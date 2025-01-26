Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi: 5 Kişi İçin Gözaltı Kararı Çıkarıldı
Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi: 5 Kişi İçin Gözaltı Kararı Çıkarıldı
Bolu’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye’yi derinden sarsarken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler de tepki çekmişti. Yayınlanan videoda şüphelilerin, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayarak dalga geçtiği görülüyordu. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı. Savcılık olayla ilgili 1’i İstanbul’da olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak dalga geçildiği görüntüler büyük tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise “Hızlı olan bizi yakalasın” diyen bir kişi yer almıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.
Habertürk’ten Ceylan Sever, savcılığın olayla ilgisi olan 5 kişiyi tespit ettiğini açıkladı.
Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği de ifade ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın