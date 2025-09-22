onedio
2025 Sonbahar Renklerinden Dolabında Olması Gereken Parçalar

Ceren Tarı
22.09.2025

2025 Sonbahar sezonunun moda renklerini gardıroplarınıza taşımanın zamanı geldi. Gömleklerden elbiselere, bu sezonun trend renklerini yansıtan, sizin tarzınıza ve zevkinize hitap edecek parçaları sizler için bir araya getirdik.  Stilinizi bir üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacak önerilerimizle dolabınızı yenileme fırsatını kaçırmayın.

Bu içerik 22.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yazın enerjisinden sonbaharın dinginliğine geçiş yaparken, kahverenginin en tatlı tonu olan çikolata, bu mevsimin favorilerinden!

Mango Büyük Beden Saten Bluz, bu çikolata kahvesi tonunu en güzel yansıtabileceğiniz saten parçalardan biri.  Siz de gardırobunuza bu bluzu ekleyerek tarzınıza zarif bir hava kazandırabilirsiniz.

Mango Büyük Beden Saten Bluz

Bu sezon, bordo tonlarını deri dokularda bolca göreceğiz.

Suud Collection Bordo Sallie Bag, ister günlük kullanımda ister özel davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz şık bir parça. Bordo rengi ve zarif tasarımıyla her kombine uyum sağlarken, stilinize sofistike bir dokunuş katacak.

Suud Collection Bordo Sallie Bag

Bu sezonun favorilerinden ateş kırmızısı, enerji patlaması yaratan sıcak tonu ile sezonun daha sakin renklerine inat tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak.

Siz de bu çarpıcı kırmızı tonu tek bir parçada kullanarak stilinize iddialı ve etkileyici bir dokunuş katabilirsiniz.

Mango Çiçek Detaylı Asimetrik Elbise, özel davetlerde fark yaratmak ve parlamak istiyorsanız dolabınızda mutlaka bulunması gereken bir parça.

Mango Çiçek Detaylı Asimetrik Elbise

Bu sonbaharda haki ceketler trendlerde öne çıkıyor.

Saade Haki Kruvaze Crop Blazer Ceket ise modern kesimi ve güçlü duruşuyla dikkat çeken parçaların başında geliyor. Siz de bu ceketi gardırobunuza ekleyerek günlük kombinlerde pantolonla birleştirebilirsiniz.

Saade Haki Kruvaze Crop Blazer Ceket

2025 Sonbahar sezonunun sürpriz rengi turuncu! Geçtiğimiz yazın enerjisini ve neşesini stilinize taşımak istiyorsanız, bu canlı ton tam size göre.

Dilvin Triko Hırka, turuncu rengi ve modern tasarımıyla dolabınızda olması gereken havalı parçalardan biri. Hem günlük kombinlerde hem de şık casual tarzlarda rahatlıkla kullanabilir, stilinize canlılık ve enerji katabilirsiniz. 

Dilvin Triko Hırka-Turuncu

Regular Vatkalı Blazer Ceket, sonbaharın sevilen renklerinden zeytin yeşili rengiyle kombinlerinize şıklık katacak bir parça.

Bu ceketi kullanarak hem klasik hem de modern stiller yaratabilir, farklı aksesuarlarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Blazer Ceket

Toprak tonları bu sezonun en çok karşımıza çıkacak renklerinden bir diğeri!

DeFacto Baggy Gabardin Pantolon ise rengiyle günlük kombinlerinize hem rahatlık hem de şıklık katacak. Siz de bu parçayı dolabınıza ekleyerek sonbaharın doğal ve sofistike havasını tarzınıza taşıyabilirsiniz.

Fit Kışlık Gabardin Pantolon

Hardal sarısı sonbaharda çantalarda öne çıkan ve kombinleri anında renklendiren harika bir ton.

Çantayı ister elde ister omuzda rahatlıkla taşıyabilir, stilinize hem canlılık hem de pratik bir şıklık katabilirsiniz.

U.S. Polo Assn. Kadın Hardal Çanta

Sofistike, özgüvenli ve biraz da gizemli bir etki yaratan morun koyu tonlarını bu sezon podyumlarda bolca göreceğiz.

Mango Fiyonklu Askılı Elbise, ister davetlerde ister doğum günlerinde tercih edebileceğiniz zarif bir parça. Hem feminen hem de şık tasarımıyla stilinize zarafet katacak.

Mango Fiyonklu Askılı Elbise

