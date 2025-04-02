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Boykot Kararından Dönmemek İçin Takas Usülüne Dönen X Kullanıcıları

Boykot Kararından Dönmemek İçin Takas Usülüne Dönen X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.04.2025 - 16:51

2 Nisan Ekonomik Boykotu'nun siyaset, ticaret ve sanat dünyasında yankıları devam ederken sosyal medyada da oldukça eğlenceli ve ironik yaklaşımlara denk geliyoruz. Boykotum bozulur mu soruları, hükümet üyelerinin eski boykot paylaşımlarının tekrar piyasaya sürülmesi derken acil ihtiyacı olanlar Lidyalılara kafa tutarak takas ilanlarına başladı. Ortaya ilginç gönderiler çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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