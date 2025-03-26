Mahmut Tanal Konuşma Engelli Vatandaşın Slogan Attığı İçin Tutuklanmaya Sevk Edildiğini İddia Etti

'KONUŞMA ENGELLİ BİR VATANDAŞ “SLOGAN ATTI” DENİLEREK TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ!

Konuşma güçlüğü olan, kekemelikle mücadele eden bir vatandaş, yalnızca yabancı dilde slogan attığı iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiştir! Bu, yalnızca akıl dışı değil, hukuk dışıdır, vicdan dışıdır!

Hangi slogan? Hangi ses kaydı? Hangi bilirkişi tespiti?

Kekemeliği olan bir bireyin slogan attığı nasıl tespit edilmiştir?

Ortada delil yok, savunma yok, gerekçe yok!

Bu bir siyasi niyetle, düşman ceza hukuku uygulayarak intikam alma girişimidir!

Yargı, kişilerin kimliğine, etnik kökenine, düşüncesine, hatta diline göre ceza vermeye yönelirse, bu hukuk değil; rejim krizidir.'