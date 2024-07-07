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Üzerinize Giydiğinizde Peri Gibi Hissedeceğiniz Elbise Modelleri

etiket Üzerinize Giydiğinizde Peri Gibi Hissedeceğiniz Elbise Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 08:23

Peri masallarından fırlamışçasına hissetmek isteyenler için elbise modellerini bir araya getirdik. Kendinizi özel ve büyülü hissettirecek bu tasarımlar, zarafetin ve şıklığın simgesi olacak.

Bu içerik 06.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Giyimmasalı Organze Kumaş Askılı Midi Elbise - Mavi

Giyimmasalı Organze Kumaş Askılı Midi Elbise - Mavi

Bu elbise, uçuş uçuş  mavi tül tasarımıyla sizi adeta bir peri gibi hissettirecek. Elbise, midi boyda olup, kumaş askıları ile rahat bir kullanım imkanı sağlar. Bu elbise ile kendinizi özel hissedecek, etrafınızdakilere de bu özel enerjiyi yansıtacaksınız. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Dilvin markasının Uzun Keten Elbise modeli, beyaz rengiyle yaz aylarına mükemmel bir uyum sağlıyor.

Dilvin markasının Uzun Keten Elbise modeli, beyaz rengiyle yaz aylarına mükemmel bir uyum sağlıyor.

Bu elbise, hem hafif hem de şık bir tasarıma sahip. Sırt dekoltesi ile dikkat çeken bu model, keten kumaşıyla yaz aylarında serin ve rahat hissetmenizi sağlayacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lisaa Butik Şal Desenli Sırt Dekolteli Elbise

Lisaa Butik Şal Desenli Sırt Dekolteli Elbise

Bu elbise, sırt dekoltesi ve şal deseni ile hem modern hem de klasik bir görünüm sunuyor. Yırtmaç detayı ise elbiseye ekstra bir çekicilik katıyor.  Şık ve zarif tasarımıyla, her türlü etkinlikte rahatlıkla giyilebilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu Krep Kumaş Kruvaze Yaka Eteği Kloş Kolsuz Mini Elbise, sadeliği ve şıklığı bir arada arayanların ilk tercihi olacak.

Bu Krep Kumaş Kruvaze Yaka Eteği Kloş Kolsuz Mini Elbise, sadeliği ve şıklığı bir arada arayanların ilk tercihi olacak.

Özellikle özel günlerde giyilebilecek bu elbise, zarif tasarımı ve kolsuz yapısıyla sizi ön plana çıkaracak. Kruvaze yaka ve kloş etek detaylarıyla modern bir görünüm sunan bu mini elbise, krep kumaşıyla da konforlu bir kullanım sağlıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lafaba Kadın Beyaz Ip Askılı Bel Kemerli Saten Midi Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Lafaba Kadın Beyaz Ip Askılı Bel Kemerli Saten Midi Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Eğer beyaz elbise tutkunuz varsa, bu model tam size göre. 'Beyaz İp Askılı Bel Kemerli Saten Midi Elbise', size adeta bir peri hissi yaşatacak. Bu elbise, sadece beyazın asaletini değil, aynı zamanda satenin zarifliğini ve midi boyunun modern çizgisini bir araya getiriyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Mango Kısa saten elbise

Mango Kısa saten elbise

Bu zarif Mango marka kısa saten elbise, mini elbise tutkunlarının gözdesi olacak. Göz alıcı mavi rengiyle yaz gecelerinde tüm dikkatleri üzerinize çekecek. Bu elbise, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak sizi gecenin yıldızı yapacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Asimetrik simli elbise

Mango Asimetrik simli elbise

Bu Mango elbisesi, uzun modeli, yan yırtmaç detayı, asimetrik tasarımı, gerdanlık yakası ve simli kumaşı ile sizi adeta bir periye dönüştürecek. Elbisenin uzun ve akıcı modeli, zarif ve asil bir görünüm sunarken, yan yırtmaç detayı da hareket özgürlüğü sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton markasının şifon malzemeden üretilmiş, çiçek desenli, V yakalı ve bağlama detaylı volanlı elbisesi, yırtmaçlı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Koton markasının şifon malzemeden üretilmiş, çiçek desenli, V yakalı ve bağlama detaylı volanlı elbisesi, yırtmaçlı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu elbise, günlük kombinlerinize rahatlıkla uyum sağlayabilir. İster topuklu ayakkabılarla şık bir görünüm elde edin, isterseniz spor ayakkabılarla daha rahat ve sokak modasına uygun bir stil yaratın. Bu elbise, her iki durumda da sizi zarif ve şık gösterecektir

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Mükemmel bir elbise beklediğimden iyi geldi herkes çok beğendi tereddüt etmeden alabilirsiniz göğüslerim geniş olduğu için ben 44 aldım tam oldu normal bedenim 42 esnemeyen böyle tok kumaşlarda 44 tercih ediyorum bunda da 44 tam oldu

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Holly Lolly Askılı Gloplu Uzun bridged elbise Kırmızı

Holly Lolly Askılı Gloplu Uzun bridged elbise Kırmızı

Holly Lolly markasının askılı ve gloplu uzun elbisesi, kırmızı rengi ve şık tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Kırmızı rengi, her ortamda dikkat çekmeyi garantilerken, askılı ve gloplu detayları ise ona ayrı bir hava katıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Fırfır Şeritli Maksi Elbise

İpekyol Fırfır Şeritli Maksi Elbise

İpekyol markasının tasarladığı Fırfır Şeritli Maksi Elbise, büyüleyici lila rengi ve salaş, fırfırlı kesimi ile dikkat çekiyor. Bu elbiseyi giydiğinizde, girdiğiniz her ortamda tüm gözler üzerinizde olacak. Yaz aylarında bu elbiseyi tercih ettiğinizde, kendinizi bir peri kadar özel ve büyülü hissedeceksiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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DeFacto Babydoll V Yaka Baskılı Askılı Maxi Elbise

DeFacto Babydoll V Yaka Baskılı Askılı Maxi Elbise

Bu Babydoll V Yaka Baskılı Askılı Maxi Elbise, şıklığı ve konforu birleştirerek gardırobunuzda öne çıkıyor. Uzun ve zarif tasarımı, her mevsim giyilebilecek bir seçenek sunuyor. Bu elbise, ister özel günlerinizde ister günlük yaşamınızda, şıklığınızı tamamlayacak bir parça. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mango Elbise

Mango Elbise

Mango'nun mavi elbisesi, zarif tasarımı sayesinde çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. İster yüksek topuklu ayakkabılarınızla giyip şık bir akşam yemeğine katılın, ister spor ayakkabılarınızla bir yaz gecesi dışarı çıkın. Bu elbise, her türlü etkinlikte rahatlıkla tercih edilebilecek bir seçenek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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