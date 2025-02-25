1 Yıllık Schengen Vizesi Alan Genç, Mutluluğunu Paylaşmak İstedi: Hayır Lokması Döktürdü

Hayır lokması, genellikle bir kişinin vefatının ardından veya dini günlerde hayır amacıyla dağıtılan geleneksel bir tatlıdır. Ancak ülkemizde bazen oldukça ilginç sebeplerle de lokma döktürülebiliyor. Bunun son örneği, @onurgurler kullanıcı isimli genç oldu.
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1 yıllık Schengen vizesi almayı başaran genç, bu sevincini hayır lokması dağıtarak kutladı.
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O anları kayıt altına alıp takipçileriyle paylaşan genç, vize almanın zorluğunu gözler önüne serdi.
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