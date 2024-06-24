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%100 Doğal İçeriğe Sahip Hayvanlar Üzerinde Test Yapılmadan Üretilen Kozmetik Ürünler

etiket %100 Doğal İçeriğe Sahip Hayvanlar Üzerinde Test Yapılmadan Üretilen Kozmetik Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 16:36

Doğallığına ve etik değerlerine önem veren siz değerli okuyucularımız için, hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilen, %100 doğal içerikli kozmetik ürünlerini bir araya getirdik. Bu ürünler, hem cildinizi koruyacak hem de doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirecektir. 

Bu içerik 24.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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INCIA %100 Doğal Bebek Güneş Kremi Leke Karşıtı Mineral Filtreli Yüksek Koruma SPF50 UVA UVB 50 ml

INCIA %100 Doğal Bebek Güneş Kremi Leke Karşıtı Mineral Filtreli Yüksek Koruma SPF50 UVA UVB 50 ml

'INCIA %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, bebeğinizin hassas cildini güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak için ideal bir seçenek olacaktır. Bu ürün, %100 doğal içerikleri sayesinde cildi beslerken aynı zamanda UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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INCIA %100 Doğal Koruyucu Vücut Losyonu Sprey Yenidoğan Bebek Çocuk İçin Limon Okaliptus Vegan 100 ml

INCIA %100 Doğal Koruyucu Vücut Losyonu Sprey Yenidoğan Bebek Çocuk İçin Limon Okaliptus Vegan 100 ml

INCIA'nın Koruyucu Vücut Losyonu, doğanın bize sunduğu en iyi koruyucu özellikleri bir araya getirir. İçeriğindeki limon okaliptüs yağı, doğal bir koruyucu olarak bilinir ve bu yağ, mikrokapsüle formunda losyona eklenmiştir. Bu sayede, losyon cildinizi çevresel olumsuzluklara karşı korur ve cildinizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ürün, tüm yaş gruplarına uygun olacak şekilde formüle edilmiştir ve yenidoğan bebeklerden çocuklara kadar herkesin kullanımına uygundur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ben ürünün bu kadar korucuyu olacağını bilmiyordum. Kullanmaya başladığımızdan beri be sinek nede böcek kızımı yemez oldu. Yaz başımdan beri 1 tane bitirdik 2. aldık şimdi. Banyo sonrası kullanımda da nemlendirme özelliği varmış onu da keşfetmiş olduk. İndirimdeyken alınıp stok yapılmalı mutlaka 🙏

Hepsiburada

INCIA %100 Doğal Köpük Kastil Sabunu Çocuklar İçin Zeytinyağlı 10 Bitkisel Değerli Yağ Vegan 200 ml

INCIA %100 Doğal Köpük Kastil Sabunu Çocuklar İçin Zeytinyağlı 10 Bitkisel Değerli Yağ Vegan 200 ml

INCIA %100 Doğal Köpük Kastil Sabunu 10 değerli bitkisel yağın birleşimiyle oluşturulmuştur ve vegan bir formüle sahiptir. Bu sabun, saf zeytinyağı ve E vitamini yönünden zengin tatlı badem yağı içerir. Tatlı badem yağı, antioksidan özellikleri sayesinde cildi çevresel faktörlere karşı koruma altına alır. 

Ürüne  buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

INCIA %100 Doğal Roll On Deodorant Kadınlar İçin Ter Kokusu Önleyici Lekesiz 50 ml

INCIA %100 Doğal Roll On Deodorant Kadınlar İçin Ter Kokusu Önleyici Lekesiz 50 ml

INCIA'nın %100 doğal içerikli Roll On Deodorantı, kadınlar için özel olarak tasarlanmıştır. Ter kokusunu önleme özelliği ile öne çıkan bu ürün, aynı zamanda leke bırakmaz ve 50 ml'lik kullanışlı boyutuyla her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Emzirdiğim için doğal içeriği sebebiyle tercih ettim. Çok memnunum. İndirime girdikçe alırım.

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INCIA %100 Doğal Bebek Yağı Organik Jojoba Bakım Masaj Yağı Parafinsiz Bitkisel Vegan 110 ml

INCIA %100 Doğal Bebek Yağı Organik Jojoba Bakım Masaj Yağı Parafinsiz Bitkisel Vegan 110 ml

Bu bebek yağı, hassas bebek cildi için özel olarak formüle edilmiş. İçerisindeki organik jojoba yağı, cildi nemlendirir ve besler. Bu yağ, aynı zamanda cildin doğal yağ dengesini korumaya yardımcı olur.

