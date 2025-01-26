Kulak Zarı Patladı: Saç Ektirmek İsteyen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı
Kulak Zarı Patladı: Saç Ektirmek İsteyen Adam Hayatının Şokunu Yaşadı
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39 yaşındaki Emrah Karadeniz isimli vatandaş saç ekimi için gittiği özel klinikte ilk işlemin tutması üzerine ozon tedavisi uygulanan ikinci işlemi gerçekleştirdi.
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İddiaya göre işlem sırasında kulaklarda basınç oluşmasının önüne geçmek için kullanılan kulak tıkacı Karadeniz'e takılmadı. İşlem devam ederken Karadeniz, kulağından bir ses geldiğini söylese de operatör tarafından ‘bunları hissetmeniz normal' denilerek işleme devam edildi.
Yapılan işlemin ardından 10 gün sonra kulaklarında çınlama sesi yankılanan Karadeniz, bir kulak burun boğaz uzmanına göründü. Yapılan testlerde Karadeniz'in kulak zarının patladığı ortaya çıktı.
Yaşadığı kulak çınlamasının herhangi bir tedavisi olmadığını öğrenen Karadeniz, “Her iki kulağım da çınlıyor, daha önce ameliyat geçirdiğim kulağım daha şiddetli çınlıyor. Bunun henüz tedavisi yokmuş. Bununla yaşamayı öğreneceksin dediler. Hayatım alt üst oldu. Hiçbir şeye odaklanamıyorum, uyku uyuyamıyorum. Yemek bile yemeye dikkat ediyorum çünkü tatlı tuzlu yediğimiz zaman kan basıncı artıyor, bu da çınlamayı daha da şiddetlendiriyor. Gürültülü ortamlarda bulunamıyorum, ses yankı yapıyor” dedi.
Yaşadığı durumu yargıya taşıdığını belirten Karadeniz, “Hastane ile görüştüm, beni kendi doktorlarına götürdüler. Kendi doktorları da günümüzde çaresi olmadığını söyledi. Ben de yargı sürecini başlattım. Bana komik bir teklifleri oldu, ‘saç ekimi için ödediğim ücreti geri verelim sen de davadan vazgeç' denildi. Konudan çok uzaklar, konu parayla alakalı değil. Bana sağlığımı geri versinler benim dileğim bu” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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