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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası’nı İnceledik

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası’nı İnceledik

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 12:58

A101'de satışa sunulmasını dört gözle beklediğimiz Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası'nın detaylı incelemesini gerçekleştirdik. Bu ürün, diş sağlığına önem verenlerin tercihi olacak nitelikte. Philips'in teknolojik imkanlarıyla donatılmış bu üstün diş fırçası, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Bu içerik 06.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sonicare teknolojisiyle geliştirilmiş olan elektrikli diş fırçaları, parlayan beyaz dişlere ve genel ağız sağlığınıza katkıda bulunur. Bu fırçalar, dişlerinizi ve diş etlerinizi nazikçe temizlerken, aynı zamanda plakları derinlemesine temizleyerek diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Sonicare teknolojisiyle geliştirilmiş olan elektrikli diş fırçaları, parlayan beyaz dişlere ve genel ağız sağlığınıza katkıda bulunur. Bu fırçalar, dişlerinizi ve diş etlerinizi nazikçe temizlerken, aynı zamanda plakları derinlemesine temizleyerek diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Philips Sonicare diş fırçası teknolojik yeniliklerini ve estetik tasarımını bir araya getiriyor.

10 kata kadar daha fazla plak temizleme yeteneği, bu diş fırçasının en dikkat çeken özelliği. Bu, dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlığını korumanın yanı sıra, daha beyaz ve parlak bir gülüşe sahip olmanızı sağlar.

10 kata kadar daha fazla plak temizleme yeteneği, bu diş fırçasının en dikkat çeken özelliği. Bu, dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlığını korumanın yanı sıra, daha beyaz ve parlak bir gülüşe sahip olmanızı sağlar.

Ayrıca, bu diş fırçası sadece 3 günde daha beyaz dişler vaat ediyor. Bu hızlı sonuç, diş beyazlatma ürünlerine büyük miktarda para harcamanıza gerek kalmadan, evde profesyonel bir diş beyazlatma deneyimi yaşamanızı sağlar.

Kişiselleştirilmiş bir diş fırçalama deneyimi yaşamak için dört farklı fırçalama modu arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Bu modlar; Temizlik modu, Beyazlık+ modu, Diş Eti Sağlığı modu ve Derin Temizlik+ modu olup, her biri farklı bir ihtiyaca yöneliktir.

Kişiselleştirilmiş bir diş fırçalama deneyimi yaşamak için dört farklı fırçalama modu arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Bu modlar; Temizlik modu, Beyazlık+ modu, Diş Eti Sağlığı modu ve Derin Temizlik+ modu olup, her biri farklı bir ihtiyaca yöneliktir.

Temizlik modu, genel ve kapsamlı bir temizlik deneyimi sunar.

Beyazlık+ modu, dişlerinizin daha parlak görünmesini sağlar. 

Diş Eti Sağlığı modu, hassas ve etkili bir temizlik deneyimi sağlarken, 

Derin Temizlik+ modu, dişlerinizi derinlemesine temizleyerek canlı ve tertemiz bir gülümseme sunar. 

Bu fırça, düşükten yükseğe doğru üç farklı yoğunluk ayarı ile gelir. Bu ayarlar, diş temizliğinizi kişiselleştirmenize ve performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, hassas diş etlerine özel bakım yapmanıza da olanak sağlar.

Dişlerinizi aşırı sert bir şekilde fırçaladığınızın farkında olmayabilirsiniz, fakat DiamondClean 9000 elektrikli diş fırçanız bu durumu algılayabilir.

Dişlerinizi aşırı sert bir şekilde fırçaladığınızın farkında olmayabilirsiniz, fakat DiamondClean 9000 elektrikli diş fırçanız bu durumu algılayabilir.

Eğer dişlerinizi gereğinden fazla sert fırçalarsanız, diş fırçanızdan bir titreşim sesi duyarsınız. Bu ses, diş fırçasının başlığının etkili bir şekilde çalışabilmesi için size bir uyarı niteliği taşır.

