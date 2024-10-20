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A101’e Gelen Philips PowerProCity Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelen Philips PowerProCity Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 11:52

A101'e gelen Philips PowerProCity Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeyi detaylı bir şekilde ele aldık. Bu ürünün özelliklerini, kullanım kolaylığını ve performansını siz değerli okuyucularımız için inceleyerek, alışveriş kararınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Bu içerik 20.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips, ev temizliği konusunda kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla tasarladığı FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge modeli ile dikkat çekiyor.

Philips, ev temizliği konusunda kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla tasarladığı FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge modeli ile dikkat çekiyor.

Bu süpürgede kullanılan PowerCyclone ve TriActive başlık teknolojileri, kullanıcılarına üst düzey temizlik performansı vaat ediyor. Süpürgenin toz haznesi ise hijyenik boşaltma kolaylığı sunması için özel bir tasarıma sahip.

Alerji filtresi, ince toz partiküllerinin %99,90'ını başarıyla tutar. Bu filtre, alerjilere karşı hassas olan bireylerin ve genellikle yüksek hijyen standartlarına ihtiyaç duyanların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış.

Alerji filtresi, ince toz partiküllerinin %99,90'ını başarıyla tutar. Bu filtre, alerjilere karşı hassas olan bireylerin ve genellikle yüksek hijyen standartlarına ihtiyaç duyanların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış.

Toz haznesinin hijyenik boşaltımını sağlamak için özenle düşünülmüş bir tasarıma sahip. Tek el ile kullanılabilir özelliği ve benzersiz şekli, toz haznesinin boşaltılmasını kolay ve kontrol edilebilir kılıyor. Bu tasarım, toz haznesinin pürüzsüz yüzeyi sayesinde, tozun dökülmesini engeller ve temizliği kolaylaştırır.

PowerCyclone 5 teknolojisi, toz ve hava ayrımında yeni bir boyut açıyor. Bu teknoloji, hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkararak, kiri havadan tek bir harekette ayırıyor.

PowerCyclone 5 teknolojisi, toz ve hava ayrımında yeni bir boyut açıyor. Bu teknoloji, hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkararak, kiri havadan tek bir harekette ayırıyor.

Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunuyor: 

1) Hava girişi tasarımı sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 

2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir. 

3) Optimize edilmiş çıkış kanatları siklondaki kiri ayırıp toz kovasına aktarır.

TriActive+ başlığın özgün tasarımı, tek bir hareketle daha derin tozları toplamak için halıları nazikçe kaldırır. Bu, temizleme işlemini daha etkili ve verimli hale getiriyor.

TriActive+ başlığın özgün tasarımı, tek bir hareketle daha derin tozları toplamak için halıları nazikçe kaldırır. Bu, temizleme işlemini daha etkili ve verimli hale getiriyor.

Ayrıca, Turbo Fırça başlığı, halıların üzerindeki tüy ve kıl gibi inatçı kirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. Bu başlık, halıları derinlemesine temizlerken, döner fırça özelliği sayesinde küçük toz parçacıklarını da etkin bir şekilde toplar. Bu özellik, halı temizleme performansını %25 oranında artırır.

Philips FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge ev temizliği konusunda kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Bu Toz Torbasız Süpürgeye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Philips FC9332/07 PowerPro City Toz Torbasız Süpürge ev temizliği konusunda kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Bu Toz Torbasız Süpürgeye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürün gayet güzel ve kullanışlı. Çok yer kaplamıyor. Daha önce de bu üründen almıştım. Şimdi de anneler günü için hediye aldık. Emiş gücü bu fiyata göre gayet iyi. Normal bir temizlik için gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Toz torbasız olması ve filtrelerin yıkanabilir olması da güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Firma da çok iyi.Teşekkürler.

  • Ürün 2 gün içinde teslim edildi, satıcı harika paketlemiş özenliydi. Ve bayıldım çok şirin dyson v8 kullanıyorum ondan bin kat iyi süpürüyor yemin ederim düşünmeyin alın genel temizliği bile yapar geçer 💘 fiyat/ performansına 100 veriyorum.

  • Evimde sadece dik süpürge vardı onunla hergün süpürüyordum şarjlı dik süpürge ve kablolu arasında gittim geldim indirime girince kaçırmak istemedim özellikle başlıklarını ve çekim gücünü baz alarak ufak bi araştırma yaptım diyelim ve bunu almaya karar verdim iyi ki almışım 2 günde teslim aldım gerçekten kargo hızlıydı yaşadığım yere göre evi hergün süpürmeme ragmen çıkan toz cidden şaşırtıcı buraya atmaya utanıyorum ama almak istesek kişilere fikir olur umarım

  • Hafif ve çekimi güzel kolay kullanılıyor aparatları gayet kullanışlı.

  • Anneme ev hediyesi aldim çekimi süper annem begendi.rahatlikla tereddütsüz alınabilir.

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