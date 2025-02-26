Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Evde tüylü bir dostunuz var o zaman bu fırçalar çok iyi oluyor. Her yeri fırçalayabileceğiniz fırça ile özellikle kıyafetlerdeki tüyleri toplayabilirsiniz. Çift taraflı bu fırçayı kullanmak çok kolay.

98 TL olan fırça Temu'da 175 TL.

Tüy Alma Fırçası

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