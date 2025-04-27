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Oryantal Oynayan Kedi Videosunun Gerçek Olmadığını Öğrenen Babaanne Hayal Kırıklığına Uğradı

Oryantal Oynayan Kedi Videosunun Gerçek Olmadığını Öğrenen Babaanne Hayal Kırıklığına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 13:40

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Günümüzde, yapay zeka teknolojileri sayesinde son derece gerçekçi videolar oluşturulabiliyor. Bu videoların kalitesi ve gerçekliği o kadar yüksek ki, yapay zeka konusunda bilgisi olmayan kişilerin gerçek ile sahte arasındaki farkı anlamaları neredeyse imkansız hale geliyor. Genç nesil duruma daha hakim olsa da, büyüklerimiz kafa karışıklığı yaşayabiliyor. 

Bir babaanne, dans eden kedi videosunu çok beğenince torununa göstermek istedi. Fakat videonun sahte olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cilekvecicek/...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Yapma ne olur, ne güzeldi ya" diyen babaannenin yaşadığı hayal kırıklığı torunu tarafından kaydedildi. O anlar izleyenleri de üzdü.

"Yapma ne olur, ne güzeldi ya" diyen babaannenin yaşadığı hayal kırıklığı torunu tarafından kaydedildi. O anlar izleyenleri de üzdü.

Yapay zekanın bu yönü bazen, dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanılıyor. Bu durum, teknolojinin ne kadar ilerlediğinin ve yapay zekanın hayatımızın her alanında ne kadar etkili olduğunun somut bir göstergesi olurken aynı zamanda, yapay zeka teknolojilerinin etik ve güvenlik konularında da ciddi soru işaretleri oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı konusunda bilinçli ve dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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