taraftarlar kampanya başlattı: Altay Bayındır için bu tweeti beğenin! - Fanatik Gazetesi Futbol Haberleri - Spor - Sayfa 4
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Onana'nın Manchester kalesindeki üst üste hataları sonrasında Altay için yeni bir dönem başlıyor.
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Brighton maçına yediği gollerle damga vuran Onana'ya artık taraftarın sabrı kalmamış görünüyor ve Altay ismi söylenmeye başladı.
Bir Manchester United taraftarı, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Altay Bayındır'ın Andre Onana'dan daha iyi olduğunu düşünüyorsanız bu tweet'i beğenin" ifadelerini kullandı. Tweet, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Bir başka İngiliz futbolsever ise, "Andre Onana yeterli performansı gösteremedi, artık Altay Bayındır'ın forma giymesi gerekiyor." şeklinde bir yorumda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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