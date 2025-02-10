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Doğuştan İki Saç Rengine Sahip Olan Yakışıklı mı Yakışıklı Çocuk Sosyal Medyada Viral Oldu

Doğuştan İki Saç Rengine Sahip Olan Yakışıklı mı Yakışıklı Çocuk Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 18:00

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Bazı pigment hastalıkları sebebiyle zaman zaman iki saç rengine sahip olan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii bu duruma sık rastlanmadığı için epey dikkat çekici oluyor. Yakışıklı mı yakışıklı bir çocuk da bu sıralar iki saç rengine sahip olması sebebiyle gündemde. Gelin detaylara geçelim.

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Masmavi gözlere sahip olan çocuğun saçlarının bir kısmı kahverengiyken bir kısmı turuncu.

Masmavi gözlere sahip olan çocuğun saçlarının bir kısmı kahverengiyken bir kısmı turuncu.

Çevresinden oldukça ilgi gören bu durum, yabancı basınına da yansıyan bir konu oldu.

Çevresinden oldukça ilgi gören bu durum, yabancı basınına da yansıyan bir konu oldu.

İzleyicilerden kimileriyse calico cinsi kedilere benzetti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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