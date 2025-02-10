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Gürcistan’da 100’e Yakın Kadının “Yumurta Mafyası” Tarafından Esir Tutulduğu Ortaya Çıktı

Gürcistan’da 100’e Yakın Kadının “Yumurta Mafyası” Tarafından Esir Tutulduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 22:29

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Gürcistan’da insan yumurtası ticareti yapan bir ağ tespit edilmesiyle yetkililer harekete geçti. 100’e yakın kadının taşıyıcı annelik yapacağını sanarak Gürcistan’a geldiği ancak yumurta mafyası tarafından esir alındığı ortaya çıktı. Yüksek meblağlarla sahte taşıyıcı annelik yapacağı sanan kadınların tuzağa düşmesiyle yaşanan durum için şimdilerde çalışmalar yapılıyor.

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İlanlar aracılığıyla pasaport işlemleri halledilen kadınların evlere kapatılarak, ayda bir yapılan hormon enjeksiyonlarıyla yumurtaları alınıyor ve yurt dışına satılıyor.

İlanlar aracılığıyla pasaport işlemleri halledilen kadınların evlere kapatılarak, ayda bir yapılan hormon enjeksiyonlarıyla yumurtaları alınıyor ve yurt dışına satılıyor.

Olayı ise Taylandlı bir vakıf ve yerel yetkililer araştırmakta.

Olayı ise Taylandlı bir vakıf ve yerel yetkililer araştırmakta.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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