İktisatçı Hakan Kara'nın Yüksek Faiz Yorumu Sosyal Medyayı İsyan Ettirdi

Ekonomistlerin, iktisatçıların ekonomiyi yorumlarken baktıkları pencere bir türlü halkla uyuşmuyor. Kimi halka ödevler veriyor, kimi 'asgari ücret artarsa batarız' diyor. Nihayetinde günün sonunda ekonominin sorumlusu olarak halk gösteriliyor. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara da bugün benzer bir açıklamaya imza attı. Kara kısa sürede konunun muhatapları tarafından yoğun tepki aldı.