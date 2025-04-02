2 Nisan Neden Otizm Farkındalık Günü? En Özel Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajları
2 Nisan Neden Otizm Farkındalık Günü? En Özel Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajları
Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan tarihi 2008 yılında, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten beri BM üyesi ülkelerde, 2 Nisan'dan itibaren başlayan 'Otizm Farkındalık Ayı' çerçevesinde farkındalık yaratmak adına çalışmalar yürütür. Tanı ve teşhis için ailelerin bilinçlendirilmesi, toplumda otizmli bireylerin konforu, mutluluğu ve sosyal hayatlarındaki huzurları için farkındalık günü son derece önemlidir. Peki, sevginin en güzel halini bizimle paylaşan otizimli bireyler için biz neler yapabiliriz? Otizm nedir, nasıl fark edilir?
Gelin, en güzel ünya Otizm Farkındalık Günü mesajlarıyla birlik olalım...
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Otizm Nedir? Otizm Farkındalık Günü Neden Önemlidir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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