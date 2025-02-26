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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 15:32

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Tüy Alma Fırçası

Tüy Alma Fırçası

Evde tüylü bir dostunuz var o zaman bu fırçalar çok iyi oluyor. Her yeri fırçalayabileceğiniz fırça ile özellikle kıyafetlerdeki tüyleri toplayabilirsiniz. Çift taraflı bu fırçayı kullanmak çok kolay.

98 TL olan fırça Temu'da 175 TL.

Tüy Alma Fırçası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Crazo Vahşi Hayvanlar Seti

Crazo Vahşi Hayvanlar Seti

Hayvanlara ilgisi olan çocukların çok hoşuna gidecek sette vahşi hayvanlar var. İçindeki her hayvanla farklı oyun kuracak çocuklar için bu set hem öğretici hem eğlenceli.

Fiyat araştırması yaparken 10 20 aramıyorum Amazon ise alıp geçiyorum ürün kaliteli.

207 TL olan set Temu'da 246 TL.

Crazo Vahşi Hayvanlar Seti

Lunatic Kare Siyah Mouse Pad

Lunatic Kare Siyah Mouse Pad

Bilgisayar kullanırken mouse kullanıyorsanız bu mouse pad sizin çok işinize yarayabilir. Kare model bu mouse padin bilek desteği var. Kaymaz tabanı olan mouse pad suya ve tere dayanıklı.

Bileğim için aldım harika.

92 TL olan mouse padin Temu'da yuvarlak olanı 139 TL. 

Lunatic Kare Siyah Mouse Pad

SekaTech Şarjlı Masa Lambası

SekaTech Şarjlı Masa Lambası

Masada bir lambaya ihtiyacınız varsa bunu alabilirsiniz. Dokunmatik masa lambası hem kullanışlı hem de şık bir ürün. Odanızın dekoruna da katkı sağlayacak lambayı başka yerlerde de kullanabilirsiniz.

Yeterli, güzel ürün. Bu fiyat için memnun kaldım kesinlikle. Işık renklerinde bir de sarı ışık olsaydı iyiydi. Sarısı fotoğraftaki gibi değil çünkü, beyaza çalıyor. Diğer sarı da çok koyu. Ama güzel sonuç olarak

344 TL olan lamba Temu'da 530 TL.

SekaTech Şarjlı Masa Lambası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Zuzu Toys Çıngırak

Zuzu Toys Çıngırak

Bebeklerin en sevdiği oyuncakların başında çıngıraklar geliyor. Hem sesli hem renkli bu çıngırak çocuğunuzun çok hoşuna gidecek eminiz. 6 ay ve üzeri bebeklere uygun bu çıngırak bebeğinizi çok eğlendirecek.

99 TL olan çıngırak Temu'da 121 TL.

Kızım için aldım çok beğendi

Zuzu Toys Çıngırak

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Arch Beyaz Plastik Askı

Arch Beyaz Plastik Askı

24 tane gelen askılar aslında plastik. Ama ahşap görünümlü olduğu için çok şık duruyor. Gold kancalı bu askılara elbise, gömlek ya da başka kıyafetleri asabiliyorsunuz.

Bundan iyisi can sağlığı.

329 TL olan askı Temu'da 376 TL.

Arch Beyaz Plastik Askı

Porsima Kesme Tahtası Seti

Porsima Kesme Tahtası Seti

3 tane gelen kesme tahtası plastik. Meyve ya da sebze keserken kullanabileceğiniz bu set esnek olduğu için kolayca dökebiliyorsunuz. 

yurtta kullanmak için almıştım gayet güzel.

155 TL olan tahta setinin Temu'da 2'lisi 218 TL.

Porsima Kesme Tahtası Seti

Generic Kadın Omuz Çanta

Generic Kadın Omuz Çanta

Bu krem çanta çok şık. Omuzda ya da elde taşınabilecek çanta krem rengiyle her şeye uyuyor. Kombinlerinizin star parçası olacak bu çanta her gardıropta olmalı.

349 TL olan çanta Temu'da benzeri 398 TL.

Generic Kadın Omuz Çanta

Kalın Pijama Takımı

Kalın Pijama Takımı

Polar pijama takımları kışın çok iyi oluyor. Pembe rengiyle tatlı bu takım kalın olduğu için kış için şart. Çiçek desenli takımla çok şık olacağınız kesin.

449 TL olan takım Temu'da 547 TL.

Kalın Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Kidoo Başucu Lambası

Kidoo Başucu Lambası

Başucunuza koyabileceğiniz bu lamba 9 renkli. LED lambayı uzaktan kumandayla yönetmek mümkün. Çocukların çok hoşuna gidecek bu lamba unicorn şeklinde.

174 TL olan lamba Temu'da 304 TL.

Kidoo Başucu Lambası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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