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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 11:41

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bambum Tenen Hasır Tepsi

Bambum Tenen Hasır Tepsi

Oval hasır tepsi 34 cm. İster dekorasyon olarak ister tepsi olarak kullanılabilen ürün hasır olduğu için çok şık duruyor. 

202 TL olan hasır tepsi Temu'da 237 TL.

Bambum Tenen Hasır Tepsi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çiçekli Kimono

Çiçekli Kimono

Kimonları seviyorsanız bu model tam sizlik olabilir. Çiçekli modeliyle çok renkli kimono midi boy. Kuşağı da olan kimonoyu yazın farklı şekillerde kombinleyebilirsiniz.

399 TL olan kimononun Temu'da uzunu 435 TL.

Çiçekli Kimono

AMAZON

Sparkle Tmax Kapı Stoperi

Sparkle Tmax Kapı Stoperi

Kapılar kapanmasın diye önüne bir stopper koymak şart. Kapınızın önüne güzel bir stopper koymak istiyorsanız bu modeli alabilirsiniz. Çok tatlı olan bu stopper her eve lazım!

588 TL olan stopperin benzeri Temu'da 1.040 TL.

Sparkle Tmax Kapı Stoperi

AMAZON

Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Wellsoft Battaniye

Televizyon karşısında otururken kışın battaniyeler çok iyi oluyor. 220x230 cm boyutlarındaki battaniye kırmızı rengiyle çok güzel duruyor. Dizi-film izlerken yanınızda olacak battaniye polar.

569 TL olan battaniye Temu'da 572 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

GHEDTO GW Triko Basic Bere

GHEDTO GW Triko Basic Bere

Rahat bere ile soğuk havada hiç üşümeyeceksiniz. Siyah renkli berenin size çok yakışacağı kesin! 4 farklı rengi olan bereler oldukça esnek.

Fırsat ürünü olan bere 128 TL, Temu'da ise benzeri 264 TL.

GHEDTO GW Triko Basic Bere

AMAZON
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Sumnacon Saklama Sepeti

Sumnacon Saklama Sepeti

3 tane gelen sepetler çok güzel. Her yere uygun saklama sepetini banyo için de kullanabilirsiniz. Banyodaki eşyalar veya tuvalet kağıdı için kullanabileceğiniz sepetler banyonuza renk katacak!

355 TL olan sepet Temu'da 363 TL.

Sumnacon Saklama Sepeti

AMAZON

Lava Döküm Tava

Lava Döküm Tava

Krep, pizza, pankek yaparken kullanabileceğiniz tava metal saplı. 26 cm olan tava yuvarlak model. Döküm demir tava ile evde harika krepler, pankekler yapabileceksiniz.

Yapismiyor harika krepler yaptım.

848 TL olan tava Temu'da 908 TL.

Lava Döküm Tava

AMAZON

DeFacto Kazak

DeFacto Kazak

Slim Fit kazak çok şık bir parça. Balıkçı yaka kazağı farklı kombinlerde kullanabilirsiniz. 4 ayrı rengi olan kazağın her rengini almak isteyeceksiniz. Günlük giymeye uygun kazağı gören herkes nereden aldığınızı soracak.

Çok güzel bir dokusu ve rengi var, sadece kalıp olarak dar, bunu bilerek bir iki beden büyük aldım. Ekru rengine ihtiyacım vardı, çok güzel oldu, teşekkür ediyorum:)

181 TL olan kazak Temu'da 314 TL.

DeFacto Kazak

AMAZON

TrendSeninle Kadın Sweatshirt

TrendSeninle Kadın Sweatshirt

Düz sweatshirt her dolapta olmalı. Kapüşonlu modeli olan sweat oversize. Başka renkleri de olan sweatshirtle kolayca giy-çık kombinleri yapabileceksiniz. 

339 TL olan sweatshirt Temu'da 451 TL.

TrendSeninle Kadın Sweatshirt

AMAZON

RoyJones Ev Terliği

RoyJones Ev Terliği

Şık terlik modellerinden olan bu terliğin üstü keçe. Evde giyilebilecek terlik ayaklarınızı sıcak tutuyor. 

449 TL olan terlik Temu'da 481 TL.

RoyJones Ev Terliği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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