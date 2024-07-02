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Göründüğünden Çok Daha Fazlasını İçine Alabilecek Geniş Hacimli Buzdolapları

etiket Göründüğünden Çok Daha Fazlasını İçine Alabilecek Geniş Hacimli Buzdolapları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 18:43

Bu buzdolapları, geniş depolama kapasiteleri ve yüksek teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem işlevsellikleri hem de estetik tasarımlarıyla mutfaklarınıza değer katacak bu geniş hacimli buzdolapları, gıda saklama ve koruma konusunda sizlere üst düzey bir deneyim sunuyor. İhtiyaçlarınıza en uygun geniş hacimli buzdolabını bulmanızı kolaylaştırmak adına, bu derlemeyi hazırladık.

Bu içerik 02.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Siemens KD86NAWF1N 641 Lt Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı

Siemens KD86NAWF1N 641 Lt Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı

Siemens'in NoFrost teknolojili üstten donduruculu buzdolabı, hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzelerinizi iki kat daha uzun süre taze tutmanıza olanak sağlar. Bu çekmece, nem oranını ayarlayabilme özelliği ile yiyeceklerinizin tazeliğini korurken aynı zamanda besin değerlerini de korur.

Ayrıca, buzdolabının ayarlanabilir cam raf sistemi, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilmenizi sağlar. Bu özellik, buzdolabınızın içindeki saklama alanını maksimum düzeyde kullanmanıza yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bosch KFN96VPEA 605 Lt Gardrop Tipi No Frost Buzdolabı

Bosch KFN96VPEA 605 Lt Gardrop Tipi No Frost Buzdolabı

Bosch Lt Gardrop Tipi No Frost Buzdolabı, geniş iç hacmi ve üstün soğutma özellikleriyle öne çıkıyor. Bu ürün, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcılarına konfor sağlıyor. Ses gücü düzeyi Db(A)38 olarak belirtilmiş.Toplam net hacmi 605 litre olan bu buzdolabı, geniş iç hacmi sayesinde tüm yiyeceklerinizi kolayca saklamanıza olanak sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir  kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kaliteli ve geniş bir buzdolabı. Dondurucu kısmının büyüklüğünden dolayı ayrı bir derin dondurucu almaya gerek yok. Sanki buzdolabı ile derin dondurucu birleşimi gıbi.

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Profilo BD2086WEXN Çift Kapılı No Frost Buzdolabı

Profilo BD2086WEXN Çift Kapılı No Frost Buzdolabı

Profilo markasının çift kapılı ve No Frost özellikli buzdolabı, kullanıcı dostu birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Buzdolabınızın kapısını açık unuttuğunuzda sizi uyaracak bir sinyal sistemine sahip olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca, soğutucunun sıcaklığını gösteren bir ekranı da bulunuyor. Bu sayede, soğutucunun içerisindeki sıcaklığı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, buzdolabı 'Süper dondurma' ve 'Süper soğutma' gibi iki önemli fonksiyona daha sahip.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Dijitsu DBD600 Gardırop Tipi Inox Buzdol

Dijitsu DBD600 Gardırop Tipi Inox Buzdol

İnox malzeme kullanımı, buzdolabının dayanıklılığını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Mekanik kontrol paneli, kullanıcıların buzdolabının ayarlarını kolayca yapabilmesine olanak sağlar. 548 litrelik geniş iç hacmi, büyük aileler ve yoğun mutfak ihtiyaçları için idealdir. Hızlı dondurma özelliği sayesinde, yiyeceklerinizi hızlı ve etkin bir şekilde dondurabilir ve tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Vestel NFK48001 X 428 Lt No-Frost Buzdolabı

Vestel NFK48001 X 428 Lt No-Frost Buzdolabı

Vestel'in NoFrost buzdolabı, çok yönlü soğutma sistemi ile dikkat çekiyor. Bu sistem, buzdolabının içerisindeki hava dolaşımını optimize ederek yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Buzdolabının kapısının açılış yönü değiştirilebilir özelliği sayesinde, mutfak düzeninize göre buzdolabınızı rahatça konumlandırabilirsiniz.

