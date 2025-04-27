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Olgun Toker Nasıl Zayıfladı? Mezarlık Dizisinin Yıldızı Sırrını Açıkladı!

Olgun Toker Nasıl Zayıfladı? Mezarlık Dizisinin Yıldızı Sırrını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 15:46

Başarılı oyuncu Olgun Toker, son dönemde fit görünümüyle dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolarla konuşulan Toker, bu kez kaslı ve formda haliyle beğeni topluyor. Netflix’te yayınlanan Mezarlık dizisinde Birce Akalay’la başrolleri paylaşan oyuncu, değişiminin arkasındaki sırrı da Hürriyet'ten Hakan Gence'ye anlattı. Beslenme, uyku ve hayatındaki toksik alışkanlıkları geride bırakmak işin sırrıymış. 

İşte Olgun Toker’in samimi açıklamaları…

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Bir Aile Hikayesi, Annenin Sırrıdır Çocuk, Son Yaz gibi dizilerden tanıdığımız Olgun Toker, oyunculuk kariyerinde adım adım yükselen isimlerden biri.

Bir Aile Hikayesi, Annenin Sırrıdır Çocuk, Son Yaz gibi dizilerden tanıdığımız Olgun Toker, oyunculuk kariyerinde adım adım yükselen isimlerden biri.

Son olarak Netflix’te yayınlanan Mezarlık dizisinde Birce Akalay ile birlikte rol aldı ve performansıyla yine göz doldurdu. Abdullah Oğuz’un yönetmenliğinde çekilen dizi, dijital platformda en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. 

Toker’in sadece oyunculuğu değil, son dönemdeki gözle görülür fiziksel değişimi de oldukça dikkat çekti.

Olgun Toker, Hakan Gence’ye verdiği röportajda fit görünümünün ardındaki sırrı açıkladı. Eskiden daha “serseri” bir hayatı olduğunu itiraf eden oyuncu, setlerde artan kondisyon ihtiyacıyla birlikte kendini yeniden icat etmeye karar verdiğini söyledi.

İşte kendi ağzından o değişim hikayesi:

İşte kendi ağzından o değişim hikayesi:

“Yapımcılarım ve yönetmenlerim benden hep fit olmamı istedi. Bazen ‘Seni başka rollerde de değerlendirmek istiyoruz ama güvenemiyoruz’ derlerdi. Eskiden daha düzensiz bir hayatım vardı, belki de oralardan besleniyordum. Son dönemlerde yaş ilerledikçe setlerde ciddi kondisyon ihtiyacı doğdu. O yüzden ‘bu malzemeden yeni bir şey yapmaktansa hiçbir şey kaybetmeden yeni bir şey icat edeyim’ dedim.”

Toker, değişimin %90’ının beslenme ve uyku düzeni olduğunu vurguladı.

“Uykuyu çözünce sabah kalkıp spor yapabiliyorsun. Beslenmeyi çözünce de güzel uyuyabiliyorsun. Çok birbiriyle bağlantılı.” diyen oyuncu, sosyal çevresindeki değişimin de kolay olmadığını ekledi:

“Arkadaşlarınız eski hayatınızı özlüyor ve sürekli eğlenceye davet ediyorlar. Bu açıdan biraz zorlandım.”

Hayatındaki değişim kadınların ilgisini de etkilemiş!

Hayatındaki değişim kadınların ilgisini de etkilemiş!

Yeni görünümü ve enerjisi Olgun Toker’in hayatının diğer alanlarında da etkisini göstermiş. Özellikle kadınlardan gelen ilgide artış olduğunu kendisi de kabul etti:

“Canlılık artınca yaydığın ışıkla birlikte ilgi çekiyorsun. Ama ben hep enerjimle kadınların ilgisini çeken biriydim.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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