Yangın Faciasında İkinci İtiraf da Geldi: “Diğer Otelin de Uygunluk Raporu Yok”
Yangın Faciasında İkinci İtiraf da Geldi: “Diğer Otelin de Uygunluk Raporu Yok”
Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından otel yetkililerinden arka arkaya itiraflar gelmeye devam ediyor. İlk itirafta muhasebe müdürü itfaiyenin eksiklikler raporu verdiğini ancak otel genel müdürünün ‘çok pahalı’ diyerek yaptırmadığını itiraf etmişti.
Bugün de Genel Müdürü Ahmet Demir’den bir itiraf geldi. Demir ifadesinde “Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. Gazelle Otelin de yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum” itiraflarından bulundu.
İşte detaylar…
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Bolu'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciasında 26 kişi gözaltına alınmıştı. 19 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.
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Soruşturmada alınan ifadelerde muhasebe müdüründen bir itiraf gelmişti.
Muhasebeci Kadir Özdemir ifadesinde otelin yöneticisi eksiklik raporunu bildirdiğini, Aras'ın da, "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" talimatını verdiğini itiraf etti.
Şimdi de otelin genel müdürü Ahmet Demir’in itirafı gündem oldu. Demir ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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