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2024 Trendi Sandalet Modelleri

etiket 2024 Trendi Sandalet Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 16:31

2024 yazının en gözde trendi sandalet modelleri, şıklığınızı ve rahatlığınızı bir arada sunarak gardıroplarınızın vazgeçilmezi olacak. Bu modeller, hem şehir sokaklarında hem de tatil beldelerinde adımlarınızı hafifletecek. 

Bu içerik 30.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Igor Biarritz Mate Kadın Mat Siyah Sandalet

Igor Biarritz Mate Kadın Mat Siyah Sandalet

Igor Biarritz Mate Kadın Mat Siyah Sandalet, ıslak zeminlerde bile maksimum tutuş sağlayan tabanı ile dikkat çekiyor. Bu sandalet, kir tutmayan ve suya dayanıklı özellikleri sayesinde uzun süreli kullanımlar için idealdir. Şık mat siyah rengi ise her türlü kıyafetinizle kolayca kombin yapmanızı sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Zirve Moda Summer Kadın Parmak Arası Sandalet

Zirve Moda Summer Kadın Parmak Arası Sandalet

Zirve Moda'nın yaz koleksiyonuna ait Kadın Parmak Arası Sandalet, suni deri malzemesi ve zarif kahverengi tasarımıyla göz dolduruyor. Bu sandalet, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunarak sizin en çok tercih ettiğiniz ayakkabı olacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hızlı kargoya verildi . Elime çok çobuk ulaştı . Ürün kusursuz geldi ve çok beğendim. Resimde görüldüğü gibi geldi .

Hepsiburada

Muggo Soft Kadın Garantili Günlük Kaymaz Taban Comfort Rahat Sandalet

Muggo Soft Kadın Garantili Günlük Kaymaz Taban Comfort Rahat Sandalet

Mugo Soft kaymaz tabanlı ortopedik kadın sandaletleri, hem konforlu hem de güvenli bir deneyim sunar. Bu sandaletler, plajda, havuzda veya günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bartrobel Kadın Günlük Spor Sandalet Bej

Bartrobel Kadın Günlük Spor Sandalet Bej

'Bartrobel Kadın Günlük Spor Sandalet' modeli, bej rengiyle hem şıklığınızı hem de rahatlığınızı düşünerek tasarlanmış bir üründür. Bu sandalet, konforlu yapısı sayesinde istediğiniz her yerde ve her zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz bir seçenek sunar. Özellikle günlük kullanım için ideal olan bu spor sandalet, bej rengiyle de her türlü kombinize uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

"Hasır Halat Ipli Kadın Sandalet" modeli, yaz tatilinizi renklendirecek bir seçenek olacak.

"Hasır Halat Ipli Kadın Sandalet" modeli, yaz tatilinizi renklendirecek bir seçenek olacak.

Üstelik hasır halat detayı ile dikkat çeken bu ürün, plajda, havuz başında ya da yazlıkta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İster şortunuzla, ister elbisenizle kombinleyin, her daim şıklığınızı koruyacak bu sandalet, tatil valizinizin olmazsa olmazları arasında yer alacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Elle Shoes Lame Kadın Parmak Arası Sandalet

Elle Shoes Lame Kadın Parmak Arası Sandalet

'Elle Shoes Lame Kadın Parmak Arası Sandalet' modeli, daha sofistike bir tarz arayışında olanlar için ideal bir seçim olacaktır. Taşlı ve şeffaf tasarımı ile bu sandalet, zarif ve şık bir görünüm sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tarçın Hakiki Deri Beyaz Günlük Kadın Sandalet Ayakkabı

Tarçın Hakiki Deri Beyaz Günlük Kadın Sandalet Ayakkabı

Tarçın Hakiki Deri Beyaz Günlük Kadın Sandalet Ayakkabı, zarif ve minimalist tasarımıyla her türlü kıyafet kombinasyonuna mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bir üründür. Hakiki deri malzemesi, ayakkabının hem dayanıklılığını hem de estetik görünümünü artırırken, beyaz rengi ise onu her türlü renk ve desenle kolayca eşleştirilebilir kılar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

PUPIL LONDON Kent-103 SandalKadın

PUPIL LONDON Kent-103 SandalKadın

Kent modeli sandalet, PUPIL LONDON markasının kalitesini ve konforunu bir arada sunuyor. Yumuşak tabanı, ayağınızı sararak maksimum konfor sağlıyor. Bu sayede, uzun süreli kullanımlarda bile ayağınızın rahat etmesini garanti ediyor. Ayrıca, sandaletin ayak yapınıza tam olarak uyum sağlayan tasarımı, size özgü bir kullanım deneyimi sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Crocs Kadın Swiftwater W sandalet

Crocs Kadın Swiftwater W sandalet

Crocs markasının kadınlar için üretmiş olduğu Swiftwater W modeli sandaletler, kullanıcılarına çok yönlü bir kullanım deneyimi sunmaktadır. Bu sandaletler, doğadan şehir hayatına, günlük yaşamdan gece etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Esnek ve konforlu kayışları sayesinde ayaklarınızı sıkıca sarar ve aynı zamanda giyip çıkarması da oldukça kolaydır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İki senedir severek kullanıyorum .Aldığımda fiyatı da uygundu. Yine uygun fiyata bulsam kendime ve ablama alırım. Şahane bir terlik.

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Skechers Reggae Slim Vacay Askılı SandaletKadın

Skechers Reggae Slim Vacay Askılı SandaletKadın

'Vacay' sandaletler, stil ve konforun mükemmel birleşimi ile her türlü seyahatinizi eşsiz kılar. Bu sandaletler, pürüzsüz suni deri ve dokuma kumaşın mükemmel bir kombinasyonu ile üretilmiştir, bu da onları hem dayanıklı hem de şık bir seçenek haline getirir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Birkenstock Mayari Sandalet

Birkenstock Mayari Sandalet

Birkenstock markasının en popüler modellerinden biri olan Mayari Sandalet, kullanıcılarına benzersiz bir konfor ve şıklık sunuyor. Bu model, markanın kalitesini ve tasarım anlayışını yansıtan bir ürün. Kendine özgü tasarımı ve üstün konforu ile dikkat çeken Mayari Sandalet, Birkenstock markasının en çok tercih edilen ürünlerinden biri olmayı başarıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Kısa Kalın Topuklu Kadın Sandalet

Kısa Kalın Topuklu Kadın Sandalet

Kısa Kalın Topuklu Kadın Sandalet, topuklu sandalet tutkunları için vazgeçilmez bir seçenek olacak. Bu sandalet, beyaz rengi ve zarif tasarımıyla her türlü kombinasyonunuza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. İster günlük kullanım için ister özel bir etkinlik için olsun, bu sandalet, kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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