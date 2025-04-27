İzmir'de Bir Genç Metro'da Müzik Açıp İnsanları Eğlendirmek İsterken Kimse Yüzüne Bakmadı

Dijital çağın getirdiği yeni bir trend de toplu taşıma araçlarında, üretilen içerikler bildiğiniz üzere. İçerik üreticileri metroda dans ediyor, müzik yapıyor, bilgi yarışması düzenliyor ve tüm bunları birer içeriğe dönüştürüyor. Orada bulunan insanların da katılımıyla ortaya renkli görüntüler çıkabiliyor.

Bir içerik üreticisi de İzmir'de bir metroda hoparlörüyle müzik açtı. İnsanları eğlendirmeyi hedeflerken hiç bekmelediği bir tepki ile karşılaştı.