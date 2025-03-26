Mahmut Tanal Konuşma Engelli Vatandaşın Slogan Attığı İçin Tutuklanmaya Sevk Edildiğini İddia Etti
Mahmut Tanal Konuşma Engelli Vatandaşın Slogan Attığı İçin Tutuklanmaya Sevk Edildiğini İddia Etti
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinin ilk günden beri içinde. Gündemde sürekli ismi geçen Tanal, bu kez de konuşma engelli bir eylemcinin tutuklanmaya sevk edildiğini iddia etti. Haberin detayları içeriğimizde 👇
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, katıldığı çeşitli eylemler ve TBMM'deki söylemleriyle dikkat çeken bir siyasetçi.
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Tanal, bu kez de Ekrem İmamoğlu'na destek veren konuşma engelli bir eylemcinin tutuklamaya sevk edildiğini iddia etti. Tanal'ın paylaşımı şöyle:
"Bu kararı verenler hukuk değil, açıkça önyargı işletmektedir."
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