Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve doğuştan gelen karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Erkeklerde kızlardan 3 ila 4 kat daha fazla görülmektedir. Otizmin sebebi ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat araştırmalar genetik faktörlerle birlikte çevresel faktörlerin de etkili olabildiği üzerine yoğunlaşmıştır.

Otizmli bireyler genellikle iletişim kurma, oyun oynama, arkadaş edinme gibi konularda geri planda kalır. Etkileşimli oyunlarda ve iletişimde akranlarına kıyasla yetersiz görülen bireyler aynı zamanda içine kapanıktırlar. Tekrarlı davranışlar sergiledikleri de görüldüğü gibi takıntılardan da söz etmek mümkündür.

Stres veya sevinç gibi yoğun duygulara tepkileri alışılmışın dışında olabilir. Sallanma, parmak ucunda koşturma ve tekrarlı davranışlar genellikle bu aşamada görülür. Günümüz dünyasının en yaygın nöro-gelişimsel farklılıklarından olan otizm spektrum bozukluğu her 36 çocuktan 1’ini etkiler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise otizm ismi her birey için aynı olsa da belirtileri farklılık gösterir. Her çocuk özeldir, bu yüzden klinik görünüm, tedavi süreçleri ve ilerleyiş de farklıdır.

Otizm farkındalık gününde bilmeliyiz ki erken tanı ve eğitim sürecinin tedavideki yeri hayati bir önem taşımaktadır!

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizmli bireyler ve aileleri için olduğu kadar henüz teşhisi konulmayan çocuklarımız için de çok önemlidir. Doğru eğitim ve sağlık hizmetleri ile mutlu çocuklarla dolu bir dünya bizi bekliyor… Onların saf sevgisine, güzelliğini ve özel olduklarını fark etme zamanı. Üstelik sadece bugün değil her gün!

Otizmin belirtileleri, erken tanı ve eğitimin önemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tohumotizm.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

Kaynak: Tohum Otizm Vakfı