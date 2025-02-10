Gürcistan’da 100’e Yakın Kadının “Yumurta Mafyası” Tarafından Esir Tutulduğu Ortaya Çıktı

Gürcistan’da insan yumurtası ticareti yapan bir ağ tespit edilmesiyle yetkililer harekete geçti. 100’e yakın kadının taşıyıcı annelik yapacağını sanarak Gürcistan’a geldiği ancak yumurta mafyası tarafından esir alındığı ortaya çıktı. Yüksek meblağlarla sahte taşıyıcı annelik yapacağı sanan kadınların tuzağa düşmesiyle yaşanan durum için şimdilerde çalışmalar yapılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlanlar aracılığıyla pasaport işlemleri halledilen kadınların evlere kapatılarak, ayda bir yapılan hormon enjeksiyonlarıyla yumurtaları alınıyor ve yurt dışına satılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayı ise Taylandlı bir vakıf ve yerel yetkililer araştırmakta.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın