Belki daha önceden yaşanıp gitmiş, belki de hala duygularının taze kaldığı ilişkilerde bir şeyleri kazıyıp atmak zor olabiliyor. İlişkilerin en önemli dinamiklerinden biri kıskançlıktır. Her duygu dozunda yaşandığında sağlıklı olan ilişkiler, belli bir temel üzerine oturtulur. Kıskançlık duygusunun fazla yaşandığı ilişkilerde daha sağlıksız ve güven duygusunun eksikliği ortaya çıkarken, kıskançlık duygusunun az olduğu ilişkiler ise uzun ömürlü ve gelecek vadedebiliyor.

Seni Herkesten Kıskanan Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Haydiii!