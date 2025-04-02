Boykot Kararından Dönmemek İçin Takas Usülüne Dönen X Kullanıcıları
Boykot Kararından Dönmemek İçin Takas Usülüne Dönen X Kullanıcıları
2 Nisan Ekonomik Boykotu'nun siyaset, ticaret ve sanat dünyasında yankıları devam ederken sosyal medyada da oldukça eğlenceli ve ironik yaklaşımlara denk geliyoruz. Boykotum bozulur mu soruları, hükümet üyelerinin eski boykot paylaşımlarının tekrar piyasaya sürülmesi derken acil ihtiyacı olanlar Lidyalılara kafa tutarak takas ilanlarına başladı. Ortaya ilginç gönderiler çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım kim hangi duyuruları yapmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın