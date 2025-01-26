İktisatçı Hakan Kara'nın Yüksek Faiz Yorumu Sosyal Medyayı İsyan Ettirdi
İktisatçı Hakan Kara'nın Yüksek Faiz Yorumu Sosyal Medyayı İsyan Ettirdi
Ekonomistlerin, iktisatçıların ekonomiyi yorumlarken baktıkları pencere bir türlü halkla uyuşmuyor. Kimi halka ödevler veriyor, kimi 'asgari ücret artarsa batarız' diyor. Nihayetinde günün sonunda ekonominin sorumlusu olarak halk gösteriliyor. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara da bugün benzer bir açıklamaya imza attı. Kara kısa sürede konunun muhatapları tarafından yoğun tepki aldı.
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İktisatçı Hakan Kara, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı ekonomi yorumlarıyla gündem olmayı başarıyor. Bugün de yaptığı açıklama tepki çekti.
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Kara, "Yüksek faiz en çok yoksulları vuruyor gibi yorumlar görüyorum. Bu pek doğru değil." diyerek ilginç bir analize imza attı.
Hakan Kara, yüksek faizin zengini vurduğunu söylediği açıklamasına bakalım önce, sonra da tepkilere...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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