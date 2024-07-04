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Yazın Keyfini Her Yerde Serinleyerek Çıkarabilmeniz İçin Kullanabileceğiniz Çok Satan Soğutucu Çanta Modelleri

etiket Yazın Keyfini Her Yerde Serinleyerek Çıkarabilmeniz İçin Kullanabileceğiniz Çok Satan Soğutucu Çanta Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 21:53

Yaz aylarının sıcaklığını en iyi şekilde deneyimlemek ve serinlemek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Bunlardan biri de soğutucu çantalar kullanmaktır. Bu çantalar, içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi serin tutarak, yazın tadını daha da çıkarmanıza yardımcı olur.

Bu içerik 04.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley Adventure portatif soğutucu çanta, 15.1 litrelik bir kapasiteye sahip.

Stanley Adventure portatif soğutucu çanta, 15.1 litrelik bir kapasiteye sahip.

Stanley Adventure portatif soğutucu çanta, 15.1 litrelik bir kapasiteye sahip. Bu ürün, içerisine yerleştirdiğiniz her türlü ürünü tam 36 saat boyunca soğuk tutma yeteneğine sahip. Ancak bu çantanın en önemli özelliği, bu kadarla sınırlı değil. İçerisinde bulunan özellikle tasarlanmış bölmeler sayesinde, gıda ürünlerinizi düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu sayede, dışarıya çıktığınızda ellerinizde bir sürü poşet taşıma derdinden kurtulmuş oluyorsunuz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer soğutucu çantalara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Stanley Adventure serisi dış mekan soğutucu çanta, yetişkinler için ideal bir seyahat çantası!

Stanley Adventure serisi dış mekan soğutucu çanta, yetişkinler için ideal bir seyahat çantası!

Bu çift duvarlı köpük izolasyonlu soğutma kutusu, içerisindekileri 27 saate kadar soğuk tutma kapasitesine sahiptir. Bu özellik, geleneksel soğutuculara kıyasla %40 daha uzun süreli bir soğutma performansı sunar. Bu üstün özellikleriyle, Stanley Üniseks Adventure Dış Mekan Soğutucu Çanta, seyahatlerinizde vazgeçilmez bir yardımcınız olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ben şeker hastasıyım.. İş seyehatlarım için arabada durması için aldım çok işime yaradı insülinlerin yanına bir kaç meyve iki tane su yada ne bileyim bir şişe viski yada 2 3 bira koyabilirsiniz . İki tane buz kaseti fazla fazla yetiyor .. Öyle balıkçılık avcılık kalabalık piknik için uygun değil.. Benim gibi hep seyahat eden şeker hastası varsa hemen alsın .. Koruyuculuğu çok iyi .. Sonuçta bu marka bu alanda dünyanın en iyisi..

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Stanley Adventure serisi taşınabilir kamp soğutucusu, 28 litre kapasitesi ile kamp gezilerinizin vazgeçilmezi olacak.

Stanley Adventure serisi taşınabilir kamp soğutucusu, 28 litre kapasitesi ile kamp gezilerinizin vazgeçilmezi olacak.

Bu soğutucu, içerisindeki çift duvarlı köpük izolasyonu sayesinde içindekileri 4 güne kadar soğuk tutabilme yeteneğine sahip. Stanley'nin bu en büyük soğutma kutusu, rahatlıkla 2 litrelik şişelerin sığabileceği bir boyuta sahip. Hem şehirdeki hem de doğadaki maceralarınız için ideal bir yardımcıdır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Purefrost PF15 15 Litre Katlanabilir Elektriksiz Buzsuz Soğutucu Buzluk Termos

Purefrost PF15 15 Litre Katlanabilir Elektriksiz Buzsuz Soğutucu Buzluk Termos

Purefrost PF15, 15 litrelik katlanabilir bir soğutucu çanta olup, elektrik veya buz ihtiyacı duymadan işlev görmektedir. Bu özelliği, çantanın içerisinde yer alan ve gizli ceplere yerleştirilen ThermoPure paketlerine borçludur. Bu sayede, ekstra buz veya buz aküsüne ihtiyaç duymadan, çantanın tüm hacmini yiyecekleriniz, içecekleriniz ve medikal ürünleriniz için kullanabilirsiniz.

Çantanın tüm yüzeylerinden homojen bir şekilde soğutma sağlayan Purefrost PF15, ideal kalınlığı ve düşük ısı iletimi ile laboratuvar testlerinden başarıyla geçmiş!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer soğutucu çantalara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Hap Tim Yalıtımlı Sızdırmaz Soğutucu Torbalı 4 Kişilik Piknik Sırt Çantası, aradığınız ideal piknik çantası olabilir.

Hap Tim Yalıtımlı Sızdırmaz Soğutucu Torbalı 4 Kişilik Piknik Sırt Çantası, aradığınız ideal piknik çantası olabilir.

Bu çanta, sadece bir çanta olmanın ötesinde, piknik deneyiminizi zenginleştirecek birçok özelliği bir arada sunuyor. İçerisinde bir soğutucu, şarap tutucu, polar battaniye ve çatal bıçak takımı seti bulunan bu çanta, pikniklerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi bir arada sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Benim ve ailemin sahilde kahvaltı keyfimize ormandaki pikniğimizdeki ihtiyaçlarımıza cevap verdi.Amazon’a bir iki konuda geri bildirimde bulundum. Memnuniyet açısından 300 tl’lik hediye çeki sundular. Her şeye rağmen alınabilecek bir üründür.

