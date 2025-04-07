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Trump Kararları: ABD Borsalarında Büyük Çöküş Meydana Geldi

Trump Kararları: ABD Borsalarında Büyük Çöküş Meydana Geldi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 17:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergileri nedeniyle bugün dünyanın bütün borsalarında ciddi düşüş yaşanmıştı.

ABD’de borsaların açılmasıyla adeta çöküş oldu. Wall Street’teki üç büyük endeks de dünyadaki borsalar gibi sert kayıplar yaşadı.

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ABD Başkanı Donald Trump artık bazı ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump artık bazı ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

ABD’de alınan bu karar sonrasında Asya borsalarında ciddi düşüş olmuştu. Ayrıca kripto para borsası da adeta çakılmıştı.

ABD, Türkiye’ye de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

ABD borsaları da ciddi kayıpla güne başladı.

ABD borsaları da ciddi kayıpla güne başladı.

Dow Jones Endeksi günü 1.268,29 puanlık düşüşle kapatarak yüzde 3,31 değer kaybetti. 

Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise 635,98 puanlık gerilemeyle yüzde 4,08 düştü. 

S&P 500 Endeksi ise 188,53 puan düşerek yüzde 3,72’lik kayıp yaşadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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