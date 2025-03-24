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Özgür Özel CNN International'da Açıklamalarda Bulundu: "Biz Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'yiz"

Özgür Özel CNN International'da Açıklamalarda Bulundu: "Biz Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'yiz"

Özgür Özel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.03.2025 - 21:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International yayınına katılarak Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili konuşan Özel, 'Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.' dedi.

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Gazeteci Christiane Amanpour, Türkiye saati ile 10.15'te Özgür Özel'in röportajının CNN International'da yayınlanacağını duyurmuştu.

Gazeteci Christiane Amanpour, Türkiye saati ile 10.15'te Özgür Özel'in röportajının CNN International'da yayınlanacağını duyurmuştu.

'Bu akşam, muhalefetteki CHP lideri

@eczozgurozel ile

@CNN protestocuların 'demokrasiyi savunmak ve haklarını korumak' istediğini söyleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise protestoları 'şiddet hareketi' olarak nitelediği bir röportaj yayınlanacak.'

Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in röportajı yayınlandı.

Bianna Golodryga'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in röportajı yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine konuşan Özgür Özel, röportajında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil.

Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız.

Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.

Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Ancak gücü kalmadı artık. 31 Mart'ta ikinci parti durumuna düştü.

İmamoğlu'nun yükselişi ve popülaritesi çok açık.

Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti.

Ülkemiz için çalışıyor ve ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Ülkemizin batı ile entegre olmasını, NATO ile güçlü bir ittifakı destekliyoruz. Ancak tüm yaşananlar bunların önünde bir engel oluşturuyor ve Türkiye'yi yasa dışı bir yola sürüklüyor.

81 ilde 10 milyon insanın ana motivasyonu adalete ve demokrasiye olan inançtır. İnsanlar haklarını savunuyorlar.

ABD, AB veya diğer demokratik ülkelerle ilişkilerimiz açık diyalog şeklinde devam etmelidir. İkili ilişkiler önemlidir ve bu her iki tarafın da yararınadır.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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