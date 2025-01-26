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Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi: 5 Kişi İçin Gözaltı Kararı Çıkarıldı

Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi: 5 Kişi İçin Gözaltı Kararı Çıkarıldı

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2025 - 13:35

Bolu’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye’yi derinden sarsarken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler de tepki çekmişti. Yayınlanan videoda şüphelilerin, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayarak dalga geçtiği görülüyordu. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı. Savcılık olayla ilgili 1’i İstanbul’da olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak dalga geçildiği görüntüler büyük tepki çekmişti.

Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak dalga geçildiği görüntüler büyük tepki çekmişti.

Videoda kişilerin oluşturduğu grubun görseli

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise “Hızlı olan bizi yakalasın” diyen bir kişi yer almıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise “Hızlı olan bizi yakalasın” diyen bir kişi yer almıştı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Habertürk’ten Ceylan Sever, savcılığın olayla ilgisi olan 5 kişiyi tespit ettiğini açıkladı.

Habertürk’ten Ceylan Sever, savcılığın olayla ilgisi olan 5 kişiyi tespit ettiğini açıkladı.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği de ifade ediliyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği de ifade ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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