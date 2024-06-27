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Yaz Başından Beri Stokları Sürekli Tükenen Çok Satan Ayakkabılar

etiket Yaz Başından Beri Stokları Sürekli Tükenen Çok Satan Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 18:06

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, sürekli olarak stokları tükenen ve popülerliğini koruyan ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan bu modeller, tarzınıza yeni bir soluk getirebilir ve favori ayakkabınız haline gelebilir. Kendinizi özel hissettirecek bu ayakkabılarla adımlarınızı daha da güçlendirebilirsiniz.

Bu içerik 27.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Modaya uygun spor ayakkabıyı hemen sepetinizi eklemelisiniz!

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Modaya uygun spor ayakkabıyı hemen sepetinizi eklemelisiniz!

Bağcıklı tasarımı ve süs dikişli, kaplama vurgulu kumaşı ile hem şık hem de rahat bir kullanım sunar. Ayakkabının en önemli özelliklerinden biri ise hafızalı köpük iç tabanıdır. Bu özelliği sayesinde ayaklarınızı maksimum konforla sarar ve yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirir. 

Bu ayakkabı, çok satanlar listesinde ilk sırayı almayı başarmış!

Beyaz rengine de göz atmak istiyorum derseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı

Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı

Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı, estetik ve şık tasarımıyla her türlü kombininizi tamamlayacak bir ürün. 

Bu ayakkabının aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan kauçuk dış tabanı, size mükemmel bir zemin tutuşu garantisi de veriyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour markasının erkekler için ürettiği UA Charged Rogue modeli koşu ayakkabısı, iki renkli file üst kısmı ile oldukça hafif ve nefes alabilir bir yapıya sahiptir.  Ayakkabının en dikkat çeken özelliği ise çift yoğunluklu Charged Cushioning orta tabanıdır. Bu özel orta taban, hem konfor sağlar hem de spor esnasında kaybedilen enerjiyi anında geri kazandırmaya yardımcı olur. Bu sayede, UA Charged Rogue koşu ayakkabısı, koşu deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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PUMA Anzarun Lite Erkek Günlük Ayakkabı 37112840

PUMA Anzarun Lite Erkek Günlük Ayakkabı 37112840

PUMA'nın en sofistike modeli olan Anzarun LITE Ayakkabı, favoriniz olacak. Canlı ve ağ dokulu üst yüzeyi, konforlu SoftFoam çorap astarı ve zarif PUMA marka detayları ile bu ayakkabı, günlük yaşamınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ayakkabının içi oldukça yumuşak şoför tabanlı hava alıyor çok iyi tavsiye ederim fiyat performans ürünü.

Amazon

Skechers 149267 Wlv Spor ayakkabısı Kadın

Skechers 149267 Wlv Spor ayakkabısı Kadın

Skechers markasının kadın spor ayakkabı modeli, zarif tasarımı ile günlük kıyafetlerinizi tamamlayacak bir ürün. Kapitone kaplama ve metal süslemeleri ile dikkat çeken bu ayakkabı, bağcıklı tasarımı sayesinde ayaklarınıza tam oturacak. Ayrıca hava soğutmalı Memory Foam (MF) özelliği sayesinde ayaklarınızın gün boyu rahat etmesini sağlayacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Skechers kadın Hareket halindeyken 600 - Parlaklık Spor Sandal

Skechers kadın Hareket halindeyken 600 - Parlaklık Spor Sandal

Skechers markasının kadın spor sandalet modeli, kalın ve kavisli tabanı sayesinde size rahat bir yürüyüş deneyimi sunar. Ayrıca, şık tasarımıyla günlük kombinlerinizi tamamlayacak bir parça olacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel ve harika bir ayakkabı okadar rahat ki bunu sadece kullanarak anlayabilirsiniz.

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Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı, kullanıcısına en üst düzeyde konfor sağlamak için kalın dolgulu dil ve ortopedik kemer destekleri gibi özelliklerle tasarlanmıştır. Spor salonundan sokak modasına sorunsuz bir geçiş yapabilen bu ayakkabı, tümüyle sentetik saya sayesinde sade ve şık bir görünüm sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Under Armour markasının erkek koşu ayakkabısı, EVA tabanlık özelliği ile konforu ve kullanım rahatlığını ön plana çıkarır. Ayakkabının nefes alabilen file üst kısmı, ayakların uzun süreli kullanımlarda bile ferah kalmasını sağlar.  Bu özellikler sayesinde, Under Armour erkek koşu ayakkabısı, spor yaparken maksimum performans elde etmeyi hedefleyenler için ideal bir seçimdir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin modeli, zarif ve minimalist tasarımı sayesinde tüm kıyafet kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak. Bu ayakkabı, her türden kıyafetinizi tamamlayabilecek bir aksesuar niteliğinde. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü şuan kullanıyorum, çok rahat ve birebir aynısı. Kutusu ve paketleme çok iyiydi. İleride ne olur bilemem ama şuana kadar çok çok iyi.

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Camper Erkek Twins

Camper Erkek Twins

Camper markasının erkekler için özel olarak tasarladığı Twins modeli spor ayakkabı, renkli ve eğlenceli tasarımıyla göz dolduruyor. Bu ayakkabı, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda kalın tabanı ve yumuşak yapısı sayesinde de rahatlık sunuyor. Bu özellikleriyle dolabınızın vazgeçilmezi olacak olan Twins spor ayakkabı, hem konforu hem de şıklığı bir arada arayanlar için muhteşem bir seçim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Hovr Turbulence 2 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Hovr Turbulence 2 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Bu ayakkabı, koşu sırasında ayaklarınızın rahat etmesini sağlarken, hızlı tepki veren yastıklama sistemi ile her adımınızda enerji verir. Yumuşak bir sürüş sağlayan bu ayakkabı, kilometrelerce rahatlık sunar. Hovr Turbulence Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı, performansınızı en üst düzeye çıkarmanız için tasarlanmıştır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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