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2024 Yazının Modası Küt Burun Ayakkabılar

etiket 2024 Yazının Modası Küt Burun Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 20:56

2024 yaz sezonunun en gözde trendlerinden biri olan küt burun ayakkabıları sizler için bir araya getirdik. Bu yılın modasını belirleyen parçalar arasında yer alan küt burun ayakkabılar, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde tercih edebileceğiniz bu ayakkabılar, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Bu içerik 14.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vernis Bordo Rugan Toka Detaylı Kadın Babet

Vernis Bordo Rugan Toka Detaylı Kadın Babet

Vernis Babet zarif bordo tonu ve kısa topuğu ile göz alıcı bir seçim olacaktır. Bu babet, küt burun tasarımıyla sıradanlığı aşan bir ayakkabı modeli. Toka detayı, bu babetin şıklığını bir adım öteye taşıyor ve onu hem günlük kullanım için ideal hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir seçenek haline getiriyor. 

Linki burada

Hepsiburada

Laminta Sista Bej Tüvid Detaylı Kadın Babet

Laminta Sista Bej Tüvid Detaylı Kadın Babet

Tüvid detaylı kadın babet, küt  burun stiliyle özgün ve zarif bir tasarıma sahip.  Bej rengi, genel görünümüne sofistike bir dokunuş katarken, tüvid detaylar da şıklığını artırıyor. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Rahat günlük kullanım için ideal. Tam olarak fotoğrafta göründüğü gibi kaliteli.

Hepsiburada

Laminta Goldie Gold Düz Casual Kadın Babet

Laminta Goldie Gold Düz Casual Kadın Babet

Eğer yaz akşamlarınıza şıklık katmak istiyorsanız, Laminta Goldie gold düz casual küt burunlu babet tam size göre. Bu ürün, hem rahatlığı hem de şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Küt burunlu yapısı, ayaklarınıza konfor sağlarken, altın rengi detayları ile de göz alıcı bir görünüm sunuyor. 

Linki burada

Hepsiburada

Laminta Dara Siyah Deri Kadın Babet

Laminta Dara Siyah Deri Kadın Babet

Eğer sade ve zarif bir tasarım arayışında iseniz, siyah deri bu küt burunlu ayakkabı tam da sizin için tasarlandı. Günlük kombinlerinizde sıklıkla tercih edeceğiniz bu ayakkabı, şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaracak. 

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Güzel ürün bir numara büyük almanızı öneririm. Ayaklarım 38,5 . 39 getirttim. Güzel bir duruşu oldu.

Hepsiburada

Muggo Griselda Garantili Küt Burunlu Arkası Açık Tokalı Taşlı Kadın Topuklu Ayakkabı

Muggo Griselda Garantili Küt Burunlu Arkası Açık Tokalı Taşlı Kadın Topuklu Ayakkabı

Muggo Griselda'nın küt burunlu, arkası açık, tokalı ve taşlı kadın topuklu ayakkabı, özel günlerinizdeki en gözde seçiminiz olacak. Ayakkabının küt burunlu tasarımı, modern ve şık bir görünüm sağlarken, arkası açık oluşu ayakların nefes almasını sağlar. Tokalı ve taşlı detaylar ise ayakkabıya ekstra bir çekicilik katar. 

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Hepsiburada
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Laminta Marta Ekru Fiyonk Detaylı Kadın Babet

Laminta Marta Ekru Fiyonk Detaylı Kadın Babet

Bu ayakkabı, küt burun tasarımı ve üzerinde bulunan fiyonk detayıyla dikkat çekiyor. Ekru rengi, hem yaz aylarında hem de kış aylarında rahatlıkla tercih edilebilir. Uzun eteklerle birlikte kullanıldığında, zarif ve sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz. 

