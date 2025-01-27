Hüseyin Çevik Adlı “Hoca” Eşlerin Birlikte Duş Almalarının Sevap ve Sünnet Olduğunu Anlattı

İsmailağa Cemaati’nin mensuplarından olduğunu söyleyen ve asıl olarak sosyal medya paylaşımlarıyla popülerlik yakalayan Hüseyin Çevik adlı kişi, hoca olduğunu iddia ederek yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yaptığı yayınlarla, paylaştığı videolarla adından söz ettiren Çevik, yeni bir paylaşımla karşımızda. Gelin neler demiş birlikte bakalım.