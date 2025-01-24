Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Oval hasır tepsi 34 cm. İster dekorasyon olarak ister tepsi olarak kullanılabilen ürün hasır olduğu için çok şık duruyor.

202 TL olan hasır tepsi Temu'da 237 TL.

Bambum Tenen Hasır Tepsi

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