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Hepsiburada

Muggo Shelley Garantili Küt Burunlu Fiyonk Aksesuarlı Kadın Kalın Topuklu Ayakkabı

Muggo Shelley Garantili Küt Burunlu Fiyonk Aksesuarlı Kadın Kalın Topuklu Ayakkabı

Bu ayakkabı, küt burunlu tasarımı ve fiyonk aksesuarıyla dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Kalın topuğu sayesinde hem rahatlık hem de şıklığı bir arada sunan bu ayakkabı, her türlü etkinlikte rahatlıkla kullanılabilir. Siyah rengi ise her türlü kıyafetle kolayca kombinlenerek, şık ve havalı bir stil oluşturmanıza yardımcı olacak. Bu ayakkabı ile tarzınıza tarz katın ve her adımınızda kendinize güvenin.

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Hepsiburada

Bak Store'un Mary Jane Beyaz Rugan Arkası Açık Küt Burunlu Baretli Kısa Topuklu Ayakkabısı, özel günleriniz için mükemmel bir seçimdir.

Bak Store'un Mary Jane Beyaz Rugan Arkası Açık Küt Burunlu Baretli Kısa Topuklu Ayakkabısı, özel günleriniz için mükemmel bir seçimdir.

Bu ayakkabı, beyaz elbiselerinizi tamamlayacak ve size zarif bir görünüm kazandıracaktır. Ayakkabının arkası açık ve küt burunlu tasarımı, modern bir dokunuş sağlarken, baretli ve kısa topuklu yapısı ise klasik bir estetik sunar. 

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Kullanıcı yorumu;

Uzun zamandır mary jane modellerine bakıyordum. Hem topuklu olsun hem rahat olsun istiyordum. Ayağım biraz taraklı ve uzun olduğu için sivri burun olsun da istemiyordum. Aradığım her şeyi bu ayakkabıda buldum. Küt burunlu olduğu için taraklı ayaklar için aşırı rahat görünüyor.

Hepsiburada

İnroen Tokalı Küt Burun Bilekten Bağlamalı Kadeh Topuk Topuklu Ayakkabı

İnroen Tokalı Küt Burun Bilekten Bağlamalı Kadeh Topuk Topuklu Ayakkabı

Inroen tokalı küt burun bilekten bağlamalı kadeh topuk ayakkabı, ince topuk ayakkabıları tercih edenlerin gözdesi olmaya aday. Bu ayakkabı, zarif tasarımı ve bilekten bağlama özelliği ile hem rahatlık hem de şıklık sunuyor. 

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Hepsiburada

Mio Gusto Carolyn Leopar Desenli Küt Burunlu Toka Aksesuarlı Kadın Kısa Topuklu Kumaş Ayakkabı

Mio Gusto Carolyn Leopar Desenli Küt Burunlu Toka Aksesuarlı Kadın Kısa Topuklu Kumaş Ayakkabı

Leopar desenli,  kısa topuklu kumaş ayakkabı, her zaman iddialı bir görünüm sergilemeyi tercih edenlerin kombinlerinde vazgeçilmez bir parça olacak. Bu ayakkabı, tasarımındaki leopar deseni ile vahşi bir çekicilik sunarken, küt burunlu yapısı ve toka aksesuarı ile de şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyacak. 

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Hepsiburada
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Mio Gusto Belinda Beyaz Renk Arkası Açık Küt Burunlu Kadın Topuklu Ayakkabı

Mio Gusto Belinda Beyaz Renk Arkası Açık Küt Burunlu Kadın Topuklu Ayakkabı

Mio Gusto'nun Belinda modeli, arkası açık ve küt burunlu tasarımıyla dikkat çeken bir kadın topuklu ayakkabıdır. Bu ayakkabının en belirgin özelliği, zarif beyaz rengidir. Bu renk sayesinde, hangi kıyafet kombinasyonuyla giyilirse giyilsin, her zaman uyum sağlar ve şıklığı tamamlar. 

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Hepsiburada

Muggo Clara Garantili Küt Burun Bilekten Bağlamalı Tek Bant Kadın Topuklu Ayakkabı

Muggo Clara Garantili Küt Burun Bilekten Bağlamalı Tek Bant Kadın Topuklu Ayakkabı

Bilekten bağlamalı ve küt burunlu tasarımıyla dikkat çeken bu topuklu ayakkabı, stil sahibi kadınların tercihi olacak. Her gardırobun vazgeçilmezi olan bu ayakkabı, hem konforu hem de zarafeti bir arada sunuyor.

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