Zenginliğini Allah'a Borçlu Olan AKP Milletvekili Boykotçuları Eleştirdi
Zenginliğini Allah'a Borçlu Olan AKP Milletvekili Boykotçuları Eleştirdi
Ramazan Bayramı tatiliyle düşeceği tahmin edilen siyasi gerginlik, sosyal medyada yayılan ve ardından CHP tarafından desteklenen 2 Nisan Tüketim Boykotu ile tekrar arttı. Sosyal mecralardan yankılanan boykot seslerine ünlü isimlerden de destek geldi. Ancak hükümet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Bazı sanayiciler de boykotu sanayiye ve üretime darbe olarak nitelendirdi. Boykota karşı çıkan AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın geçmişte kullandığı ifadeler tekrar hatırlatıldı.
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Gaziantep vekili ve sanayici İrfan Çelikaslan boykotçulara tepki gösteren siyasilerdendi.
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Geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı isim hakkında konuşmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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