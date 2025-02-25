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Hindistan’da On Binlerce Fareyle Karşılaşan Elazığlı Gezgin, Gözlerine İnanamadı!

Hindistan’da On Binlerce Fareyle Karşılaşan Elazığlı Gezgin, Gözlerine İnanamadı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 14:00

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Elazığlı 19 yaşındaki gezgin ve içerik üreticisi Yiğit Şahinoğlu, dünya turuna Hindistan’dan başladı. İki ay boyunca Hindistan’ın farklı şehirlerini gezen Şahinoğlu, özellikle Rajasthan eyaletindeki Bikaner kentinde yer alan ve 20 bin farenin bulunduğu Fare Tapınağı’nı ziyaret ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

(İHA)

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Tapınakta farelerin Hindular tarafından kutsal kabul edildiğini ve süt, peynir gibi yiyeceklerle beslendiğini anlatan genç gezgin, o anları takipçileriyle paylaştı.

Tapınakta farelerin Hindular tarafından kutsal kabul edildiğini ve süt, peynir gibi yiyeceklerle beslendiğini anlatan genç gezgin, o anları takipçileriyle paylaştı.

Şahinoğlu, Hindistan’a gitmeden önce önyargıları olduğunu ancak ziyaretinden sonra düşüncelerinin değiştiğini belirtti.

Şahinoğlu, Hindistan’a gitmeden önce önyargıları olduğunu ancak ziyaretinden sonra düşüncelerinin değiştiğini belirtti.

'Türkiye’den çok farklı bir ülke. En ilginç tarafı ise insanların bir tapınakta binlerce fareye tapması ve onları beslemesi oldu. Açıkçası bu beni çok şaşırttı' diye konuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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