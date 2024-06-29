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Eğlenceli Yaz Gecelerine Damga Vurmanızı Sağlayacak Elbiseler

etiket Eğlenceli Yaz Gecelerine Damga Vurmanızı Sağlayacak Elbiseler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:26

Bu yaz, geceleri damga vurmak isteyenler için özenle seçilmiş bu elbiselerle, her anınızı unutulmaz kılın. Kendinizi bu eşsiz tasarımlarla ifade edin, yaz gecelerinin tadını çıkarın!

Bu içerik 29.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Metalik detaylı drapeli elbise

Mango Metalik detaylı drapeli elbise

Mango'nun Metalik detaylı, drapeli tasarımı olan bu straplez midi elbise, eğlenceli bir gece için mükemmel bir seçimdir. Bu elbise ile hem zarif bir görünüm elde edebilir hem de rahatlık hissini deneyimleyebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Bu elbise, zarif tasarımı ve canlı mor rengiyle enerjinizi yükseltecek ve size muhteşem bir his verecek. Askılı tasarımı ve etkileyici dekoltesiyle, bu elbise ile hem iddialı hem de şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Piecears Sırtı Çapraz Bağlamalı Desenli Pembe Saten Elbise

Piecears Sırtı Çapraz Bağlamalı Desenli Pembe Saten Elbise

'Piecears Sırtı Çapraz Bağlamalı Desenli Saten Elbise' ön ve arka kısmı degaje olan bir kamisol saten elbise modelidir. Elbisenin askıları, birit yardımıyla çapraz bir şekilde bağlanır. Bu özelliği, elbiseye hem şık hem de farklı bir görünüm kazandırırken yaz gecelerinin vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fiore Viola Kadın Elbise Ip Askılı Gögüs Dekolteli Sırt Detaylı Yırtmaçlı Model

Fiore Viola Kadın Elbise Ip Askılı Gögüs Dekolteli Sırt Detaylı Yırtmaçlı Model

Fiore Viola'nın sunduğu bu kadın elbisesi, ip askılı ve göğüs dekolteli tasarımıyla dikkat çekiyor. Sırt detayı ve yırtmaçlı modeli, bu elbiseyi özgün ve çekici kılıyor. Modern kahverengi rengi ise bu elbiseyi yaz akşamında sahil kenarında vakit geçirmek için mükemmel kılıyor.

Ürüne buradan ulaşablirsiniz.

Hepsiburada

Mango Kısa saten elbise

Mango Kısa saten elbise

Saten kumaşın verdiği lüks ve sofistike görünüm, elbisenin genel estetiğini yükseltiyor. Ayrıca, turuncu renk seçeneği, sizi kalabalığın içinde öne çıkaracak ve dikkatleri üzerinize çekecek. Bu elbiseyle, herhangi bir gece etkinliğinde veya özel bir gecede, göz alıcı bir şekilde parlamaya hazır olun.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Vitrin Etek Ucu Püsküllü Ip Askılı Elbise

Vitrin Etek Ucu Püsküllü Ip Askılı Elbise

Bu yaz, gecenin büyüsünü yakalamak için mükemmel bir parti elbisesi arıyorsanız, 'Vitrin Etek Ucu Püsküllü Ip Askılı Elbise' tam da aradığınız şey olabilir.  Püskül detayları ve ip askıları ile bu elbise, zarif bir görünüm sunarken, aynı zamanda yazın rahat ve hafif hissini de yakalar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

DeFacto Degaje Yaka Mavi Sırtı Çapraz Detaylı İp Askılı Saten Midi Elbise

DeFacto Degaje Yaka Mavi Sırtı Çapraz Detaylı İp Askılı Saten Midi Elbise

DeFacto  Mini Elbise, bu şık ve zarif tasarımıyla, her moda tutkununun gardırobunda mutlaka bulunması gereken bir parçadır. Bu elbise, zarif degaje yakası, ince ip askıları ve saten kumaşı ile dikkat çekerken, sırt bölgesindeki çapraz detayı ile de fark yaratıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fırfırlı beyaz elbise, bu yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

Fırfırlı beyaz elbise, bu yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

İster bir partiye katılın, ister sahil kenarında yürüyüş yapın, hatta tatilin keyfini çıkarırken sokaklarda dolaşın bu elbise her durumda mükemmel bir seçim olacak. Kendi tarzınızı yansıtmanız için sonsuz kombinasyon imkanı sunan bu elbise, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mini Saten Davet Elbisesi Straplez Drapeli

Mini Saten Davet Elbisesi Straplez Drapeli

Bu straplez, drapeli mini saten elbise, modern tasarımıyla sizi büyüleyecek. Yaz akşamlarının serinliğinde, şık davetlerde veya romantik yemeklerde giyilebilecek bu elbise, bavulunuzun vazgeçilmez parçası olacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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VALINK Sequins Püskül Parti Elbiseleri

VALINK Sequins Püskül Parti Elbiseleri

VALINK'in Püsküllü Payetli Parti Elbiseleri, kadınların göz alıcı bir görünüm elde etmelerini sağlıyor. Bu esnek ve şık elbise, akşam kokteyl partilerinde giyilebilecek ideal bir seçenek. Yaz aylarında, topuklu ayakkabılar veya sandaletlerle kombinlenerek mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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ABYOVRT Damen Sommerkleid Böhmen

ABYOVRT Damen Sommerkleid Böhmen

Eğer 'Daha canlı ve enerjik kıyafetler giymeyi tercih ederim' diyorsanız, bu Derin V yakalı bohem sahil elbisesi tam size göre bir seçenek olabilir. Bu elbise, çekiciliğinizi sergilemek için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kendine has tarzı ve rahat tasarımıyla, sizi hem şık hem de rahat hissettirecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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CUPSHE Kadın Büzgülü Smocking Tulum Elbise

CUPSHE Kadın Büzgülü Smocking Tulum Elbise

Bu İnce Askılı Dantelli Tulum Elbise, zamansız bir şıklığa sahip ve modası asla geçmeyecek bir tasarım. Göz alıcı bir görünüm sunan bu tulum, V yaka ve büzgülü detaylarıyla dikkat çekiyor. Yaz akşamlarında hem hafif uçuşan hem de rahat bir elbise arayanlar için ideal bir seçenek olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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