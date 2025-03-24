Seni Herkesten Kıskanan Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Seni Herkesten Kıskanan Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Belki daha önceden yaşanıp gitmiş, belki de hala duygularının taze kaldığı ilişkilerde bir şeyleri kazıyıp atmak zor olabiliyor. İlişkilerin en önemli dinamiklerinden biri kıskançlıktır. Her duygu dozunda yaşandığında sağlıklı olan ilişkiler, belli bir temel üzerine oturtulur. Kıskançlık duygusunun fazla yaşandığı ilişkilerde daha sağlıksız ve güven duygusunun eksikliği ortaya çıkarken, kıskançlık duygusunun az olduğu ilişkiler ise uzun ömürlü ve gelecek vadedebiliyor.
Seni Herkesten Kıskanan Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birinin sana fazla ilgi gösterdiğini hissedersen, nasıl bir tepki verirsin?
4. Hangi durumda birinin seni kıskandığını fark edersin?
5. Sen kıskançlık bir ilişkinin olmazsa olmazı mı?
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6. Sen kıskançlığını nasıl gösterirsin?
7. İlişkilerde ne kadar kıskançlık normaldir?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
Seni herkesten kıskanan kişi;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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