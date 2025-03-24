Özgür Özel CNN International'da Açıklamalarda Bulundu: "Biz Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'yiz"
Özgür Özel CNN International'da Açıklamalarda Bulundu: "Biz Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'yiz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International yayınına katılarak Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili konuşan Özel, 'Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.' dedi.
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Gazeteci Christiane Amanpour, Türkiye saati ile 10.15'te Özgür Özel'in röportajının CNN International'da yayınlanacağını duyurmuştu.
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Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in röportajı yayınlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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