Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini ve Hüseyin Çevik 'Hoca' Mevlid Programında Buluştu: "Çok Bereketli Oldu"

Rufai Tarikatı'nın şeyhi olarak bilinen Muhammed Mardini, sosyal medyada yaptığı tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Hüseyin Çevik 'Hoca'yı düzenlediği mevlid programında ağırladı. Kameralara samimi pozlar veren ikili görüntüleri sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştı.
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Anlattığı keramet hikayeleriyle sıklıkla sosyal medyada gündem olan 'Hurafe Reis' lakaplı Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini, gündemdeki olaylara yaptığı yorumlarla tepki çeken Hüseyin Çevik 'Hoca'yı düzenlediği mevlid programında ağırladı.
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Kameralara samimi görüntüler veren ikili, sohbet edip, dualar okudu. Kaydedilen görüntüler Hüseyin Çevik'in TikTok hesabı üzerinden paylaşıldı.
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