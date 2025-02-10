Doğuştan İki Saç Rengine Sahip Olan Yakışıklı mı Yakışıklı Çocuk Sosyal Medyada Viral Oldu

Bazı pigment hastalıkları sebebiyle zaman zaman iki saç rengine sahip olan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii bu duruma sık rastlanmadığı için epey dikkat çekici oluyor. Yakışıklı mı yakışıklı bir çocuk da bu sıralar iki saç rengine sahip olması sebebiyle gündemde. Gelin detaylara geçelim.