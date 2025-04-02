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2 Nisan Neden Otizm Farkındalık Günü? En Özel Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajları

2 Nisan Neden Otizm Farkındalık Günü? En Özel Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 14:27

Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan tarihi 2008 yılında, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten beri BM üyesi ülkelerde, 2 Nisan'dan itibaren başlayan 'Otizm Farkındalık Ayı' çerçevesinde farkındalık yaratmak adına çalışmalar yürütür. Tanı ve teşhis için ailelerin bilinçlendirilmesi, toplumda otizmli bireylerin konforu, mutluluğu ve sosyal hayatlarındaki huzurları için farkındalık günü son derece önemlidir. Peki, sevginin en güzel halini bizimle paylaşan otizimli bireyler için biz neler yapabiliriz? Otizm nedir, nasıl fark edilir? 

Gelin, en güzel ünya Otizm Farkındalık Günü mesajlarıyla birlik olalım...

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Otizm Nedir? Otizm Farkındalık Günü Neden Önemlidir?

Otizm Nedir? Otizm Farkındalık Günü Neden Önemlidir?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve doğuştan gelen karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Erkeklerde kızlardan 3 ila 4 kat daha fazla görülmektedir. Otizmin sebebi ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat araştırmalar genetik faktörlerle birlikte çevresel faktörlerin de etkili olabildiği üzerine yoğunlaşmıştır.

Otizmli bireyler genellikle iletişim kurma, oyun oynama, arkadaş edinme gibi konularda geri planda kalır. Etkileşimli oyunlarda ve iletişimde akranlarına kıyasla yetersiz görülen bireyler aynı zamanda içine kapanıktırlar. Tekrarlı davranışlar sergiledikleri de görüldüğü gibi takıntılardan da söz etmek mümkündür.  

Stres veya sevinç gibi yoğun duygulara tepkileri alışılmışın dışında olabilir. Sallanma, parmak ucunda koşturma ve tekrarlı davranışlar genellikle bu aşamada görülür. Günümüz dünyasının en yaygın nöro-gelişimsel farklılıklarından olan otizm spektrum bozukluğu her 36 çocuktan 1’ini etkiler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise otizm ismi her birey için aynı olsa da belirtileri farklılık gösterir. Her çocuk özeldir, bu yüzden klinik görünüm, tedavi süreçleri ve ilerleyiş de farklıdır. 

Otizm farkındalık gününde bilmeliyiz ki erken tanı ve eğitim sürecinin tedavideki yeri hayati bir önem taşımaktadır! 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizmli bireyler ve aileleri için olduğu kadar henüz teşhisi konulmayan çocuklarımız için de çok önemlidir. Doğru eğitim ve sağlık hizmetleri ile mutlu çocuklarla dolu bir dünya bizi bekliyor… Onların saf sevgisine, güzelliğini ve özel olduklarını fark etme zamanı. Üstelik sadece bugün değil her gün! 

Otizmin belirtileleri, erken tanı ve eğitimin önemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tohumotizm.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 👇

Kaynak: Tohum Otizm Vakfı

En Güzel Otizm Farkındalık Günü Mesajları

En Güzel Otizm Farkındalık Günü Mesajları

  • 'Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır!'

  • 'Otizmi bir engel olarak değil, farklı bir bakış açısı olarak kabul edelim.'

  • 'Herkes farklıdır, herkes eşittir! Otizmin farkında ol, hayatı paylaş!'

  • 'Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.'

  • 'Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.'

  • 'Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenektir. Farkındayım, farkında olun.'

  • 'Farkında olmak için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

En Anlamlı Otizm Farkındalık Günü Mesajları

En Anlamlı Otizm Farkındalık Günü Mesajları

  • 'Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.' 

  • 'Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Otizm farkındalık gününde, her bireyin kendini ifade etme hakkını destekleyelim.' 

  • 'Otizm sadece bir farklılık, asla bir kısıtlama değil. Bugün, otizmli bireylerin eşsiz yeteneklerini ve katkılarını kutlayalım.'

  • 'Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; Otizme Mavi Işık Yak' 

  • 'Sevgiyle, anlayışla ve empatiyle otizmin farkındayız!'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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