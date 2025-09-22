2025 Sonbahar Renklerinden Dolabında Olması Gereken Parçalar
2025 Sonbahar sezonunun moda renklerini gardıroplarınıza taşımanın zamanı geldi. Gömleklerden elbiselere, bu sezonun trend renklerini yansıtan, sizin tarzınıza ve zevkinize hitap edecek parçaları sizler için bir araya getirdik. Stilinizi bir üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacak önerilerimizle dolabınızı yenileme fırsatını kaçırmayın.
Yazın enerjisinden sonbaharın dinginliğine geçiş yaparken, kahverenginin en tatlı tonu olan çikolata, bu mevsimin favorilerinden!
Bu sezon, bordo tonlarını deri dokularda bolca göreceğiz.
Bu sezonun favorilerinden ateş kırmızısı, enerji patlaması yaratan sıcak tonu ile sezonun daha sakin renklerine inat tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak.
Bu sonbaharda haki ceketler trendlerde öne çıkıyor.
2025 Sonbahar sezonunun sürpriz rengi turuncu! Geçtiğimiz yazın enerjisini ve neşesini stilinize taşımak istiyorsanız, bu canlı ton tam size göre.
Regular Vatkalı Blazer Ceket, sonbaharın sevilen renklerinden zeytin yeşili rengiyle kombinlerinize şıklık katacak bir parça.
Toprak tonları bu sezonun en çok karşımıza çıkacak renklerinden bir diğeri!
Hardal sarısı sonbaharda çantalarda öne çıkan ve kombinleri anında renklendiren harika bir ton.
Sofistike, özgüvenli ve biraz da gizemli bir etki yaratan morun koyu tonlarını bu sezon podyumlarda bolca göreceğiz.
