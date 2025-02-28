onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 13:27

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WAENLIR 3D Vitray Cam Filmi

WAENLIR 3D Vitray Cam Filmi

Vitray film evdeki camlara yapıştırılabiliyor. 44,5x200 cm boyutlarındaki cam filmi gökkuşağı model. Işık vurduğunda evinizi rengarenk hale getirecek film çok tatlı duruyor.

Folyoyu beğendim biraz hava kabarcığı bırakıyor, makas ile kesmeyin. Üzerinden maket bıçağı ile geçin (bastırarak). güneş olunca renkli ve güzel gözüküyor beğendim

150 TL olan cam filmi Temu'da 223 TL.

WAENLIR 3D Vitray Cam Filmi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Kadın Fötr Hasır Şapka

DeFacto Kadın Fötr Hasır Şapka

Fötr şapka çok şık. Hasır model şapka kum renginde. Kombinlerinize renk katacak şapka şık olmanızı sağlayacak. Şık olmanın yanında başınızı güneşten de koruyor.

Beğendik.

163 TL olan şapkanın Temu'da farklı renklisi 182 TL.

DeFacto Kadın Fötr Hasır Şapka

Qihuyi Ay Şekilli Yastık

Qihuyi Ay Şekilli Yastık

Ay şekilli yastığın çok güzel bir modeli var. Çocukların çok hoşuna gidecek yastığı eviniz için dekor olarak da alabilirsiniz. Sarı renkli yastığın mavi rengi de var.

339 TL olan yastığın bulut şekillisi Temu'da 460 TL.

Qihuyi Ay Şekilli Yastık

InterDesign Kozmetik Organizer

InterDesign Kozmetik Organizer

Kozmetik malzemelerinizi koyacak bir organizeriniz yoksa bunu alabilirsiniz. Çok bölmeli olduğu için kullanışlı bir organizer. 

Ürünler elime sorunsuz ulaştı, kullanışlı, güzel paketlenmiş; yalnız 3 ürün aldım ve aynı firmadan olmasına dikkat ettim, ürünlerin 2'si bir, diğer bir tanesi de ayrı bir kargo yapıldı ve aynı gün, aynı saatlerde kargo şubesine teslim edilmesine rağmen, tekli kargo hala yolda görünüyor , ayrı ayrı kargo beklemek biraz saçma geldi, yine de teşekkürler

142 TL olan organizerin Temu'da farklı modeli 225 TL.

InterDesign Kozmetik Organizer

Orret Home Plastik Kapaklı Kedi Kumu Temizleme Küreği

Orret Home Plastik Kapaklı Kedi Kumu Temizleme Küreği

Kediniz varsa kedi küreği şart. Kedi kumlarını temizlerken ihtiyaç duyacağınız küreğin kapağı da var. Kullanımı kolay kürek oldukça da dayanıklı. 

102 TL olan kürek Temu'da 105 TL.

Orret Home Plastik Kapaklı Kedi Kumu Temizleme Küreği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PAMENET Kanepe Örtüsü

PAMENET Kanepe Örtüsü

Kanepe üzerine alabileceğiniz bu örtü çok güzel duruyor. Kalın örtü ile kanepeniz çok daha şık görünüyor. 90x180 cm boyutlarındaki kanepe örtüsüne herkes bayılacak.

709 TL olan kanepe örtüsü Temu'da 718 TL.

PAMENET Kanepe Örtüsü

Ocean Home Textile Jüt Sepet

Ocean Home Textile Jüt Sepet

Jüt sepetler evleri şık hale getiren parçalar. 30x30x30 cm boyutlarındaki kare sepet her yere çok yakışıyor. Evin havasını değiştirecek sepetler aynı zamanda yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.

490 TL olan sepet Temu'da 502 TL.

Ocean Home Textile Jüt Sepet

Şömine Odunluğu

Şömine Odunluğu

Şömineniz varsa bu odunluk size lazım diyebiliriz. Odunlarınızı hem düzgün saklayabileceğiniz hem de odada dekor olarak kullanabileceğiniz bu odunluk çok güzel duruyor.

528 TL olan odunluk Temu'da 1.087 TL.

Şömine Odunluğu

Atmosphera Şamdan

Atmosphera Şamdan

Şamdanları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 5 başlıklı bu şamdan metal. Mumları koyduğunuzda çok güzel görünecek bu şamdan masalara çok yakışıyor.

Ürünlerim elime ulaştı. Bayıldım gerçekten :)

200 TL olan şamdanın benzeri Temu'da 241 TL.

Atmosphera Şamdan

UNICORNATE UON Çerçevesiz Tablo Seti

UNICORNATE UON Çerçevesiz Tablo Seti

Çerçevesiz bu tablolar evlerin havasını değiştiriyor. 7 tane gelen tablolar MDF. Duvara yapıştırarak eviniz için güzel bir dekor oluşturabilirsiniz. Sonbahar temalı tablolar her eve lazım.

204 TL olan tablo seti Temu'da 234 TL.

UNICORNATE UON Çerçevesiz Tablo Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın