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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 21:12

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ritte Saklama Sepeti

Ritte Saklama Sepeti

Keçe saklama sepetleri evlerde çok kullanışlı oluyor. Keçe olduğu için çok daha şık duruyor. Ev için ideal sepetlerden olan bu saklama sepetinde her şeyi saklamak mümkün.

374 TL olan sepet Temu'da 395 TL.

Ritte Saklama Sepeti

AMAZON

DeFacto Coool Basic Triko Midi Etek

DeFacto Coool Basic Triko Midi Etek

Slim Fit model etek midi boyda. Dar kesimi olan eteğin yırtmacı da var. Triko eteğin size yakışacağına eminiz. Günlük olarak kullanabileceğiniz etek siyah renkli olduğu için her şeyle kolayca kombinlenebiliyor.

Şık ve guzel.

190 TL olan eteğin mini olanı Temu'da 304 TL.

DeFacto Coool Basic Triko Midi Etek

AMAZON

Porsima Desenli Fincan Takımı

Porsima Desenli Fincan Takımı

2 tane gelen fincan takımının modeli çok güzel. Toplamda 4 parçadan oluşan set ile Türk kahveleriniz çok daha lezzetli olacak! Porselen fincan takımı ile misafirlerinize kahve sunumlarınız çok daha güzel olacak.

Kırılan fincanlarımın yerine geçtiler aynı keyifli içim sürüyor

187 TL olan fincan takımı Temu'da 260 TL.

Porsima Desenli Fincan Takımı

AMAZON

Civil Boys Triko Kazak

Civil Boys Triko Kazak

Çocuklar için tasarlanan kazak 2-5 yaş arası için uygun. Renkli modeliyle çok tatlı duran triko kazak kış için gerekli.

239 TL olan kazağın farklı desenlisi Temu'da 288 TL.

Civil Boys Triko Kazak

AMAZON

Sunman Puffy Friends Peluş Ayı

Sunman Puffy Friends Peluş Ayı

Peluş ayı seviyorsanız bu ayı tam sizlik. 30 cm boyutundaki ayı çok tatlı. Sevimli peluş ayı hediye almak için de çok uygun.

Ürün tatlış ve güzel.

320 TL olan ayı Temu'da 501 TL.

Sunman Puffy Friends Peluş Ayı

AMAZON
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Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

Eğitici oyuncakların başında gelen bu oyuncak hem yetişkin hem çocukların oynaması için uygun. Uzun süre oynayabileceğiniz oyuncakla herkes çok eğlenecek.

Ürün kullanışlı ağaçlarında kıymık vs yok pürüzssüzlüğü oyuna etkilemeyecek seviyede iyi.

195 TL olan oyuncak Temu'da 201 TL.

Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

AMAZON

Vivas Set Kupa

Vivas Set Kupa

4'lü olarak gelen kupalar mavi beyaz desenli. Küçük kupalar hem şık hem kullanışlı. Türk kahvesi içmek için alabileceğiniz kupa ile keyifle kahve içebileceksiniz.

444 TL olan kupa Temu'da altılısı 990 TL.

Vivas Set Kupa

AMAZON

DeFacto Kız Çocuk Şişme Yelek

DeFacto Kız Çocuk Şişme Yelek

Yelekler çocukların en sevdiklerinden. Dik yaka yeleklerden olan ürün şişme model. Yeşil rengi ile çok tatlı yeleğe çocuğunuz da bayılacak.

Fırsat ürünü olan yelek 374 TL. Temu'da ise 413 TL.

DeFacto Kız Çocuk Şişme Yelek

AMAZON

Tefal Titanyum Wok Tava

Tefal Titanyum Wok Tava

28 cm tava oldukça geniş. Wok tava ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Yemek yaptıktan sonra temizlemesi de kolay tava her mutfağa lazım.

Öncelikle hafif bir tava ve hiçbir şey yapışmıyor. Ertesi güne kalınca bile yıkaması yormuyor. Isıyı güzel dağıtıyor. Kaplaması teflon değil sanırım, bu benim için artı. Çizilmemesi için tahta kaşık kullanıyorum yine de. Güzel bi tava çok sevdim ben, uzun ömürlü olacak gibi duruyor.

869 TL olan tava Temu'da 983 TL.

Tefal Titanyum Wok Tava

AMAZON

OnePine Seramik Baharat Kavanozu

OnePine Seramik Baharat Kavanozu

Seramik yapıda olan kavanozlar 2 tane geliyor. Baharat kavanozu olarak kullanabileceğiniz kavanoz çok şık duruyor. Mutfağa renk katacak kavanozu şeker ve tuz için kullanmak mümkün.

332 TL olan baharat kavanozunun teklisi Temu'da 316 TL.

OnePine Seramik Baharat Kavanozu

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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