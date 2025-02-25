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1 Yıllık Schengen Vizesi Alan Genç, Mutluluğunu Paylaşmak İstedi: Hayır Lokması Döktürdü

1 Yıllık Schengen Vizesi Alan Genç, Mutluluğunu Paylaşmak İstedi: Hayır Lokması Döktürdü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 15:00

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Hayır lokması, genellikle bir kişinin vefatının ardından veya dini günlerde hayır amacıyla dağıtılan geleneksel bir tatlıdır. Ancak ülkemizde bazen oldukça ilginç sebeplerle de lokma döktürülebiliyor. Bunun son örneği, @onurgurler kullanıcı isimli genç oldu.

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1 yıllık Schengen vizesi almayı başaran genç, bu sevincini hayır lokması dağıtarak kutladı.

1 yıllık Schengen vizesi almayı başaran genç, bu sevincini hayır lokması dağıtarak kutladı.

O anları kayıt altına alıp takipçileriyle paylaşan genç, vize almanın zorluğunu gözler önüne serdi.

O anları kayıt altına alıp takipçileriyle paylaşan genç, vize almanın zorluğunu gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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