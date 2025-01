Yangın Faciasında İkinci İtiraf da Geldi: “Diğer Otelin de Uygunluk Raporu Yok”

'2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum.”