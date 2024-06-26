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Termostan Bardak Takımına Tüm Mutfağınızı İndirimli Ama Kaliteli Düzebilmenizi Sağlayacak Kampanyalı Ürünler

etiket Termostan Bardak Takımına Tüm Mutfağınızı İndirimli Ama Kaliteli Düzebilmenizi Sağlayacak Kampanyalı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 14:40

Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada bulabileceğiniz bu  indirimli ürünler, mutfaklarınıza değer katacak. Bu kampanyalı ürünlerle mutfaklarınızı yeniden düzenlemek için harika bir fırsatınız var!

Bu içerik 26.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Schafer Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos-İnox

Schafer Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos-İnox

Schafer Çelik Termos, inox çelikten yapılmış konstrüksiyonu ve çift duvarlı yapısı sayesinde içerisindeki içeceği 12 saatten fazla süreyle sıcak veya soğuk tutabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda termosun iç gövdesi antibakteriyel özelliktedir. Bu özellik, içeceklerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olur. Ergonomik ağız yapısı ise kullanım kolaylığı sağlar.

İndirimli fiyatıyla sepette 488,35 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Schafer Famos'un Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti

Schafer Famos'un Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti

Granit döküm yapısı sayesinde ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak yemeklerinizi mükemmel bir şekilde pişirme olanağı sağlar. Ayrıca, yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde temizliği de oldukça kolaydır. Gri renk seçeneği ile mutfak dekorasyonunuza modern bir dokunuş katacaktır.

Sepette indirimli fiyatı  709,51 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Tutacak yerleri kaymaz malzemeden ve tavaların içlerini de beğendim yapışmaz özelliğe sahip. Yorumlara bakarak aldım ve beni yanıltmadılar, hepsine teşekkür ediyorum. Kısaca tavsiye ederim.

Hepsiburada

Karaca'nın Jungle serisinden olan 6 kişilik kahve fincanı takımı, her bir yudumda size kahve keyfini doruklarda yaşatacak.

Karaca'nın Jungle serisinden olan 6 kişilik kahve fincanı takımı, her bir yudumda size kahve keyfini doruklarda yaşatacak.

Bu takım, sıradanlıktan uzaklaşıp renkli hayvan tasarımlarıyla göz dolduruyor. Hayatınıza renk katacak bu fincanlarla kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın.

 Sepette indirimli fiyatı 424,15 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendim renkleri çok canlı güzel paketlenmiş sağlam geldi pasta tabagayla takım yaptım.

Hepsiburada

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı-10 Parça-Sarı

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı-10 Parça-Sarı

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı, zarif tasarımı ve cazip indirimli fiyatıyla, sabah kahvaltılarınıza yeni bir soluk getirecek. Bu özel tasarım, hem görsel zevkinize hitap edecek, hem de kullanışlılığıyla sizin ve ailenizin kahvaltı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Schafer Vera 2 Katlı Standlı Baharat Seti-8 Parça

Schafer Vera 2 Katlı Standlı Baharat Seti-8 Parça

Schafer Vera'nın 2 Katlı Standlı Baharat Seti, 8 parçadan oluşan bu şık cam baharat seti, mutfağınıza estetik bir dokunuş katacak. Bu set, hem işlevsel hem de dekoratif bir özellik taşıyor. Mutfakta baharatlarınızı düzenli bir şekilde saklamanızı sağlarken, aynı zamanda mutfak dekorasyonunuza da modern bir hava katacak.

Sepette indirimli fiyatı 602,95 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Eğer çay, sizin için güne başlamanın, öğleni aydınlatmanın ve akşamı tamamlamanın vazgeçilmez bir parçasıysa, Karaca'nın Refika'dan Tatlıcan 6'lı Çay Bardağı Seti tam da sizin için tasarlandı.

Eğer çay, sizin için güne başlamanın, öğleni aydınlatmanın ve akşamı tamamlamanın vazgeçilmez bir parçasıysa, Karaca'nın Refika'dan Tatlıcan 6'lı Çay Bardağı Seti tam da sizin için tasarlandı.

Bu ince belli ve geniş hacimli çay bardağı seti, hem estetik bir görünüm sunuyor hem de çayınızın lezzetini en iyi şekilde hissetmenizi sağlıyor. 

Sepette indirimli fiyatı 296,65 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel bardak ilk iki kutu aldım indirime girdiğini görünce iki kutu daha aldım hepsi sağlam geldi kırık yoktu çok güzel paketleme yapılmıştı teşekkürler.

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Karaca Kai 84 Parça Elegance Çatal Kaşık Bıçak Takımı Kutulu

Karaca Kai 84 Parça Elegance Çatal Kaşık Bıçak Takımı Kutulu

Karaca'nın Kai serisinden olan 84 parçalık Elegance çatal, kaşık ve bıçak takımı, kutu içerisinde sunulmaktadır. Eğer misafirlerinizi etkilemek ve onlara zarif bir hizmet sunmak istiyorsanız, bu takım tam sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır.

İndirimli fiyatı 3.199,00 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Schafer Kunst Tepsi, zarif tasarımıyla sizin favoriniz olacak.

Schafer Kunst Tepsi, zarif tasarımıyla sizin favoriniz olacak.

Bu dekoratif cam çay tepsisi, çerçeve dahil olmak üzere 42 cm genişliğindedir.  Altın ve siyahın mükemmel uyumu, her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlar. Cam malzemesi, tepsiye şeffaf bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda kolay temizlenme özelliği sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendim çeyizim için aldım modeli de paketlemesi de mükemmel.

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Schafer Kitchenhouse Mimoza Cam Termos-Gri 1,5 lt

Schafer Kitchenhouse Mimoza Cam Termos-Gri 1,5 lt

Schafer Kitchenhouse Mimoza 1,5 L Cam TermosGri, içerisinde cam ve dış yüzeyinde plastik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Bu termos, ergonomik bir ağız yapısına sahip olup kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca, ısı koruma özelliği sayesinde içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutabilir. Şık tasarımıyla da dikkat çeken bu ürün, pratikliği ve kalitesi ile mutfağınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak. 

Sepette indirimli fiyatı  355,15 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Karaca Zeher 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı 90 ml

Karaca Zeher 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı 90 ml

Karaca Zeher 90 ml'lik 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı, çeyiz hazırlığı yapanların gözdeleri arasında yer alıyor. Bu takım, hem estetik tasarımı hem de kullanışlı oluşu ile dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 90 ml'lik ideal bir kahve keyfi sunan bu set, 6 kişilik oluşuyla da misafirlerinizi ağırlamak için mükemmel bir seçenek olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Schafer Adel Platin 56 Parça Bone Porselen Yemek Takımı PLT01

Schafer Adel Platin 56 Parça Bone Porselen Yemek Takımı PLT01

Schafer Adel Platin 56 Parça Bone Porselen Yemek Takımı, zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bir tasarıma sahip. Bu takım, en özel misafirlerinizi ağırlamak için mükemmel bir seçenek. 

12 Adet Servis Tabağı 26 Cm

12 Adet Yemek Tabağı 22 Cm&Nbsp;

12 Adet Pasta Tabağı 19 Cm

12 Adet Çorba Kasesi 14 Cm

1 Adet Oval Servis&Nbsp;30 Cm

3 Adet Oval Servis 22 Cm

1 + 1 Tuzluk Biberlik

1+1 Kurdanlık + Kapağı

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Schafer Nested 6 Lı Saklama Kabı Seti-12 Parça-Aso

Schafer Nested 6 Lı Saklama Kabı Seti-12 Parça-Aso

Bu set, yemek hazırlama ve saklama sürecini pratikleştiren bir ürün. İster taze sebzelerinizi, ister hazırladığınız yemeklerinizi bu kaplarda saklayabilirsiniz. Bu sayede hem yemeklerinizin tazeliğini korur, hem de mutfakta daha düzenli bir alan yaratırsınız. 

Sepette indirimli fiyatı 133,15 TL.

Ürüne buradan ulaşabillirsiniz.

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