A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası’nı İnceledik

Çok beğendim, hatta kendimi bir tık yetersiz hissettirdi niyeyse, ağzım buna layık değil gibi geldi. Daha düşük modelini alsaydım keşke. Şaka bir yana, 4 günlük deneyimin ardından leke oluşumunda gözle görülür bir azalma sağladı, aynı markanın ağız duşuyla beraber kullanıyorum ve bu inanılmaz bir temizlik hissi veriyor. 35 yaşında ilk defa elektrikli diş fırçası kullanmaya başladığım için alışmakta zorlanıyorum ama halledecez.

Çok başarılı bir ürün uzun zamandır kullanıyorum. Şarjı gayet güzel gidiyor ve fırçalama modları gayet güzel çalışıyor. Fırçalama performansı çok iyi normal fırçayla bu kadar iyi fırçalamak için baya çaba sarfetmek lazım o yüzden gayet başarılı. Kargo ve paketleme de gayet iyiydi.

Cihazın görünüşü ve duruşu çok hoş. İlk kullanımdan sonra bile eğer benim gibi normal fırçalardan geçiş yaptıysanız aradaki fark muazzam oluyor kesinlikle fark edeceksiniz. Uygulamasıyla beraber diş fırçalamak daha keyifli hale geliyor. Ayrıca size en iyi şekilde fırçalama yapmanız için yardımcı oluyor. İlk defa elektronik diş fırçası aldım ve fazlasıyla memnun kaldım. Almayı düşünenlere tavsiye ederim.