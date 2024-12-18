Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

550 ml olan demliğin kendi içinde süzgeci var. Çay demlerken çok işinize yarayacak demlikte bitki çayı da demleyebileceksiniz. İçini görebileceğiniz demliğin hoş bir tasarımı var. Paslanmaz çelik olduğu için uzun süre dayanıklı.

370 TL olan demliğin benzeri Temu'da 571 TL.

YUEMING Süzgeçli Demlik

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