Parafin içermeyen bu ürün, cildi tıkamaz ve cildin nefes almasını engellemez. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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INCIA %100 Doğal Bronzlaştırıcı Yağ Organik Avokado Yağı Yoğun Bronzlaştırıcı Kakao Havuç Susam 150 ml

INCIA %100 Doğal Bronzlaştırıcı Yağ Organik Avokado Yağı Yoğun Bronzlaştırıcı Kakao Havuç Susam 150 ml

INCIA'nın %100 doğal, organik avokado yağı ile zenginleştirilmiş yoğun bronzlaştırıcı yağı bu yazın vazgeçilmezi olacak. Kakao, havuç ve susam özleri ile formülize edilen bu ürün, 150 ml'lik ambalajıyla tüm yaz boyunca yanınızda olacak. 

Bu yağ, cildinizi beslerken aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir bronzluk kazandırır. 

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INCIA'nın %100 Doğal Organik Sertifikalı Bebek Köpük Şampuanı, Saç ve Vücut için Lavanta ve Konak Önleyici özelliklere sahip.

INCIA'nın %100 Doğal Organik Sertifikalı Bebek Köpük Şampuanı, Saç ve Vücut için Lavanta ve Konak Önleyici özelliklere sahip.

Bu benzersiz ürün, bebeklerin hassas ciltlerini koruyan ve aynı zamanda saçlarını temizleyen bir formülle üretilmiştir. Lavanta özleri, rahatlatıcı ve huzur verici bir etkiye sahipken, konak önleyici özellikler bebeklerin saç derisini sağlıklı tutar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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INCIA %100 Doğal Göğüs Ucu Bakım Kremi Yumuşatma Ve Koruma Lanolin İçermez 30 ml

INCIA %100 Doğal Göğüs Ucu Bakım Kremi Yumuşatma Ve Koruma Lanolin İçermez 30 ml

INCIA Göğüs Ucu Bakım Jel Kremi, cildi koruyucu bir bariyer ile sararak nem dengesini uzun süreli olarak koruma altına alır. Bu ürün, içeriğinde bulunan soya gliseritleri, shea yağı ve balmumu gibi bileşenler sayesinde cildin kuruyup çatlamasını engeller. Bu bileşenler, cildin nem dengesini sağlamak ve korumak için bir araya getirilmiştir. Bu sayede, cildin kuruması ve buna bağlı olarak çatlaması önlenmiş olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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INCIA %100 Doğal Bebek Bulaşık Sabunu Bitkisel Emzik Biberon Temizleyici Vegan 500 ml

INCIA %100 Doğal Bebek Bulaşık Sabunu Bitkisel Emzik Biberon Temizleyici Vegan 500 ml

INCIA'nın %100 doğal, bitkisel içerikli Bebek Bulaşık Sabunu, emzik ve biberon temizliği için ideal bir seçimdir. 500 ml'lik bu ürün, vegan dostu bir formüle sahiptir ve bebeğinizin sağlığını korumayı hedefler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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"INCIA %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu (Bitkisel Deterjan) Yumuşatıcılı Lavanta 750 ml"

"INCIA %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu (Bitkisel Deterjan) Yumuşatıcılı Lavanta 750 ml"

Bu ürün, bebek ve çocuk çamaşırlarını doğal ve etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. İçeriğinde yer alan Hindistan Cevizi Yağı, Karbonat ve Gliserin, çamaşırların derinlemesine temizlenmesini sağlar. Ayrıca, lavanta esansı sayesinde çamaşırlarınıza hoş bir koku bırakır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

kullanıp memnun kaldığım bir üründü hem oğlum hem ben alerjimiz olduğu için kullanırken bizi hiç rahatsız etmeyen bir deterjan kokusu hafif temiz yıkıyor.

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INCIA %100 Doğal Yüz Güneş Kremi Leke Karşıtı Mineral Filtreli Yüksek Koruma SPF50 UVA UVB 50 ml

INCIA %100 Doğal Yüz Güneş Kremi Leke Karşıtı Mineral Filtreli Yüksek Koruma SPF50 UVA UVB 50 ml

INCIA'nın bu üstün güneş kremi, SPF 50 koruma faktörü ile güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Bu yüksek koruma faktörü, özellikle hassas ve açık tenli kişiler için idealdir. Krem, cildi nemlendirirken aynı zamanda güneşin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerine karşı da koruma sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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INCIA %100 Doğal Roll On Deodorant Erkekler İçin Ter Kokusu Önleyici Lekesiz 50 ml

INCIA %100 Doğal Roll On Deodorant Erkekler İçin Ter Kokusu Önleyici Lekesiz 50 ml

INCIA'nın Doğal Roll On ürünü, içerisinde barındırdığı doğal mineral tuz sayesinde antibakteriyel özelliklere sahip olup, ter kokusunu önlemeye yardımcı olur. Ancak, bu ürün terlemeyi durdurmayı hedeflemez, çünkü terleme vücudun doğal bir sürecidir. Bu formül, terleme esnasında ortaya çıkan kötü kokuların önüne geçerken, vücudun doğal dengesini korumayı amaçlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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