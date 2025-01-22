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Kedi Sahiplerinin Okurken Keyif Alacağı Kedileri Konu Alan Kitaplar

etiket Kedi Sahiplerinin Okurken Keyif Alacağı Kedileri Konu Alan Kitaplar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 12:57

Kedi aşkı bir başkadır. Bir kediniz varsa ya da sokaktaki kedileri beslerken o minik burunlarını gördükçe içiniz kıpır kıpır oluyorsa doğru yerdesiniz. Kedileri konu alan kitapları, içinizi ısıtacak hikayelerini, yorumları ile birlikte sizin için listeledik. Haydi o zaman hepsi sepete!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 22.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak

Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak

Uzun yıllardır kedisi Ziggy'yle birlikte yaşayan yazar Stephane Garnier nihayet bir gün, gözünün önündeki bu neşe, keyif ve bilgelik kaynağından ilham alıp çok daha mutlu bir yaşam sürebileceğini fark ediyor ve onu yakından incelemeye karar veriyor. Ve ortaya hem gündelik yaşantımızda hem de genel olarak bütün hayatımızda kendimiz de uygulayabileceğimiz, kırktan fazla kural ve özellik çıkıyor.

İster işyerinde olsun isterse özel hayatımızda, kedilerimiz bize stresle başa çıkmayı, çevremizdekilerle doğru ilişkiler kurmayı ve bağımsızlığımızı kazanıp, kendi koyduğumuz kurallara göre yaşamayı öğretebilir.

Fiyatı 70 TL.

Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı

Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı

Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı, genç bir adamın kendini keşfetme ve modern hayattaki anlam arayışının olağanüstü hikayesi.

Fiyatı 94 TL.

Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı

'Kitap içinde birden fazla kitap var gibiydi, hem bağımsız hem birbirine ilişkin olaylar ve kişiler. Hem yaşamı hem ölümü hem de gözümüzün önünde her an var olup farkında olmadıklarımızı o kadar hafif bir dille anlatmış ki, ne ağır bir konunun nükteli olarak dillendirilmesi efsaneydi. Ve kediler dünyadan yok olamaz, harika tatlı bir eser, tıpkı kediler gibi sessiz ve bilinmezlik dolu.'

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Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı

Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı

En zeki ve yaratıcı zihne sahip tür biziz. Sadece biz, türünün huzursuzluğuna deva bulmak için bir düşünce disiplinini -felsefeyi- yarattık. Öyleyse nasıl oluyor da kediler bir şekilde hep memnun ama biz hep dertliyiz? Belki de büyük filozoflarımızdan çok, kedilerden öğreneceklerimiz vardır.

Fiyatı 116 TL.

Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı

'Kedi ve insan yaşamını birlikte ele alan ve hayata dair bakış açınızı düşündürecek bir kitap.'

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Kedi Gezegeni

Kedi Gezegeni

Kedi Gezegeni Çin edebiyatının en önemli ve en ünlü karşı-ütopyacı eseridir. 

Lao She karamsar, karanlık, keskin mizahıyla uzay gemisi Mars'a düşen kahramanının, Kedi İnsanlar ve hızla uçuruma ilerleyen kültürleriyle karşılaşmasını anlatır. Kedi Ülkesindeki siyasi çalkantıları, yozlaşmış kurumları, her şeye kayıtsız, umudunu yitirmiş, çürümekte olan 'büyülü yaprak' bağımlısı toplumu yer yer acı verecek ölçüde gerçek bir mizahla resmeder. 

Fiyatı 82 TL.

Kedi Gezegeni

'İlk başta biraz sıkıcı olmakla birlikte sonradan keyif alıyorsunuz. Günümüz siyasetini özetleyen 90 yıl önceki bir eser.'

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Kedi Mektupları: 1993 Yunus Nadi Roman Ödülü

Kedi Mektupları: 1993 Yunus Nadi Roman Ödülü

Oya Baydar'ın Kedi Mektupları, bir kedi romanı mı? Bu konuda, romanın kedi kahramanlarından Nina, acımasız bir değerlendirme yapıyor: Bu kitapta kedilere ilişkin dişe dokunur yeni bir şey yok; ama insanları yakından tanıyıp anlamak isteyen kediler için çok yararlı bir kaynak.

