Hindistan’da On Binlerce Fareyle Karşılaşan Elazığlı Gezgin, Gözlerine İnanamadı!

Elazığlı 19 yaşındaki gezgin ve içerik üreticisi Yiğit Şahinoğlu, dünya turuna Hindistan’dan başladı. İki ay boyunca Hindistan’ın farklı şehirlerini gezen Şahinoğlu, özellikle Rajasthan eyaletindeki Bikaner kentinde yer alan ve 20 bin farenin bulunduğu Fare Tapınağı’nı ziyaret ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Tapınakta farelerin Hindular tarafından kutsal kabul edildiğini ve süt, peynir gibi yiyeceklerle beslendiğini anlatan genç gezgin, o anları takipçileriyle paylaştı.
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Şahinoğlu, Hindistan’a gitmeden önce önyargıları olduğunu ancak ziyaretinden sonra düşüncelerinin değiştiğini belirtti.
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