Buzdolabının altında bulunan tekerlekler, hareket ettirmenizi kolaylaştırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

buzdolabı tek kelime ile mükemmel sessiz ve güzel soğutuyor geniş hacimli çok hoş bir görüntüsünü var vestel firmasına çok teşekkür ederim hızlı kargo uygun fiyat için 👍

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Lg GTL569PSAM No Frost Buzdolabı 588 Lt - Gri

Lg GTL569PSAM No Frost Buzdolabı 588 Lt - Gri

LG No Frost Buzdolabı, E enerji sınıfına sahip olup, 41 dB ses gücü ile oldukça sessiz bir kullanım sağlar. LED aydınlatma tipine sahip olan bu buzdolabı, içerisindeki yiyecekleri ve içecekleri aydınlatarak kolay bir şekilde bulmanızı sağlar. 181 litrelik buzluğu sayesinde, büyük miktarda yiyecek ve içecek saklama kapasitesine sahip olup, bu özellikleri ile evinizin vazgeçilmezi olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Sharp SJ-MD580M-SL 421 Lt Gardırop Gümüş Buzdolabı

Sharp SJ-MD580M-SL 421 Lt Gardırop Gümüş Buzdolabı

Sharp markasının Gardırop modeli olan Gümüş Buzdolabı, estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu ürün, sadece 39 dB(A) ses gücü düzeyine sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Bu, buzdolabının çalışırken yarattığı gürültünün minimum seviyede olduğu anlamına gelir. Ayrıca, toplam net hacmi 421 litre olan bu buzdolabı, geniş iç hacmi sayesinde çok sayıda yiyeceği rahatça saklamanıza olanak sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Profilo BD3086WEVN E Enerji Sınıfı 631 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Profilo BD3086WEVN E Enerji Sınıfı 631 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Profilo BD3086WEVN modeli, E enerji sınıfına ait, 631 litre kapasitesi olan bir nofrost buzdolabıdır. Bu model, dondurucu bölümü altta olan bir tasarıma sahiptir. Enerji sınıfı E olan bu ürün, enerji tasarrufu konusunda oldukça verimlidir. Bu sayede hem çevreyi korurken hem de elektrik faturalarınızı düşürmenize yardımcı olur. Ayrıca, nofrost özelliği sayesinde buzlanma yapmaz ve buzdolabınızın içerisindeki ürünlerin ömrünü uzatır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Vestel FD56201 Ex Gardırop Tipi Buzdolabı

Vestel FD56201 Ex Gardırop Tipi Buzdolabı

Vestel'in gardırop tipi buzdolabı, toplamda 487 litre net hacme sahip bir üründür. Ayrıca, bu buzdolabının hızlı dondurma özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, yiyeceklerinizi hızlı ve etkili bir şekilde dondurmanıza olanak sağlar. Vestel buzdolabının dondurucu bölümünde toplamda 4 çekmece bulunmaktadır.  Soğutucu bölümünde ise 2 çekmece bulunmaktadır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Merak edenler için ben çok beğendim ve ideal, fiyatı da indirimlerle mağazadan yaklaşık 8-10 bin ucuza geldi.

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Samsung RF65DG90BESLTR Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı

Samsung RF65DG90BESLTR Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı

Samsung'un Gardırop Tipi NoFrost Buzdolabı, AI Enerji modu sayesinde enerji tüketiminizi önemli ölçüde düşürmenize yardımcı olur. Bu özellik, aylık elektrik faturanızın önceden belirlenmiş hedefinizi aşması durumunda devreye girer ve enerji tasarrufu yapmanız için bir seçenek sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Profilo BD3086IECN E Enerji Sınıfı 631 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Profilo BD3086IECN E Enerji Sınıfı 631 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Profilo'nun E Enerji Sınıfı'na sahip olan 631 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, soğuk bölümlerinin toplam hacmi 479 litre, donmuş bölümlerinin ise toplam hacmi 152 litredir. Bu ürün, enerji tasarrufu sağlayan bir enerji sınıfına sahip olup, geniş iç hacmi ile dikkat çekmektedir. Nofrost teknolojisi sayesinde, dondurucu bölümünde buz birikmesini engeller ve bu da kullanıcıya düzenli olarak buzdolabını çözdürme zahmetini ortadan kaldırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Vestel Puzzle FD65002 Ekx Wi-Fi 588 Lt No Frost F Gardrop Tipi Buzdolabı

Vestel Puzzle FD65002 Ekx Wi-Fi 588 Lt No Frost F Gardrop Tipi Buzdolabı

Vestel Puzzle FD65002 Ekx WiFi 588 Lt No Frost F Gardrop Tipi Buzdolabı, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Bu buzdolabı, telefonunuzla etkileşim kurabilme özelliği sayesinde, sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, ürün modlarını düzenleyebilir ve eğer varsa, bölme kapılarını açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca, buzdolabınızda oluşabilecek herhangi bir sorunu, cihazın yanında olmanıza gerek kalmadan öğrenme imkanı sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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