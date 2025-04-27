Oryantal Oynayan Kedi Videosunun Gerçek Olmadığını Öğrenen Babaanne Hayal Kırıklığına Uğradı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cilekvecicek/...
Günümüzde, yapay zeka teknolojileri sayesinde son derece gerçekçi videolar oluşturulabiliyor. Bu videoların kalitesi ve gerçekliği o kadar yüksek ki, yapay zeka konusunda bilgisi olmayan kişilerin gerçek ile sahte arasındaki farkı anlamaları neredeyse imkansız hale geliyor. Genç nesil duruma daha hakim olsa da, büyüklerimiz kafa karışıklığı yaşayabiliyor.
Bir babaanne, dans eden kedi videosunu çok beğenince torununa göstermek istedi. Fakat videonun sahte olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
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"Yapma ne olur, ne güzeldi ya" diyen babaannenin yaşadığı hayal kırıklığı torunu tarafından kaydedildi. O anlar izleyenleri de üzdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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