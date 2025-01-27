Hüseyin Çevik Adlı “Hoca” Eşlerin Birlikte Duş Almalarının Sevap ve Sünnet Olduğunu Anlattı
Hüseyin Çevik Adlı “Hoca” Eşlerin Birlikte Duş Almalarının Sevap ve Sünnet Olduğunu Anlattı
İsmailağa Cemaati’nin mensuplarından olduğunu söyleyen ve asıl olarak sosyal medya paylaşımlarıyla popülerlik yakalayan Hüseyin Çevik adlı kişi, hoca olduğunu iddia ederek yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yaptığı yayınlarla, paylaştığı videolarla adından söz ettiren Çevik, yeni bir paylaşımla karşımızda. Gelin neler demiş birlikte bakalım.
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Cinsellik konulu videolarıyla tartışmalar yaratan Çevik bu sefer de eşlerin birlikte duş almasının sünnet olduğunu ifade etti.
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“Arkadaşlar sevap sevap. Gülüyorsun, oynuyorsun, koklaşıyorsun… Sevap olarak sağ tarafa yazılır” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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