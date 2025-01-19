Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş'ı Arild Stavrum'a Sordum" Demişti: Peki Kim Bu Stavrum?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer büyük bir heyecan yaratmış görünüyor. Solskjaer açıklamalarında nasıl bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söylüyor. Gelmeden önce de bilgi aldığı isimleri saydı. Bunların arasında Ronny Johnsen ve Arild Stavrum vardı. Ronny Johnsen daha eski bir futbolcu olsa da daha çok tanınıyor. Peki Arild Stavrum kim?