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İzmir'de Bir Genç Metro'da Müzik Açıp İnsanları Eğlendirmek İsterken Kimse Yüzüne Bakmadı

İzmir'de Bir Genç Metro'da Müzik Açıp İnsanları Eğlendirmek İsterken Kimse Yüzüne Bakmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 15:57

İçerik Devam Ediyor

Dijital çağın getirdiği yeni bir trend de toplu taşıma araçlarında, üretilen içerikler bildiğiniz üzere. İçerik üreticileri metroda dans ediyor, müzik yapıyor, bilgi yarışması düzenliyor ve tüm bunları birer içeriğe dönüştürüyor. Orada bulunan insanların da katılımıyla ortaya renkli görüntüler çıkabiliyor. 

Bir içerik üreticisi de İzmir'de bir metroda hoparlörüyle müzik açtı. İnsanları eğlendirmeyi hedeflerken hiç bekmelediği bir tepki ile karşılaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gencin enerjisine ve insanlala etkileşim kurma çabasına rağmen metrodakiler gençle ilgilenmedi.

Gencin enerjisine ve insanlala etkileşim kurma çabasına rağmen metrodakiler gençle ilgilenmedi.

Aksine yüzlerinin asık olması dikkat çekti. Kimileri bunu, insaların genel ruh halinin kötü olmasına yorarken kimileri ise gencin yaptığı şeyin rahatsız edici olduğunu savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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