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Hayatı Anlamlandırmanızı Kolaylaştıracak Kitap Tavsiyeleri

etiket Hayatı Anlamlandırmanızı Kolaylaştıracak Kitap Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 13:13

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Hayata bakış açınızı değiştirecek ve size yol gösterip iyi gelecek kitapları sizin için yorumları ile birllikte listeledik. Üstelik Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Okumak için sabırsızlanacağınız bu kitaplar en kısa sürede kapınızda olacak!

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Bu içerik 14.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü - David Eagleman

Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü - David Eagleman

Kuşağının en iyi bilim anlatıcılarından David Eagleman Canlı Devre'de, en yeni bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde, şu satırları okumakla bile ebediyen değişecek beynimizin içyüzüyle tanıştırıyor bizleri.

Fiyatı 148 TL.

Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İçyüzü - David Eagleman

'İnsan beyni ve insanın kapasitesi üzerine teknoloji ile harmanlanmış ilginç fikirlerin olduğu bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra 'İnsan nedir?' sorusu üzerine bir daha düşüneceksiniz. Kitabın sonundaki notlarda da ayrıntılı bilgiler okunmalı.'

Yazarın diğer kitapları da ilgilenenler için burada.

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Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran

Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran

'30 yaş üzeri psikolojik dayanıklılığı ve eleştirel düşünme becerisi olanlar okumalı, diğer türlü nihilizm batağına saplanabilirsiniz.'Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki? Kökeninde aldatıcı ve yıkıma mahkum olmayan hiçbir 'yeni' hayat görmedim şimdiye kadar. Her insanın zaman içinde ilerleyip bunaltılı bir geviş getirmeyle kendini tecrit ettiğini, yenilenme niyetine de ümitlerinin beklenmedik yüz buruşturmasıyla karşılaşıp kendi içine düştüğünü gördüm... -E.M. Cioran

Fiyatı 160 TL.

Çürümenin Kitabı - E. M. Cioran

'Bolca altı çizilecek, not alınacak, düşündürecek yazılar içeren bir kitap.'

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Aptallarla Ne Yapmalı?: Onlardan Biri Olmamak İçin - Maxime Rovere

Aptallarla Ne Yapmalı?: Onlardan Biri Olmamak İçin - Maxime Rovere

Rovere aptallığın, içinde hapsolduğumuz bir sistem olduğunu söylüyor ve bundan kurtulmak için düşüncelerimizi nasıl yönlendirebileceğimizi araştırıyor. Bu kitapta 'Aptallarla ne yapmalı?' sorusu 'Aptal olmamak için ne yapmalı?' sorusuyla birlikte yankılanıyor.

Fiyatı 138 TL.

Aptallarla Ne Yapmalı?: Onlardan Biri Olmamak İçin - Maxime Rovere

'Yazarın müthiş bir anlatım şekli var. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine - John Stuart Mill

Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine - John Stuart Mill

Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine, yanlışlığından en emin olduğumuz düşüncenin bile özgürce dile getirilip tartışılabilmesinin toplum açısından neden gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

İfade özgürlüğünün tüm dünyada giderek daha da hor görüldüğü bu dönemde okunmasında fayda olacak eserlerden...Fiyatı 48 TL.

Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine - John Stuart Mill

'Keşke bu kitabı lisedeyken okusaymışım ama haberim dahi yoktu. Çok güzel bence.'

'Tartışmayı bilmediğimiz şu ortamda tam da aradığım şeydi, sağlıklı ilişkiler için anlamlı tespit ve öneriler aldım.'

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Eşyanın Tabiatı: Üstüne Dünya Kurduğumuz Malzemelerin Olağanüstü Öyküleri

Eşyanın Tabiatı: Üstüne Dünya Kurduğumuz Malzemelerin Olağanüstü Öyküleri

'Çevresine merakla bakmayı ihmal etmeyenler için çok keyifli, öğretici bir kitap.'

Mark Miodownik bizi malzemelerin iç dünyasına götürüyor. Mucidini idamdan kurtaran porselenden ayakkabılarımızdaki köpüğe, elinizdeki kağıttan uygarlığımızın günah keçisi betona kadar, yaşamlarımızı şekillendiren bu mucizelerin nasıl doğduğunu, keşiflerinin ardında yatan akılalmaz öyküleri ve tüm bu yolculuğun insan ırkının becerisine, yaratıcılığına dair ne anlattığını ortaya koyuyor.Eşyanın Tabiatı'nı benzersiz kılan, 20 dilde yayımlanmış bir popüler bilim klasiğine dönüştüren şey Miodownik'in saplantı derecesindeki tutkusu ve bu tutkuyu kelimelerle bize bulaştırma becerisi. Sadece etrafımızdaki nesnelere değil, dünyaya bakışımızı da değiştiriyor.

Fiyatı 139 TL.

Eşyanın Tabiatı - Mark Miodownik

'Uygarlığımızın geldiği noktayı ve bizi çevreleyen bir çok ürünün (giydiğimiz, kullandığımız, içinde yaşadığımız vb ) hikayesini, yapısını, tarihini keyifli bir üslupla anlatıyor Mark Miodownik.'

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Dışa Bakan Rüya Görür İçe Bakan Uyanır: Rüyaların, Sembollerin, Mitlerin İzinde Bir Ruhçözümlemecisinin Arayışı

Dışa Bakan Rüya Görür İçe Bakan Uyanır: Rüyaların, Sembollerin, Mitlerin İzinde Bir Ruhçözümlemecisinin Arayışı

'Siz bilinçdışınızdakileri bilince dönüştürene kadar, onlar sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kader diyeceksiniz.'

