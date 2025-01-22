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Bugün İndirimde Neler Var? Shark Şarjlı Dikey Süpürge'den Stanley Termos'a 22 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Shark Şarjlı Dikey Süpürge'den Stanley Termos'a 22 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 13:27

22 Ocak 2025 tarihindeki indirimlerde neler mi var? Shark markasının kablosuz dikey süpürgesi, Stanley'nin kaliteli termosları ve daha pek çok ürün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın. İndirimlerdeki ürünler arasında evinizi temiz tutmanızı sağlayacak Shark Şarjlı Dikey Süpürge ve sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak tutacak Stanley Termos bulunuyor. Bu ürünler ve daha fazlası bugünün indirim fırsatları arasında. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 22.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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619,80 TL yerine 494,80 TL.

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2. NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler Kaş Sabitleyici Maskara - Taupe

799,99 TL'den 559,99 TL'ye düştü.

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3. Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2l

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4. Koza Halı Maze Plain Kahve Kaymaz Taban Peluş Halı 19875

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5. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı 10 Parça Turuncu

683,16 TL yerine indirimle şimdi 546,53 TL.

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6. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

6. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

Fiyatı 349,90 TL.

Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

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7. Stanley Aerolight 0.47 Litre Termos

7. Stanley Aerolight 0.47 Litre Termos

İndirimle 1.490,00 TL.

Stanley Aerolight 0.47 Litre Termos

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8. eufy Security SmartTrack Link Apple Cihazımı Bul ile Uyumlu Takip Cihazı 4'lü Paket

8. eufy Security SmartTrack Link Apple Cihazımı Bul ile Uyumlu Takip Cihazı 4'lü Paket

İndirimle 1.625,75 TL.

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9. Huawei Kablosuz Kulaklıklar FreeBuds Pro 2 Entegre

9. Huawei Kablosuz Kulaklıklar FreeBuds Pro 2 Entegre

İndirimle 2.299,00 TL.

Huawei Kablosuz Kulaklıklar FreeBuds Pro 2 Entegre

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10. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal Ve Kuru Ciltler Için Nemlendirici Yüz Ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

10. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal Ve Kuru Ciltler Için Nemlendirici Yüz Ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

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11. Flormar Mat Kalıcı Göz Kalemi (BORDO) - Extreme Tattoo Gel Pencil - 005 Very Berry

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12. HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

2. ürüne %50 indirim. 

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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