Sonicare uygulaması DiamondClean 9000, koçluk ve ilerleme raporları ile diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Bu uygulama, diş hekimlerinizin ziyaretleri arasında sağlıklı diş fırçalama alışkanlıklarınızı geliştirmenize ve sürdürmenize yardımcı olacak rehberliği sunar.

Sonicare uygulaması DiamondClean 9000, koçluk ve ilerleme raporları ile diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Bu uygulama, diş hekimlerinizin ziyaretleri arasında sağlıklı diş fırçalama alışkanlıklarınızı geliştirmenize ve sürdürmenize yardımcı olacak rehberliği sunar.

Dahili akıllı sensörler, fırçalama sırasında aşırı basınç uyguladığınızda sizi uyarır. Sonicare uygulamasına bağlanarak fırçalama deneyiminizi takip ettiğinizde, kişiselleştirilmiş bir İlerleme Raporu ile zaman içinde ne kadar ilerlediğinizi görebilir ve doğru yolda kalmanızı sağlar. Bu uygulama, diş sağlığınızı korumak ve geliştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.

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C3 Premium Plak Kontrolü diş fırçası başlığı, en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir temizlik amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

C3 Premium Plak Kontrolü diş fırçası başlığı, en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir temizlik amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Yumuşak ve esnek yapısıyla diş çizgilerinizi tam anlamıyla sarar ve böylece normal bir diş fırçasına göre 4 kat daha fazla yüzey teması sağlar. Bu özelliği sayesinde, dişlerinizin ulaşılması en zor noktalarına bile rahatlıkla ulaşabilir ve ağız hijyeninizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Bu üstün diş fırçası, size özel olarak tasarlanmış ve gittiğiniz her yerde yanınızda olabilecek bir taşıma çantasına sahiptir.

Bu üstün diş fırçası, size özel olarak tasarlanmış ve gittiğiniz her yerde yanınızda olabilecek bir taşıma çantasına sahiptir.

Çanta, fırçanın tasarımını tamamlayıcı bir renkte ve ince, kompakt bir yapıdadır. Bu ürün, hem estetik hem de işlevsel açıdan mükemmel bir deneyim sunar.

Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçasını detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linkleri burada👇

Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçasını detaylı bir şekilde inceledik. Almak isterseniz linkleri burada👇

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Bu diş fırçasına gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Bu diş fırçasına gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Çok beğendim, hatta kendimi bir tık yetersiz hissettirdi niyeyse, ağzım buna layık değil gibi geldi. Daha düşük modelini alsaydım keşke. Şaka bir yana, 4 günlük deneyimin ardından leke oluşumunda gözle görülür bir azalma sağladı, aynı markanın ağız duşuyla beraber kullanıyorum ve bu inanılmaz bir temizlik hissi veriyor. 35 yaşında ilk defa elektrikli diş fırçası kullanmaya başladığım için alışmakta zorlanıyorum ama halledecez.

  • Çok başarılı bir ürün uzun zamandır kullanıyorum. Şarjı gayet güzel gidiyor ve fırçalama modları gayet güzel çalışıyor. Fırçalama performansı çok iyi normal fırçayla bu kadar iyi fırçalamak için baya çaba sarfetmek lazım o yüzden gayet başarılı. Kargo ve paketleme de gayet iyiydi.

  • Cihazın görünüşü ve duruşu çok hoş. İlk kullanımdan sonra bile eğer benim gibi normal fırçalardan geçiş yaptıysanız aradaki fark muazzam oluyor kesinlikle fark edeceksiniz. Uygulamasıyla beraber diş fırçalamak daha keyifli hale geliyor. Ayrıca size en iyi şekilde fırçalama yapmanız için yardımcı oluyor. İlk defa elektronik diş fırçası aldım ve fazlasıyla memnun kaldım. Almayı düşünenlere tavsiye ederim.

  • Hepsi burada satıcısından aldım, çok kısa sürede ve düzgün bir şekilde elime ulaştı. Üründen de memnunum , muadiline göre daha uygun fiyatlı tavsiye ederim

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