'Kendi içine bakmaya cesareti olmayan herkesin yaşamı bulanıktır', dahası bu bulanıklık dünyayı da bulandırır.

Önyargı ve kabullerinizden sıyrılma vakti...

Jung bizleri kendi mitimizle tanışacağımız bir yolculuğa davet ediyor. Sembollerin, rüyaların, arketiplerin ve mitlerin alemine...

Fiyatı 72 TL.

Dışa Bakan Rüya Görür İçe Bakan Uyanır - Carl Gustav Jung

'Kitap her ne kadar Jung'a giriş seviyesinde olsa da bu kitabı bu kadar iyi derleyebilmek için baya okuyup araştırmış ve içselleştirmiş olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sade anlatımıyla herkesin anlayabileceği şekilde yazılmış. Takdir edilesi.'

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Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

Mutlu Olma Sanatı, iyimser dünya görüşüne karşı çıkan ve yaşadığımız dünyayı olası dünyaların en kötüsü sayan Schopenhauer'den umulmadık bir kılavuz. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran filozofun bu küçük kitabı, mutluluğa ulaşma çabası olarak hayata dair pratik bir felsefeyi de olanaklı kılıyor.

Fiyatı 45 TL.

Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

'Schopenhauer mutluluğun formülünü acıdan yola çıkarak ele alıyor. Kaideler sıralarken birçok sanatçıdan alıntı yapmayı ihmal etmiyor, düşüncesini destekliyor. Ona göre hayatımızı iki etmen şekillendirir biri kader diğeri bilincimiz. Kaderi değiştirmek mümkün olmadığından mecburen ona boyun eğmeliyiz. İnsan kendini ne kadar iyi tanırsa acıdan o kadar az etkilenir. Kısaca saadet bilgiyle beraber gelir.'

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İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera

İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera

Vücudumuzu yakından tanıdığımızı zannederiz ama insan bedeni aslında çoğumuz için keşfedilmemiş topraklardır. Kaçımız kalbin insan refahıyla nasıl bir bağlantısı olduğunu biliyor? Ya da epilepsi nöbetlerinin beyni nasıl etkilediğini? Veya ayağın insanlık açısından neden belirleyici rol üstlendiğini? Ödüllü yazar Gavin Francis İnsan Vücuduna Seyahat'te okurları bedenin saklı kalmış patikalarında gizemli bir yolculuğa çıkarırken organlarımızın mucizevi işleyişini anlamamızda bize rehberlik ediyor.

Fiyatı 139 TL.

İnsan Vücuduna Seyahat - Gavin Francis

'Vücudumuz hakkında harika bir kaynak. Akıcı dili ile roman tadında bilgi kaynağı.'

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Yaratıcı Tür: Fikirler Dünyayi Nasıl Yeniden Yaratıyor?

Yaratıcı Tür: Fikirler Dünyayi Nasıl Yeniden Yaratıyor?

Zihnin işleyişine ilgi duyanlar mutlaka okumalı...

İnsan dünyanın yeni versiyonlarını yaratıyor, hem de her gün. Yenilik üretme yeteneğimizin canlılar arasında eşi benzeri yok. İnekler koreografi hazırlamıyor, sincaplar ağaç tepelerine ulaşmak için asansör inşa etmiyor, timsahlar sürat motorları tasarlamıyorlar. Bizler ise, binlerce yıl önce meydana gelmiş bir evrimsel ince ayar sayesinde, deneyimlerimizi özümseyip onlardan “şöyle olsa ne olur”lar türetebiliyoruz. Ünlü nörobilimci David Eagleman ve besteci Anthony Brandt şu sorunun peşine takılıyor: İnsanlığın yaratma becerisi ve güdüsünün temelinde yatan şey nedir? Zihnimizdeki yaratıcı yazılım nasıl çalışıyor, ona neden sahibiz ve bizi nereye götürüyor? Yaratıcı Tür, Picasso’dan konsept arabalara, şemsiyelerden Ay’a seyahate, eğitim sistemimizden ketçap şişelerine kadar uzanıp yaratıcı zihni mercek altına alan etkileyici bir yolculuk. Nörobilimdeki en yeni bulgulardan faydalanarak sahip olduğumuz bu derin, gizemli ve en önemli insan becerisinin temel işleyişini ilk kez böylesine görünür kılıyor ve hepimiz için daha yaratıcı bir geleceğin kapılarını aralıyor. 

Fiyatı 160 TL.

Yaratıcı Tür: Fikirler Dünyayi Nasıl Yeniden Yaratıyor?

'Beynimizin işleyiş yapısının reklamlarla, yeniliklerle nasıl manipüle edilip, karakterize edilişini… Beğenilerimizin nasıl yönlendirildiğini… Bu iki konunun aslında hayatın tüm alanlarına nasıl etki ettiğini anlatan en kapsamlı eser.'

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Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme

Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme

Johan Huizinga, Homo Ludens adlı bu temel eserinde yeryüzünde insana ait her şeyin başlangıcının oyun olduğunu gösteriyor. Önce oyun vardı!

'Pek çok insanın yaşamında dönüm noktası olan kitapların bulunduğunu, kendi özyaşam çizgimde de iki kitabın önemli yeri olduğunu belirtmek isterim. Bunlardan birincisi, bu kitabın esinlendiği Hollandalı tarihçi J. Huizinga'nın Homo Ludens'idir. (.) 1950'lerde bu kitabı okuduktan sonra bütün bir yaşam boyu ne yapacağımın da kararını vermiştim.'

Fiyatı 210 TL.

Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme

'Eseri bu şekle getirmeyi başaran kişileri tebrik ediyorum. Oyunun evrenselliğini ifade etmede gayet başarılı olan bilimsel bir çalışma olmuş.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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