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Coolist CLB30LM, limon desenli ve 30 litre kapasiteli bir buzluk modelidir.

Coolist CLB30LM, limon desenli ve 30 litre kapasiteli bir buzluk modelidir.

Bu modelin en büyük avantajı, geniş iç hacmi sayesinde birçok ürünü rahatlıkla dikey ya da yatay olarak yerleştirme olanağı sunmasıdır. Ürün, içerisinde bulunan iki adet 400 gram buz kaseti ile birlikte gelir. Bu buz kasetleri, dondurulmuş ya da soğutulmuş yiyeceklerinizi, içeceklerinizi ve ilaçlarınızı uzun süre soğuk tutma imkanı sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ICEPEAK 300173 Termoelektrikli Buzdolapları, Mavi

ICEPEAK 300173 Termoelektrikli Buzdolapları, Mavi

ICEPEAK 300173 modeli termoelektrikli buzdolapları, mavi renkte bir soğutucu çanta sunar. Bu çantanın kapağı, kullanıcının tercihine bağlı olarak sabit ya da menteşeli bir yapıda olabilir. Bu çantanın içinde, 30 yoğunluklu tek parça strafor izolasyonu bulunmaktadır. Bu sayede, gezileriniz sırasında yanınızda taşıyabileceğiniz yiyecekleriniz için ideal bir muhafaza alanı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu çanta, yazın serinletici bir esinti, kışın ise sıcak bir battaniye gibi işlev görüyor.

Bu çanta, yazın serinletici bir esinti, kışın ise sıcak bir battaniye gibi işlev görüyor.

Bu yalıtımlı çanta, 8 mm kalınlığındaki izolasyonlu petleri sayesinde, yiyecek ve içeceklerinizi 9 saate kadar buz kalıbına ihtiyaç duymadan soğuk tutma kapasitesine sahiptir. Dayanıklı yapısı, onu her yere kolaylıkla taşımanızı sağlar. 1 adet buz aküsü veya buz kalıbı eklediğinizde, ısıyı 12-14 saat boyunca koruyabilir. Ancak bu çantanın yetenekleri sadece soğukla sınırlı değil. Kış aylarında, sıcak yemeklerin ısısını da uzun süre muhafaza edebilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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CocaCola'nın CCMP24 modeli olan 24 litrelik soğutma çantası, geniş kapasitesi sayesinde birçok ürünü rahatça barındırabilir.

CocaCola'nın CCMP24 modeli olan 24 litrelik soğutma çantası, geniş kapasitesi sayesinde birçok ürünü rahatça barındırabilir.

Buz kasetleri veya buz jeli ile birlikte kullanıldığında, dondurulmuş veya soğutulmuş yiyeceklerinizi, içeceklerinizi ve hatta ilaçlarınızı soğuk bir şekilde muhafaza etme olanağı sunar. Bu özellikleriyle, bu soğutma çantası, piknikler, kamp gezileri veya uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca, CocaCola'nın kalitesi ve güvencesiyle sunulan bu ürün, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile de ön plana çıkıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer soğutucu çantalara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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MATEPROX markasının ürettiği soğutucu çanta sırt çantası, 40 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olup, bu sayede 54 kutuya kadar içecek veya yiyecek alabilir.

MATEPROX markasının ürettiği soğutucu çanta sırt çantası, 40 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olup, bu sayede 54 kutuya kadar içecek veya yiyecek alabilir.

Ayrıca, 20 kg'a kadar ağırlığı sorunsuz bir şekilde taşıma kapasitesine sahiptir. Bu çantanın her iki yanında bulunan file cebi de ekstra bir depolama alanı sunar. Bu sayede, dışarıda olduğunuz zamanlarda ekstra altı kutu daha alabilme imkanınız olur. Bu özellikler, çantanın kullanışlılığını ve taşınabilirliğini artırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ICEPEAK 300378 Termoelektrikli Buzdolapları, Mavi

ICEPEAK 300378 Termoelektrikli Buzdolapları, Mavi

ICEPEAK tarafından üretilen termoelektrikli buzdolapları, seyahatlerinizi daha konforlu hale getirmek için ideal bir çözüm sunar. Bu mavi soğutucu çanta, 2 litrelik şişeleri rahatlıkla taşıyabilme kapasitesine sahiptir ve tek elle tutma imkanı sunar. Bu sayede, ailenizle gerçekleştireceğiniz her türlü seyahatte yanınızda bulundurabileceğiniz kullanışlı bir üründür.

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LiveGo Soğutucu sırt çantası, 35 kutu kapasiteli yalıtımlı sırt çantası.

LiveGo Soğutucu sırt çantası, 35 kutu kapasiteli yalıtımlı sırt çantası.

LiveGo'nun Soğutucu Sırt Çantası, 35 kutu kapasiteli yalıtımlı bir tasarıma sahip olup, çift sızdırmaz bölmesi ile seyahat ve kamp etkinlikleriniz için ideal bir seçimdir. Bu su geçirmez buz saklama sırt çantası, yüksek teknolojiye dayalı dikişsiz ısı presleme tekniklerini kullanarak sıfır sızıntı garantisi verir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer soğutucu çantalara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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