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Mahmut Tanal Konuşma Engelli Vatandaşın Slogan Attığı İçin Tutuklanmaya Sevk Edildiğini İddia Etti

Mahmut Tanal Konuşma Engelli Vatandaşın Slogan Attığı İçin Tutuklanmaya Sevk Edildiğini İddia Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.03.2025 - 17:11

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinin ilk günden beri içinde. Gündemde sürekli ismi geçen Tanal, bu kez de konuşma engelli bir eylemcinin tutuklanmaya sevk edildiğini iddia etti. Haberin detayları içeriğimizde 👇

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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, katıldığı çeşitli eylemler ve TBMM'deki söylemleriyle dikkat çeken bir siyasetçi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, katıldığı çeşitli eylemler ve TBMM'deki söylemleriyle dikkat çeken bir siyasetçi.

Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yapılan protestoların da bizzat içinde bulunmuş, hatta eylemler sırasında polis tarafından yaralandığını söylemişti.

Tanal, bu kez de Ekrem İmamoğlu'na destek veren konuşma engelli bir eylemcinin tutuklamaya sevk edildiğini iddia etti. Tanal'ın paylaşımı şöyle:

Tanal, bu kez de Ekrem İmamoğlu'na destek veren konuşma engelli bir eylemcinin tutuklamaya sevk edildiğini iddia etti. Tanal'ın paylaşımı şöyle:

'KONUŞMA ENGELLİ BİR VATANDAŞ “SLOGAN ATTI” DENİLEREK TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ!

Konuşma güçlüğü olan, kekemelikle mücadele eden bir vatandaş, yalnızca yabancı dilde slogan attığı iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiştir! Bu, yalnızca akıl dışı değil, hukuk dışıdır, vicdan dışıdır!

Hangi slogan? Hangi ses kaydı? Hangi bilirkişi tespiti?

Kekemeliği olan bir bireyin slogan attığı nasıl tespit edilmiştir?

Ortada delil yok, savunma yok, gerekçe yok!

Bu bir siyasi niyetle, düşman ceza hukuku uygulayarak intikam alma girişimidir!

Yargı, kişilerin kimliğine, etnik kökenine, düşüncesine, hatta diline göre ceza vermeye yönelirse, bu hukuk değil; rejim krizidir.'

"Bu kararı verenler hukuk değil, açıkça önyargı işletmektedir."

"Bu kararı verenler hukuk değil, açıkça önyargı işletmektedir."

'Anayasa’nın 10. maddesi eşitlik ilkesini, 36. maddesi adil yargılanma hakkını güvence altına alır.

Hiç kimse konuşma engeli nedeniyle ya da iddia edilen bir slogan sebebiyle tutuklanamaz!

Bu kararı verenler hukuk değil, açıkça önyargı işletmektedir.

Adalet Bakanlığı’na, HSK’ya açık çağrımızdır:

Bu rezaletin üstü örtülemez.

Engelli bir bireyin ifadesi dahi alınmadan, savunması dinlenmeden tutuklamaya sevk edilmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesine doğrudan tehdittir!

Yargının siyasi niyetlerle araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz!

Bu ülkeye anayasa geri dönecek, adalet geri gelecek!'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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