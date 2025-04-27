Olgun Toker Nasıl Zayıfladı? Mezarlık Dizisinin Yıldızı Sırrını Açıkladı!

Son olarak Netflix’te yayınlanan Mezarlık dizisinde Birce Akalay ile birlikte rol aldı ve performansıyla yine göz doldurdu. Abdullah Oğuz’un yönetmenliğinde çekilen dizi, dijital platformda en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı.

Toker’in sadece oyunculuğu değil, son dönemdeki gözle görülür fiziksel değişimi de oldukça dikkat çekti.

Olgun Toker, Hakan Gence’ye verdiği röportajda fit görünümünün ardındaki sırrı açıkladı. Eskiden daha “serseri” bir hayatı olduğunu itiraf eden oyuncu, setlerde artan kondisyon ihtiyacıyla birlikte kendini yeniden icat etmeye karar verdiğini söyledi.