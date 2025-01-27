Muharrem İnce’nin CHP’ye Döneceği İddiasına Cem Küçük’ten Yeni Kulis Geldi
Muharrem İnce’nin CHP’ye Döneceği İddiasına Cem Küçük’ten Yeni Kulis Geldi
CHP’de 16 sene Yalova Milletvekili olarak görev yapan, 2018 yılında ise Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce, CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu.
İnce’nin yeniden CHP’ye döneceği iddia edildi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT ekranlarından Muharrem İnce’nin CHP’ye döneceği iddiasına yönelik yeni kulisleri paylaştı.
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2002-2018 yılları arasında CHP Yalova Milletvekili olan ve 2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak yarışan Muharrem İnce, partiden ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye döneceği ileri sürüldü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, söz konusu iddiaları doğrulayan nitelikte bir açıklama yaptı.
Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında, CHP'ye döneceği iddia edilen Muharrem İnce hakkında yeni kulis bilgilerini paylaştı.
Küçük’ün aktardığına göre Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Lideri Özgür Özel ile görüştü. İnce için katılım töreni yapılacak. Memleket Partisi de alternatif olarak duracak.
TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, “İnce’nin bu niyetini ifade etmek de fayda var. CHP yönetimiyle temas gerçekleşmiş. 10 gün içinde bir geçişin olacağı ifade edildi. Özel de başkanlık koltuğuna oturduğunda tüm küskünleri tekrar CHP çatısı altında buluşmaya davet etmişti” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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