Olgun Toker Nasıl Zayıfladı? Mezarlık Dizisinin Yıldızı Sırrını Açıkladı!
Başarılı oyuncu Olgun Toker, son dönemde fit görünümüyle dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolarla konuşulan Toker, bu kez kaslı ve formda haliyle beğeni topluyor. Netflix’te yayınlanan Mezarlık dizisinde Birce Akalay’la başrolleri paylaşan oyuncu, değişiminin arkasındaki sırrı da Hürriyet'ten Hakan Gence'ye anlattı. Beslenme, uyku ve hayatındaki toksik alışkanlıkları geride bırakmak işin sırrıymış.
İşte Olgun Toker’in samimi açıklamaları…
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Bir Aile Hikayesi, Annenin Sırrıdır Çocuk, Son Yaz gibi dizilerden tanıdığımız Olgun Toker, oyunculuk kariyerinde adım adım yükselen isimlerden biri.
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İşte kendi ağzından o değişim hikayesi:
Hayatındaki değişim kadınların ilgisini de etkilemiş!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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