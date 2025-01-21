Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

28 cm tava oldukça geniş. Wok tava ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Yemek yaptıktan sonra temizlemesi de kolay tava her mutfağa lazım.

Öncelikle hafif bir tava ve hiçbir şey yapışmıyor. Ertesi güne kalınca bile yıkaması yormuyor. Isıyı güzel dağıtıyor. Kaplaması teflon değil sanırım, bu benim için artı. Çizilmemesi için tahta kaşık kullanıyorum yine de. Güzel bi tava çok sevdim ben, uzun ömürlü olacak gibi duruyor.