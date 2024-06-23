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Bilge Karga’dan 2024 Yazına Bomba gibi Düşen Güneş Gözlüğü Modelleri

etiket Bilge Karga’dan 2024 Yazına Bomba gibi Düşen Güneş Gözlüğü Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:54

2024 yazında Bilge Karga'nın bomba gibi etki yaratan güneş gözlüğü modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu gözlükler, yaz sıcaklarında stilinizi tamamlayacak ve sizi öne çıkaracak. Bilge Karga'nın benzersiz tasarımlarıyla, güneşin altında parıldayın. 

Bu içerik 23.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bilge Karga Baraque Ecru Red Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Baraque Ecru Red Güneş Gözlüğü

UV400 koruması sayesinde gözlerinizi zararlı ultraviyole ışınlardan korurken, CE belgesi ürünün kalitesini ve güvenilirliğini garanti eder. Orijinal ve otantik bir tasarımı olan bu güneş gözlüğü, stil sahibi bireyler için ideal bir seçimdir. Sevimli ve şık çerçeve tasarımı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir ve sizin kişisel stilinizi yansıtabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Gabriel Gold Black Güneş Gözlüğü

Gabriel Gold Black Güneş Gözlüğü

Eğer yüz hatlarınız kare şeklindeyse, yuvarlak camlı gözlükler sizin için en iyi seçenek olabilir. Gabriel Gold Black güneş gözlüğü, ince çerçeve tasarımı ve siyah yuvarlak camlarıyla, günlük kombinlerinize mükemmel bir tamamlayıcı olacaktır. Bu gözlük, sadece güneşten korunmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şık ve zarif bir görünüm de kazandırcaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bilge Karga Maria Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Maria Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Maria'nın sunduğu Güneş Gözlüğü, siyah ve geniş çerçevesiyle dikkat çekiyor. Bu şık aksesuar, günlük kombinlerinizi tamamlayacak ve tarzınıza modern bir dokunuş katacak. Sadece güneşin zararlı ışınlarından korunmak için değil, aynı zamanda stil sahibi bir görünüm elde etmek için de ideal bir seçim. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok iyi bir ürün, yüzünüz geniş ise tereddüt etmeden alabilirsiniz 😍😍

Hepsiburada

Jack Green Leopard Brown Güneş Gözlüğü

Jack Green Leopard Brown Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Jack Green Leopard Brown Güneş Gözlüğü UV400 korumasına sahip, CE sertifikalı ve orijinal bir üründür. Bu güneş gözlüğü, sevimli kahverengi detaylı çerçeve tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunar ve sizin favori aksesuarınız olmaya adaydır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendik başka bir ürün daha aldık.

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Paden Nude Brown Güneş Gözlüğü

Paden Nude Brown Güneş Gözlüğü

Paden Nude Brown Güneş Gözlüğü, zarif kahverengi tasarımıyla sadece güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda giyim kombinlerinize de şıklık katacak bir aksesuardır. 

Ürüne buradan ulaşabiliriniz.

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Bilge Karga Matyas White Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Matyas White Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Matyas markasının White Güneş Gözlüğü, beyaz çerçevesiyle dikkat çekiyor. Bu gözlük, klasik giyim tarzınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. Oval yüz hatlarına sahipseniz, geniş çerçeveli bu güneş gözlüğü sizin için ideal bir seçim olacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Guus Black Güneş Gözlüğü

Guus Black Güneş Gözlüğü

Guus Black Güneş Gözlüğü,  kendine özgü tasarımı ve geniş çerçevesi ile dikkat çeken bu gözlük, büyük gözlüklerin asil ve çekici duruşunu sevenlerin beğenisini kazanacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bilge Karga Tabbart Black Black Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Tabbart Black Black Güneş Gözlüğü

Bilge Karga markasının Tabbart Black modeli, güneş gözlüğü koleksiyonunun en dikkat çekici parçalarından biridir. Bu model, şık siyah çerçevesiyle yüzünüze mükemmel bir uyum sağlar ve size ayrıcalıklı bir görünüm kazandırır. UV400 koruması sayesinde, bu güneş gözlüğü gözlerinizi zararlı ultraviyole ışınlardan etkili bir şekilde korur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldımmmm🌸🌸Her şeyi o kadar özenli şekilde hazırlanmış ki süper. Ve bu gözlüğü 2.alışım fiyat performans ürünü tamamen. Ben çok memnunum. Hayırlı kazançlarınız olsun 🌸

Hepsiburada

Bilge Karga Sonat Grey Brown Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Sonat Grey Brown Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Sonat Grey Brown Güneş Gözlüğü, geniş cam tasarımı ve yenilikçi estetiği ile dikkat çekiyor. Bu güneş gözlüğü, UV400 koruması sağlayarak gözlerinizi zararlı ultraviyole ışınlardan korur. Ayrıca, CE belgesine sahip olan bu ürün, kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlar nitelikte!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bilge Karga Paula Leopard Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Paula Leopard Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Paula'nın Leopard desenli Güneş Gözlüğü, zarif ve çekici tasarımı sayesinde aksesuar koleksiyonunuzun vazgeçilmezi olacak. Bu gözlük, leopar deseninin vahşi ve özgür ruhunu, sofistike bir çerçeveyle birleştirerek, her tür kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Bilge Karga Egesta Brown Yellow Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Egesta Brown Yellow Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Egesta Brown Yellow Güneş Gözlüğü, sarı camlarıyla dikkat çeken, şıklığı ve tarzıyla ön plana çıkan bir üründür. Bu gözlük, sizi sadece güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda size özgü bir hava katar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bilge Karga Neptun Gold Black Güneş Gözlüğü

Bilge Karga Neptun Gold Black Güneş Gözlüğü

'Bilge Karga Neptun Gold Black Güneş Gözlüğü', siyah güneş gözlüğü tutkunlarının gözdesi olmaya aday. Bu gözlük, sadece stil sahibi bir aksesuar olmanın ötesinde, güneşin zararlı ışınlarına karşı da mükemmel bir koruma sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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