Oryantal Oynayan Kedi Videosunun Gerçek Olmadığını Öğrenen Babaanne Hayal Kırıklığına Uğradı

Günümüzde, yapay zeka teknolojileri sayesinde son derece gerçekçi videolar oluşturulabiliyor. Bu videoların kalitesi ve gerçekliği o kadar yüksek ki, yapay zeka konusunda bilgisi olmayan kişilerin gerçek ile sahte arasındaki farkı anlamaları neredeyse imkansız hale geliyor. Genç nesil duruma daha hakim olsa da, büyüklerimiz kafa karışıklığı yaşayabiliyor.

Bir babaanne, dans eden kedi videosunu çok beğenince torununa göstermek istedi. Fakat videonun sahte olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.