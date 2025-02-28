Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kozmetik malzemelerinizi koyacak bir organizeriniz yoksa bunu alabilirsiniz. Çok bölmeli olduğu için kullanışlı bir organizer.

Ürünler elime sorunsuz ulaştı, kullanışlı, güzel paketlenmiş; yalnız 3 ürün aldım ve aynı firmadan olmasına dikkat ettim, ürünlerin 2'si bir, diğer bir tanesi de ayrı bir kargo yapıldı ve aynı gün, aynı saatlerde kargo şubesine teslim edilmesine rağmen, tekli kargo hala yolda görünüyor , ayrı ayrı kargo beklemek biraz saçma geldi, yine de teşekkürler

142 TL olan organizerin Temu'da farklı modeli 225 TL.

InterDesign Kozmetik Organizer