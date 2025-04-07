Trump Kararları: ABD Borsalarında Büyük Çöküş Meydana Geldi
Trump Kararları: ABD Borsalarında Büyük Çöküş Meydana Geldi
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergileri nedeniyle bugün dünyanın bütün borsalarında ciddi düşüş yaşanmıştı.
ABD’de borsaların açılmasıyla adeta çöküş oldu. Wall Street’teki üç büyük endeks de dünyadaki borsalar gibi sert kayıplar yaşadı.
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ABD Başkanı Donald Trump artık bazı ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
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ABD borsaları da ciddi kayıpla güne başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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