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Parkta Oturan Kadına Salça Olan Pelikan İzleyenleri Güldürdü: Banktan Kaldırdığı Kadının Yerine Oturdu

Parkta Oturan Kadına Salça Olan Pelikan İzleyenleri Güldürdü: Banktan Kaldırdığı Kadının Yerine Oturdu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 14:23

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İngiltere’deki St. James’s Parkı’nda bir bankta oturan kadın, yanına gelen pelikanın saldırısına uğradı. Yemek yiyen genç kadını kaldıran pelikan, banka oturarak gelenlerle fotoğraf çektirdi.

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İngiltere’deki St. James’s Parkı’nda o bölgede yaşayan bir pelikan, bankta oturan genç kadını kaldırarak yerine oturdu.

İngiltere’deki St. James’s Parkı’nda o bölgede yaşayan bir pelikan, bankta oturan genç kadını kaldırarak yerine oturdu.

Bir anda ilgi odağı haline gelen pelikanla fotoğraf çektirmek isteyen insanlar adeta sıra oldu.

Bir anda ilgi odağı haline gelen pelikanla fotoğraf çektirmek isteyen insanlar adeta sıra oldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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