Fiyatı 197 TL.

Kedi Mektupları: 1993 Yunus Nadi Roman Ödülü

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Gezgin Kedinin Günlüğü

Gezgin Kedinin Günlüğü

Kıvrık kuyruklu, maceracı kedi Nana, sahibiyle birlikte pek çok ilginç yer göreceği uzun bir yolculuğa çıkacak. Nereye gittiklerini veya neden gittiklerini bilmese de sahibi Satoru'nun gümüş rengi kamyonetinin ön koltuğunda seyahat etme fikri onun için başlı başına heyecan verici. Nana ve Satoru yüzlerce kilometre yol katedip değişen mevsimlere eşlik ederek Japonya'nın güzellikleriyle tanışacak ve yol boyunca Satoru'nun eski dostlarını ziyaret edecekler:

Peki bu yolculuğun amacı ne? Neden herkes Nana'yla bu kadar çok ilgileniyor? Bu ve başka pek çok sorunun cevabı yolculuk devam ettikçe bir bir gün yüzüne çıkacak ve Nana sonunda hiç beklemediği bir yanıta kavuşacak.

Fiyatı 133 TL.

Gezgin Kedinin Günlüğü

'Kitabın akıcılığı, verilen mesajlar herkesin kendi hayatından pay çıkarabileceği bir eser… Herkesin okumasını tavsiye ederim.'

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Bir Kedi Bir Adam İki Kadın

Bir Kedi Bir Adam İki Kadın

Şinako, eski kocası Şozo'nun yeni eşi Fukuko'ya yazdığı mektupta sıradışı bir istekte bulunur: Şozo'nun çok sevdiği kedisi Lili. Şozo kediyi eşinin ve annesinin zoruyla Şinako'ya verince evdeki dengeler değişmeye başlar. Aklı fikri Lili'de olan Şozo, yeni eşinden gittikçe uzaklaşır ve sevgili kedisine kavuşmanın türlü yollarını arar.

Fiyatı 75 TL.

Bir Kedi Bir Adam İki Kadın

'İlk kez okuduğum yazarın eserindeki insan tasvirleri, duyguyu okuyucuya yansıtma becerisi harika.'

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Mısır'ın Kutsal Kedisi: Bir Antik Mısır Öyküsü

Mısır'ın Kutsal Kedisi: Bir Antik Mısır Öyküsü

Rebu kralı olan babası Mısır ordusuyla yapılan savaşta öldürüldükten ve Rebu, Mısırlılar tarafından fethedildikten sonra genç prens Amuba, sadık arabacısı Jethro ile birlikte Mısır'a esir olarak götürülür. Amuba, Osiris başrahibi Ameres'in oğlu Chebron'un hizmetkarı ve arkadaşı olur.Tesadüfen öğrendikleri kanlı bir komployu ortaya çıkarmaya çalışırken Mısır'ın en kutsal hayvanlarından olan Bubastis Kedisi'nin ölümüne istemeden de olsa yol açtıklarında işler karışır. Canlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kalırlar ama bu, hiç de kolay olmayacaktır.

Fiyatı 214 TL.

Mısır'ın Kutsal Kedisi: Bir Antik Mısır Öyküsü

'Büyülü gerçeklik tarzında yazılmış bir kitap, ilk sayfadan itibaren su gibi akıyor. Mısır’dan sefere çıkan, Hazar-Kafkasya-Kuzey Mezopotamya taraflarından tekrar Mısır’a dönüp gerçekleşen arkeolojik, kültürel-dinsel-sosyolojik-ritüelleri sade bir dil ile anlatıyor. Özellikle kedi sevimli :))'

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Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabı, sımsıcak hikayesiyle çocuklara sevginin ne kadar önemli olduğunu aşılıyor. Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabının konusu, birbirinden çok farklı iki canlının bir arada yaşayarak birbirini sevip saymasıdır. Luis Sepulveda tarafından kaleme alınan ve 12 dile çevrilen Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabını, küçük büyük herkes severek okuyabilir.

Fiyatı 87 TL.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

'Severek okuduk soluksuz ,kızım okuyacak şimdi. Kargo sorunsuz hızlı teslimat.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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