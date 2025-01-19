Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş'ı Arild Stavrum'a Sordum" Demişti: Peki Kim Bu Stavrum?
Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş'ı Arild Stavrum'a Sordum" Demişti: Peki Kim Bu Stavrum?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer büyük bir heyecan yaratmış görünüyor. Solskjaer açıklamalarında nasıl bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söylüyor. Gelmeden önce de bilgi aldığı isimleri saydı. Bunların arasında Ronny Johnsen ve Arild Stavrum vardı. Ronny Johnsen daha eski bir futbolcu olsa da daha çok tanınıyor. Peki Arild Stavrum kim?
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Direkt sondan başlayalım; Arild Stavrum, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in çocukluk arkadaşı ve bir dönem Beşiktaş'ta forma giydi.
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Futbol kariyerine Norveç'te başladı. Brann, Stabaek, Helsingborgs ve Aberdeen forması giymişti. En parlak dönemi de İskoç ekibi Aberdeen'de oldu.
2001 yılında ise kendisini iki yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 golle Beşiktaş'a gelen Stavrum için beklentiler büyüktü.
Stavrum ancak bekleneni veremedi. 18 maça çıkan Norveçli sadece 5 gol atabildi ve 2 de asist yaptı. Kariyerinde bir duraklama anı olarak bu sezon kayda geçti.
Stavrum daha sonra Molde'ye transfer oldu ve futbolu da ülkesinin takımı Molde'de bıraktı. Ancak kariyeri bundan sonra farklı bir gelişme gösterdi.
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Stavrum, Norveççe öğretmeni bir babanın oğlu olarak usta yazar Henrik Ibsen hayranı olarak büyümüş ve okuduklarından fazlasıyla etkilenmiş.
Bir gün uçakta okuduğu hava yolu dergisindeki öyküyü beğenmeyen Stavrum "daha iyisini yazarım" diyor ve uçakta çöp paketinin üzerine yazdığı öyküyü havayolu dergisine gönderiyor. İlk öyküsü böyle yayınlanıyor.
Gazete ve dergi yazıları derken çocuk kitabı yazıyor. Ve tabi ki futbol üzerine. 6 çocuk kitabı yazıyor Stavrum bugüne dek.
Son olarak Age Hereide'nin hayatını anlatan bir kitap ve otobiyografik bir esere imza atıyor. Stavrum'un bir de polisiye romanı var.
Teknik direktörlük ve antrenörlük deneyimleri de olan Stavrum bugünlerde daha çok yazarlık kariyeriyle hayatına devam ediyor ve Solskjaer'in bir telefonuyla Beşiktaş'a gitmesi gerektiğine ikna ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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