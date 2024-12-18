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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 16:35

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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YUEMING Süzgeçli Demlik

YUEMING Süzgeçli Demlik

550 ml olan demliğin kendi içinde süzgeci var. Çay demlerken çok işinize yarayacak demlikte bitki çayı da demleyebileceksiniz. İçini görebileceğiniz demliğin hoş bir tasarımı var. Paslanmaz çelik olduğu için uzun süre dayanıklı.

370 TL olan demliğin benzeri Temu'da 571 TL.

YUEMING Süzgeçli Demlik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Mudo Concept Tribeca Çerezlik Seti

Mudo Concept Tribeca Çerezlik Seti

Çerezlikler her eve lazım. Misafirlerinize çerez sunarken ya da evde çerez yerken bu set çok işinize yarayacak. İçinde 12 cm'lik 6 tane çerezlik olan setteki tabaklar çok şık. Seramik çerezlikler ile eşsiz sunumlar yapabileceksiniz.

%19 indirime giren çerezlik seti 426 TL. Temu'da ise benzer çerezlikler 587 TL.

Mudo Concept Tribeca Çerezlik Seti

AMAZON external

Beybi Ekonomik Temizlik Eldiveni

Beybi Ekonomik Temizlik Eldiveni

Çift halinde gelen temizlik eldivenleri ile evde ellerinize kimyasal değmeden temizlik yapabileceksiniz. Kullanışlı eldivenler çok konforlu. Yeniden kullanılabilir olduğu için bu eldivenler oldukça tasarruflu.

98 TL olan eldivenlerin Temu'da 144 TL.

Beybi Ekonomik Temizlik Eldiveni

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DILEX Çamaşır Makinesi Örtüsü

DILEX Çamaşır Makinesi Örtüsü

Çamaşır makineniz için bir örtü arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz. Beyaz renkli örtü özellikle dantel sevenlerin hoşuna gidebilecek bir örtü. Leke tutmaz kumaşı sayesinde çabuk kirlenmiyor. Standart ölçülü makine örtüsü banyonuzu güzelleştirmeye yardımcı oluyor. 

229 TL olan örtü Temu'da 241 TL.

DILEX Çamaşır Makinesi Örtüsü

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Vipgross Döner Takı Organizeri

Vipgross Döner Takı Organizeri

Takılarınızı organize etmek için alabileceğiniz bu organizer 4 katlı. Döner yapısı bu organizerin daha kullanışlı olmasını sağlıyor. 360 derece dönebilen organizer beyaz rengiyle her yere uyuyor. Şık bu ürün hem takılarınızı toparlıyor hem de odanıza farklı bir hava katıyor.

118 TL olan organizerin Temu'da 5 katlısı 309 TL.

Vipgross Döner Takı Organizeri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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365 Dikkat ve Zeka Güçlendirici Etkinlikler Seti

365 Dikkat ve Zeka Güçlendirici Etkinlikler Seti

8 kitaptan oluşan bu set dikkat ve zeka güçlendirmek için tasarlanmış. 3-6 yaş arası çocuklara uygun sette birçok etkinlik bulunuyor. Eğer bu yaşlar arasında çocuğunuz varsa bu setleri alabilirsiniz.

Etkinliği bol fiyatı uygun kaçırmayın.

210 TL olan sete benzer bir kitap Temu'da 286 TL.

365 Dikkat ve Zeka Güçlendirici Etkinlikler Seti

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BelleStyle Bebek Arabası Düzenleyici Çanta

BelleStyle Bebek Arabası Düzenleyici Çanta

Bebek arabanızda yeterince yer yoksa bu düzenleyici size şart diyebiliriz. Oldukça geniş bir kapasitesi olan çanta, bebek arabasına takılarak kullanılabiliyor. Telefon, bez ve daha birçok eşyayı sığdırabileceğiniz çantada biberon için de yer var. Bu çantanın çok işinize yarayacağı kesin!

229 TL olan çanta Temu'da 281 TL.

BelleStyle Bebek Arabası Düzenleyici Çanta

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YEJAHY Wi-Fi Yönlendirici Saklama Kutusu

YEJAHY Wi-Fi Yönlendirici Saklama Kutusu

Evde Wi-Fi yönlendiriciniz varsa bu kutu tam sizlik. Yönlendiriciyi saklarken şık bir görünüm sunan kutu duvara monte edilebiliyor. Sinyali engellemeyen bir yapısı var. İster vidayla ister yapışkan bantla monte edebileceğiniz kutu yerden tasarruf etmenizi sağlayacak.

299 TL olan saklama kutusu Temu'da 328 TL.

YEJAHY Wi-Fi Yönlendirici Saklama Kutusu

AMAZON external

YUNHAN Buzdolabı Kilit Seti

YUNHAN Buzdolabı Kilit Seti

Çocuklu evler için her türlü kapı, pencere, çekmece kilidi şart. Buzdolabını da çocukların açmasını engellemek için bu kilidi alabilirsiniz. Bu kilit setini buzdolabı dışında çekmeceler için de kullanabilirsiniz. Dolapları açmayı çok seven çocuklarınız varsa bu kilit setini kaçırmayın!

98 TL olan kilit seti Temu'da 116 TL.

YUNHAN Buzdolabı Kilit Seti

AMAZON external

Mingchengheng Lavabo Süzgeci

Mingchengheng Lavabo Süzgeci

Her lavaboda süzgece ihtiyaç var. Mutfakta lavaboya dökülen atıklar için kullanılabilecek süzgeç, meyve-sebze yıkamak için de kullanılabiliyor. Pembe ve mavi renkleri de olan süzgeç mutfakta size kolaylık sağlıyor.

145 TL olan süzgeç Temu'da 155 TL.

Mingchengheng Lavabo Süzgeci

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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