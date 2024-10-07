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Mutfak Dolabı İçinde Unuttuğu Baharatlığı Görünce Şok Oldu! "Karabiberin İçinde Yeni Bir Yaşam Formu Oluşmuş"

Mutfak Dolabı İçinde Unuttuğu Baharatlığı Görünce Şok Oldu! "Karabiberin İçinde Yeni Bir Yaşam Formu Oluşmuş"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 13:34

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Mutfak dolabına koyduğu karabiber kabını uzun zamandır kontrol etmeyen kadın, kabın son halini görünce neye uğradığını şaşırdı. Kabın içerisinde kurtlar, kelebekler ve ağlar olduğunu gören kadın, 'Karabiberin içinde yeni yaşam formu oluşmuş.' dedi. 

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Mutfak dolabına koyduğu karabiberi unutan kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Mutfak dolabına koyduğu karabiberi unutan kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Karabiber kabının içerisinde kurtlar, kelebekler ve ağlar olduğunu gören kadın, "Karabiberin içinde yeni yaşam formu oluşmuş." dedi.

Karabiber kabının içerisinde kurtlar, kelebekler ve ağlar olduğunu gören kadın, "Karabiberin içinde yeni yaşam formu oluşmuş." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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