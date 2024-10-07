Parkta Oturan Kadına Salça Olan Pelikan İzleyenleri Güldürdü: Banktan Kaldırdığı Kadının Yerine Oturdu

İngiltere’deki St. James’s Parkı’nda bir bankta oturan kadın, yanına gelen pelikanın saldırısına uğradı. Yemek yiyen genç kadını kaldıran pelikan, banka oturarak gelenlerle fotoğraf çektirdi.
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İngiltere’deki St. James’s Parkı’nda o bölgede yaşayan bir pelikan, bankta oturan genç kadını kaldırarak yerine oturdu.
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Bir anda ilgi odağı haline gelen pelikanla fotoğraf çektirmek isteyen insanlar adeta sıra oldu.
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